Расскажите, как убирали ваш двор в первую зимнюю неделю — поставьте оценку коммунальным службам 21.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Закончилась первая неделя полноценной зимней погоды: с отрицательной температурой и снегом. С ними вернулись типичные зимние проблемы уборки дворов.

На портале «Наш город», на сайте префектуры и в чатах «Жилищника» уже несколько десятков жалоб. Жалуются, что снег не чистят и что дворник скребет лопатой; что лёд не посыпают реагентами и что надо сыпать песок; что дорожки не чищены и что трактор засыпает парковочные карманы и машины.

Расскажите, что происходит у вас во дворе — напишите в комментариях номер корпуса и какие есть проблемы (или что проблем нет), а также поставьте оценку коммунальным службам за первую зимнюю неделю в голосовании.

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Метки:
уборка улиц и дворов, снег
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Расскажите, как убирали ваш двор в первую зимнюю неделю - поставьте оценку коммунальным службам Истории
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