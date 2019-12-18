Небольшой немецкий город Дуйсбург близ Дюссельдорфа чем-то похож на Зеленоград: в нём около 500 тысяч жителей, он находится на периферии крупного административного центра и связан с ним общим транспортом. Как и многие европейские города, Дуйсбург малоэтажный — тихие улицы, плотно прижавшиеся друг к другу дома в три-четыре этажа с зелёными внутренними двориками, скрытыми от чужих глаз. В окнах разноцветные украшения и ёлочки к Рождеству, а у подъездов небольшие мусорные баки с цветными крышками, круглогодичный бытовой атрибут. Декабрь — самое время напомнить горожанам о правилах утилизации мусора, считает местная мусоровывозящая компания. Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал в Дуйсбурге и узнал, как устроена эта сторона жизни в Германии.
Книжку календаря с дырочкой, — чтобы удобно было повесить на стенку, — традиционно «дарят» жителям в конце года: кладут во все почтовые ящики. В календаре — даты опорожнения мусорных баков и даты, когда мусорщики не работают, даты вывоза новогодних ёлок (с 2 по 15 января, в определённые два дня в каждом районе), адреса и расписания мобильных пунктов приёма мусора (Schadstoffmobile) и центров утилизации.
У каждого домохозяйства есть баки с крышками двух или трёх цветов: серые — для кухонных и прочих отходов (биобаки), желтые — для пластика и прочего перерабатываемого вторсырья, синие — для бумаги и картона. Если синего бака нет у конкретного дома, связки бумаги можно выкладывать на обочину улицы в дни вывоза мусора, указанные в календаре. Многоквартирных домов здесь мало, в каждом доме всего по нескольку квартир, поэтому и баки непривычно маленькие. Впрочем, за их заполнением следят и могут увеличить количество или ёмкость, если нужно.
На первых страницах «Мусорного календаря» жителям сообщают, что нужно бросать в разные баки.
В мусорные баки с жёлтыми крышками для последующей переработки собирают пластик — например, стаканчики для йогурта, пластиковые бутылки, чашки, игрушки, лейки, садовые шланги, пластиковые миски; нетканые материалы — например, пакеты от молока и соков, вакуумные упаковки; металл — крышки от йогурта, фольгу от шоколада, тубы, банки от напитков или еды, крышки, полностью пустые банки из-под краски и аэрозолей, столовые приборы, инструменты, проволочную сетку, кастрюли и сковородки и т. д. Что не нужно выбрасывать в такие баки: мелкие электроприборы, стекло, бумагу, текстиль, банки с краской и аэрозолями, кассеты, пленки, компакт-диски и батареи.
«Если у вас есть какие-либо вопросы о сортировке и вывозе мусора пожалуйста, звоните по нашему бесплатному номеру телефона», — приглашает горожан муниципальная компания.
Для органических кухонных и садовых отходов служат биобаки с серыми крышками — туда положено выбрасывать пищевые отходы и остатки пищи (в том числе завернутую в газету или кухонную бумагу), остатки фруктов и овощей, яичные скорлупки, кости, рыбные и от мяса, испорченную пищу (без упаковки), чай и кофейную гущу (с фильтром в том числе), чайные пакетики, траву, зелень и обрезки кустарников, листьев, цветов, остатков растений. Нельзя кидать в биобаки пластмассу, упаковку, фольгу, пакеты, металлы, банки, гигиенические принадлежности, подгузники, мешки для пылесосов, текстиль, кожу, отходы от кошачьего туалета и от мелких животных, фекалии, обработанную древесину, землю, песок, гравий, камни.
Контейнеры с синими крышками — для бесплатного приёма макулатуры. Большие количества макулатуры, — например, картонные коробки, оставшиеся от переезда, которые не помещаются в бак, — можно отвезти самому на специальные городские пункты переработки макулатуры.
В календаре перечислены все выходные и праздники, когда мусор не забирают. Расписание работы мобильного пункта сбора отходов и адреса, по которым он приезжает, занимают еще несколько страниц. А дальше идёт собственно календарь: разворот на месяц с цифрами на каждой дате, обозначающими, с каких улиц в этот день вывозят мусор. «Свою» цифру можно найти в длинном списке улиц: всего таких номеров 20, под каждым объединена группа улиц, которую обслуживают за один день. В конце — контакты, режим работы, вебсайт и страницы в соцсетях мусоровывозящей компании.
Для крупногабаритного мусора не ставят большие контейнеры, как это делается в России. Чтобы сдать крупногабаритные отходы бесплатно, нужно записаться по телефону или онлайн, сообщив, что именно планируется выбросить. А затем громоздкий мусор оставляют в оговорённый день на обочине улицы — иногда, например, возле дороги стоит или валяется какая-нибудь старая мебель, и это никого не смущает: значит, скоро её заберут. Календарь предупреждает, что к крупногабаритным отходам не относятся автомобильные шины, обрезанные ветки, строительный мусор (например, камни, окна, двери, раковины и т. д.), детали автомобилей и мотоциклов, бытовые отходы или загрязнители (например, банки с остатками краски). Эти предметы можно сдать в центрах утилизации, некоторые — с оплатой.
