Не надо включаться в гонку на звание «лучшей мамы»

Ранее развитие — понятие широкое и не вполне определённое. Раньше этой фразой оперировали профильные специалисты, теперь оно прочно вошло в обиход. Только вот понимают его по-разному. Английский с двух лет, разнообразные методики, карточки, упражнения. Всё это прекрасно, но, во-первых, точно ли нужно? И во-вторых, мамы от этого обилия занятий точно устают и все равно продолжают нервничать — а правильно ли развивается мой малыш, не отстаёт ли от других детей?

Безусловно, у детей до трёх-четырёх лет огром­ный жизненный потенциал. Их сознание — чистый лист, на котором можно написать много важного, интересного, полезного. Именно в это время клетки головного мозга усиленно развиваются и дости­гают 70-80% от мозга взрослого человека. Но не надо включаться в гонку на звание «лучшей мамы», говорят специалисты по раннему развитию клуба «Киндерхолл». Вы и так самая лучшая мама для своего малыша, потому что главное для него — ваша любовь и нежность. Для начала надо успокоиться и отвлечься от бытовых стереотипов, а вопросы обучения доверить грамотным специалистам.

Важно раскрыть природный потенциал малыша. А он раскрывается, когда ребенок счастлив, открыт к познанию, когда ему интересно, весело и спокойно. Интеллектуальное развитие ребенка тесно связано с его физиологией. Поэтому так важно развитие крупной и мелкой моторики, органов чувств, физическая активность. Правильно организованный «телесный» процесс запускает развитие ментальных и творческих способностей.

Например, в Клубе на занятиях по ритмике и хореографии двухлетние дети в процессе выполнения специальных упражнений учатся воспринимать музыку и выражать полученные эмоции телом. Таким образом они начинают чувствовать ритм, темп, характер, эмоции музыки, становятся творческими и артистичными. Одновременно снимается эмоциональное напряжение, формируется правильная осанка, развивается быстрота, гибкость, пластичность движений. А заодно внимание, память, мышление и воображение. Ритмика под руководством внимательного тренера сразу же мягко и ненавязчиво — что важно! — приучает ребенка любить активный образ жизни.