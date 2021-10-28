Духи, туалетная вода, одеколоны на полках в парфюмерных отделах магазинов — это массовый, серийный товар. А значит, и «массовый» запах — об уникальности можно забыть. К тому же нет гарантии, что это не подделка. Да и не факт, что там отыщется подходящий вам и нескучный аромат. Найти любимый, изысканный, уникальный и именно свой аромат можно в нишевой или селективной или просто редкой парфюмерии. Это сложные многогранные авторские композиции, которые выпускают из дорогих ингредиентов ограниченным тиражом. Как найти такие духи, сколько это стоит, как быстро выполнят заказ — рассказываем подробно вместе с Perfum Cafe.
Редкие селективные ароматы практически невозможно купить в магазинах, продающих парфюм «для всех». Но можно заказать. В интернет-магазине Perfum Cafe имеется огромный выбор парфюмерии на распив для женщин и мужчин — более 30 тысяч ароматов. Это эксклюзивные запахи от европейских производителей из натуральных компонентов. После знакомства с ними массовый модный парфюм многим кажется скучным.
Пусть вас не смущает слово «распив» — понятно, что пить духи никто не собирается. Этот термин означает покупку одного флакона парфюма для нескольких человек. Этот флакон разливают в атомайзеры — небольшие флакончики с распылителями. Самый маленький объем атомайзера — два миллилитра. Его вполне хватает, чтобы познакомиться с ароматом, протестировать его, понять, нравится ли он вам. Такой «сложносочиненный» парфюм звучит (или садится, как говорят парфюмеры) на людях совершенно по-разному. В этом их сложность и прелесть: селективные ароматы раскрываются такими волнами запахов, каких не бывает в массовом парфюме.
Покупать маленький флакончик и тестировать аромат выгоднее, чем купить сразу большой (а селективный парфюм стоит недёшево) и промахнуться — ведь запах может не подойти. Таким образом можно собрать целую коллекцию уникальных ароматов. Можно приобрести флакончики объемом 2, 5 и 10 миллилитров. Заказать можно любой объем, а доставка быстрая — в Зеленограде в день заказа. Есть самовывоз.
Расходов отливантов (так их называют парфюмеры) зависит, конечно, от привычек — как часто вы пшикаете, как сильно нажимаете на спрей. А в среднем так: 2 мл — 30 пшиков (около двух недель постоянного ношения аромата), 5 мл — 70 (около 1,5 месяцев), 10 мл — 150 (около трех месяцев).
Во-первых, можно найти описание конкретного аромата на странице Perfum Cafe.
Во-вторых, можно написать о желаемом запахе — описать его в свободной форме. Например, так: «Хочу пряный запах с восточным колоритом, с нотками сандала…». Или: «Хочу легкие цветочные духи для 16-летней дочери». Или: «Хочу сделать подарок мужу на 50-летие. Что-нибудь благородное, но оригинальное…». Словом, напишите, что вы хотите, и опытный человек предложит вам подходящий аромат. Писать можно в востап 8-903-726-91-26 или в директ инстаграма.
В-третьих, имеются готовые наборы и ознакомительные сеты для новичков. Сам процесс выбора аромата интересный и даже захватывающий для знатоков селекционных духов. Популярные ароматы быстро расходятся.
Один из самых популярных в этом сезоне наборов селективной парфюмерии называется «Запах женщины». Это редкие духи, их очень непросто найти. Все ароматы стойкие, комплиментарные, с красивыми длинными шлейфами. Те, кто уже попробовал, описывают ароматы этого сета словами «породистый», «великолепный», «яркий», «элегантный», «королевский», «многогранный», «смелый», «сексуальный» — и так далее. Наверное, каждый говорит теми словами, которые может подобрать, — ароматы неповторимы, как и люди.
Набор или сет — это такой «парфюмерный гардероб», который подбирается индивидуально. И под разные задачи — один аромат на работу, другой на свидание, третий на выход и на вечер. В разных обстоятельствах нужен и разный парфюм — женщинам это хорошо известно. Не говоря уже о временах года, времени суток, типа кожи, цвета волос и прочих нюансах индивидуального подбора и звучания духов.
Таким образом можно и познакомиться с разными ароматами и собрать коллекцию на все случаи жизни. К тому же парфюмерный сет — отличный беспроигрышный подарок. Плюс, наборы покупать выгоднее, чем флакончики по одному.
Духи раскрываются на каждом исключительно индивидуально. Если хочется аромат, как у подруги, — нет никакой гарантии, что на вас он будет звучать так же прекрасно. И наоборот. Селективные ароматы вступают в контакт с вашей кожей, переливаются и меняются. Аромат надо «разносить» на себе, понять и привыкнуть (или нет) к нему. Можно делать к нему несколько подходов, поскольку на восприятие запахов влияет множество обстоятельств — погода, настроение, состояние здоровья и так далее.
Аромату нужно пространство для раскрытия. Если его объемно распылить на волосы, у него будет большой красивый шлейф, который почувствуют другие люди. А если нанести только за ушком — то это только для себя.
Просто побалуйте себя необычными новыми ароматами. Пробуйте и получайте удовольствие. Но из мира элитного парфюма трудно вернуться в мир массового «парфюма для всех», так что осторожно — вызывает привыкание.
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