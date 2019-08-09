2 комментария
Салон «Индустрия красоты» на Солнечной аллее (все услуги по 200 рублей) — что внутри? 09.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Салон «Индустрия красоты» открылся в корпусе 900 («Перекрёсток») на втором этаже, по соседству с Home Market и «Детским миром». Работает с 10 до 21. Вывеска обещает «все услуги по 200 рублей». Показываем, что там внутри и какие на самом деле цены.

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

Понравилось ли вам, что внутри и цены салона «Индустрия красоты» на Солнечной аллее?
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Проголосовали 53 человека
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Обсуждение
Нелли Студенцова
8 часов назад
Недавно подстриглась там у мастера Бэллы - понравилось:) За 200 руб. (250 - с мытьём головы) даже не ожидала, что очень неплохо получится.
Александр Арефкин
8 часов назад
В русской транскрипции правильно- шеллак. И когда в начале пишут гель, потом лак,то это скорее всего подделка. Фирма Shellac всегда пишет лак-гель.
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