Некоторые родители в нашем городе получили от учителей письма с просьбой проверить актуальность временной регистрации перед новым учебным годом. «Если у вас временная регистрация в Москве, проверьте, пожалуйста, не нужно ли продлевать срок регистрации для следующего учебного года. В идеале, к 1 сентября нужно наличие этой регистрации», — говорится в этих письмах.

В департаменте образования не ответили четко на вопрос «Зеленоград.ру», с какой периодичностью проверяется регистрация детей. В ведомстве отметили только, что из-за переезда или отсутствия временной регистрации нельзя отчислить из школы или лишить места в детском саду. Отчисление возможно только по заявлению родителей или при переводе в другое учреждение.

Таким образом, точно действительность регистрации проверяется только при подаче заявления родителей. Происходит ли это регулярно к каждому учебному году, непонятно. Во «Временных правилах» департамента указано только, что повторно данные проверяются с декабря по февраль у тех детей, которые должны пойти в школу или садик с 1 сентября текущего года. То есть, видимо, у тех семей, которые подали заявления раньше.

«Зеленоград.ру» намерен разобраться в этом вопросе, и нам нужна ваша помощь. Напишите нам, если вас тоже когда-либо просили проверить актуальность регистрации вашего ребенка.