Есть экспресс-вывоз крупногабаритного мусора, он стоит 50 евро за каждые полчаса работы. Платный экспресс-вывоз крупногабаритных грузов для коммерческих учреждений сравним по цене: за 30 евро, при регистрации до 12 часов дня, отходы вывезут на следующий день; за 60 евро, при регистрации до 10 утра, — в тот же день. Количество таких заказов ограничено, поэтому иногда экспресс-вывоз может оказаться недоступен, предупреждает компания. В некоторых случаях за плату компания может также сама собрать и упаковать отходы, например, после капремонта здания.
Ненужную, но еще хорошую одежду и обувь выбрасывают в специальные контейнеры по городу или бесплатно сдают в центры утилизации. «Пожалуйста, не кладите в эти контейнеры шторы, рваную одежду или грязные тряпки», — напоминают мусорщики.
Для стекла есть свои контейнеры на улице или рядом с магазинами, причем для разного цвета стекла — разные баки. Можно сдавать бутылки и за деньги, но это невыгодно, стоят они копейки. Немецкое пивное лобби уже обеспокоилось тем, что популярность сдачи бутылок падает и теперь думает, что с этим делать, так как в производстве дешевле применять использованную тару, чем покупать новую.
Отдельная история с пластиковыми бутылками. В супермаркетах их сдают в специальные аппараты, и это довольно выгодно — одна бутылка стоит 20-25 евроцентов, неважно, какого размера. Но фактически идёт лишь возврат собственных денег, так как цена тары изначально входит в цену напитка. Автомат идентифицирует бутылки по специальному значку, напечатанному на этикетке. Рассказывают смешную местную историю в духе Остапа Бендера: некто напечатал много таких значков, расклеил их на что попало и запихал всё в автомат, получив деньги. Злоумышленника нашли через два дня и наказали.
По закону об электрическом и электронном оборудовании (ElektroG), его нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электронные отходы принимаются бесплатно в центрах переработки или в мобильном пункте сбора отходов. Мелкие электрические приборы — это, например, фены, будильники, часы, мобильные телефоны (без батареи) и радиотелефоны. Литиевые батарейки, аккумуляторы и разные лампочки относят в специальные контейнеры в супермаркетах.
Загрязняющие вещества сдают в центры утилизации или на мобильные станции, они принимаются бесплатно — кроме отработанных масел, определённых строительных материалов и рубероида, которые принимают только в специализированных центрах утилизации. «Строительные материалы, содержащие асбест и стекловату, должны быть упакованы в пыленепроницаемую упаковку. Мобильные пункты принимают только закрытые контейнеры с такими отходами объёмом до десяти литров» , — напоминают в календаре.
Всё, что не относится к перерабатываемым, органическим или зеленым отходам, крупногабаритному мусору или загрязняющим веществам, собирают отдельно. «Если у вас больше отходов, чем умещается в мусорном баке для бытовых отходов, вы можете использовать наши мешки для мусора — их можно купить в наших центрах утилизации или в розничных магазинах (адреса можно получить по информационному телефону), — уточняет мусоровывозящая фирма. — Пожалуйста, положите сумки на обочине в день сбора».
Мусорщики работают обычно с 6:00 утра, и баки с отходами должны быть уже доступны в это время: если они стоят во внутренних двориках — за ними пройдут через ворота или калитку. Мусорная машина проезжает по улице и забирает у каждого дома содержимое баков, связки макулатуры, крупный мусор у края дороги и всё прочее. На запятках, как у королевской кареты, едут рабочие — при каждой остановке они соскакивают и выполняют необходимые действия.
В квартире для такого подробного сбора мусора, конечно, недостаточно одного мусорного ведра под раковиной. Обычно это целый большой ящик с несколькими ёмкостями для разных отходов, которые должны быть под рукой, плюс отдельный бак или несколько для всего остального.
Даёт ли разделение отходов какие-то бонусы самим жителям? «Это просто правила, здесь так принято», — поясняют они. Вопрос, сказывается ли дотошное разделение на цене вывоза мусора, не стоит на повестке дня. Что будет, если не придерживаться правил и «валить всё в один бак»? Вероятно, мусоровывозящая компания заметит постоянное вредительство и начнёт разбираться с конкретным домохозяйством, предполагают собеседники «Зеленоград.ру». «Если соблюдать все немецкие правила, то, например, купив шпроты, вы должны выбросить жестяную баночку в один бак, бумажную наклейку с неё в другой, недоеденные шпроты — в третий» , — рассказывают местные жители. И прямая денежная мотивация при этом отсутствует. Главный мотив — Ordnung, обычная любовь к порядку.
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