Закончилась первая неделя полноценной зимней погоды: с отрицательной температурой и снегом. С ними вернулись типичные зимние проблемы уборки дворов.

На портале «Наш город», на сайте префектуры и в чатах «Жилищника» уже несколько десятков жалоб. Жалуются, что снег не чистят и что дворник скребет лопатой; что лёд не посыпают реагентами и что надо сыпать песок; что дорожки не чищены и что трактор засыпает парковочные карманы и машины.

Расскажите, что происходит у вас во дворе — напишите в комментариях номер корпуса и какие есть проблемы (или что проблем нет), а также поставьте оценку коммунальным службам за первую зимнюю неделю в голосовании.