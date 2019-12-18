Особенный мусор

Для крупногабаритного мусора не ставят большие контейнеры, как это делается в России. Чтобы сдать крупногабаритные отходы бесплатно, нужно записаться по телефону или онлайн, сообщив, что именно планируется выбросить. А затем громоздкий мусор оставляют в оговорённый день на обочине улицы — иногда, например, возле дороги стоит или валяется какая-нибудь старая мебель, и это никого не смущает: значит, скоро её заберут. Календарь предупреждает, что к крупногабаритным отходам не относятся автомобильные шины, обрезанные ветки, строительный мусор (например, камни, окна, двери, раковины и т. д.), детали автомобилей и мотоциклов, бытовые отходы или загрязнители (например, банки с остатками краски). Эти предметы можно сдать в центрах утилизации, некоторые — с оплатой.



Есть экспресс-вывоз крупногабаритного мусора, он стоит 50 евро за каждые полчаса работы. Платный экспресс-вывоз крупногабаритных грузов для коммерческих учреждений сравним по цене: за 30 евро, при регистрации до 12 часов дня, отходы вывезут на следующий день; за 60 евро, при регистрации до 10 утра, — в тот же день. Количество таких заказов ограничено, поэтому иногда экспресс-вывоз может оказаться недоступен, предупреждает компания. В некоторых случаях за плату компания может также сама собрать и упаковать отходы, например, после капремонта здания.

Ненужную, но еще хорошую одежду и обувь выбрасывают в специальные контейнеры по городу или бесплатно сдают в центры утилизации. «Пожалуйста, не кладите в эти контейнеры шторы, рваную одежду или грязные тряпки», — напоминают мусорщики.

Для стекла есть свои контейнеры на улице или рядом с магазинами, причем для разного цвета стекла — разные баки. Можно сдавать бутылки и за деньги, но это невыгодно, стоят они копейки. Немецкое пивное лобби уже обеспокоилось тем, что популярность сдачи бутылок падает и теперь думает, что с этим делать, так как в производстве дешевле применять использованную тару, чем покупать новую.