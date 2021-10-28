Полезные советы

Духи раскрываются на каждом исключительно индивидуально. Если хочется аромат, как у подруги, — нет никакой гарантии, что на вас он будет звучать так же прекрасно. И наоборот. Селективные ароматы вступают в контакт с вашей кожей, переливаются и меняются. Аромат надо «разносить» на себе, понять и привыкнуть (или нет) к нему. Можно делать к нему несколько подходов, поскольку на восприятие запахов влияет множество обстоятельств — погода, настроение, состояние здоровья и так далее.

Аромату нужно пространство для раскрытия. Если его объемно распылить на волосы, у него будет большой красивый шлейф, который почувствуют другие люди. А если нанести только за ушком — то это только для себя.

Просто побалуйте себя необычными новыми ароматами. Пробуйте и получайте удовольствие. Но из мира элитного парфюма трудно вернуться в мир массового «парфюма для всех», так что осторожно — вызывает привыкание.