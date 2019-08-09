Понравилось ли вам, что внутри и цены салона «Индустрия красоты» на Солнечной аллее?
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Салон «Индустрия красоты» открылся в корпусе 900 («Перекрёсток») на втором этаже, по соседству с Home Market и «Детским миром». Работает с 10 до 21. Вывеска обещает «все услуги по 200 рублей». Показываем, что там внутри и какие на самом деле цены.
Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.
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