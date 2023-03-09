Ранее развитие ребенка: что это такое, и почему лучше довериться специалистам 09.03.2023 Партнерский материал

Любящие родители часто беспокоятся за своего малыша и сравнивают его с другими. У подруги годовалый сын собирает пирамидку, а мой нет — с ним что-то не так? Дочка в три года не выговаривает «р» — уже бежать к логопеду? Как дать своему маленькому всё самое лучшее как можно раньше, максимум навыков и знаний, но при этом не устать самим от этой гонки ещё до школы? Вопросов много, а грамотные ответы на них могут дать не подруги и родственники, а квалифицированные специалисты — педагоги по раннему развитию, нейропсихологи, логопеды. Разбираемся вместе с клубом «Киндерхолл».

Не надо включаться в гонку на звание «лучшей мамы»

Ранее развитие — понятие широкое и не вполне определённое. Раньше этой фразой оперировали профильные специалисты, теперь оно прочно вошло в обиход. Только вот понимают его по-разному. Английский с двух лет, разнообразные методики, карточки, упражнения. Всё это прекрасно, но, во-первых, точно ли нужно? И во-вторых, мамы от этого обилия занятий точно устают и все равно продолжают нервничать — а правильно ли развивается мой малыш, не отстаёт ли от других детей?

Безусловно, у детей до трёх-четырёх лет огром­ный жизненный потенциал. Их сознание — чистый лист, на котором можно написать много важного, интересного, полезного. Именно в это время клетки головного мозга усиленно развиваются и дости­гают 70-80% от мозга взрослого человека. Но не надо включаться в гонку на звание «лучшей мамы», говорят специалисты по раннему развитию клуба «Киндерхолл». Вы и так самая лучшая мама для своего малыша, потому что главное для него — ваша любовь и нежность. Для начала надо успокоиться и отвлечься от бытовых стереотипов, а вопросы обучения доверить грамотным специалистам.

Важно раскрыть природный потенциал малыша. А он раскрывается, когда ребенок счастлив, открыт к познанию, когда ему интересно, весело и спокойно. Интеллектуальное развитие ребенка тесно связано с его физиологией. Поэтому так важно развитие крупной и мелкой моторики, органов чувств, физическая активность. Правильно организованный «телесный» процесс запускает развитие ментальных и творческих способностей.

Например, в Клубе на занятиях по ритмике и хореографии двухлетние дети в процессе выполнения специальных упражнений учатся воспринимать музыку и выражать полученные эмоции телом. Таким образом они начинают чувствовать ритм, темп, характер, эмоции музыки, становятся творческими и артистичными. Одновременно снимается эмоциональное напряжение, формируется правильная осанка, развивается быстрота, гибкость, пластичность движений. А заодно внимание, память, мышление и воображение. Ритмика под руководством внимательного тренера сразу же мягко и ненавязчиво — что важно! — приучает ребенка любить активный образ жизни.

Как не опоздать к логопеду

Одна из «головных болей» родителей — ребенок не выговаривает отдельные звуки, буквы, слоги, слова. Эти тревоги бывают вполне понятны и обоснованны: чем ребенок старше, тем сложнее исправить недостатки речи. Тем не менее, есть понятие возрастной нормы. И если ребенок развивается в рамках этой нормы, то все в порядке. Логопед, специалист по запуску речи, развеет Ваши сомнения и даст рекомендации. А если всё же есть какие-то нарушения, объяснит специфику нарушения, составит план логопедических занятий и объяснит, что надо делать дома.

Кто такой нейропсихолог

И все-таки особенности в развитии у детей нередки. Например, те же речевые задержки. Логопед занимается в основном постановкой звуков, коррекцией произношения, а проблема может быть глубже, поскольку речевая система опирается на разные зоны мозга. Определить причину нарушений и исправить её может нейропсихолог. Нейропсихолог — не врач, и его диагностика это безаппаратный, но очень эффективный метод. Основная задача нейропсихолога — выявить сильные и слабые стороны головного мозга и привести их к балансу. Специалист проводит диагностику, планирует систему занятий (интеллектуальных и физических упражнений) и выстраивает индивидуальную программу развивающих занятий.

Почему именно «Киндерхолл»?

Клуб работает в Зеленограде 11-й год, и раннее развитие детей (от одного года) — апробированная развивающая программа, согласно возрастным нормам с разницей в 3 месяца, под руководством профессионалов своего дела. Это психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение семей с детьми раннего возраста, а также развивающие игровые сеансы с детьми и обязательным участием родителя. Здесь представлен полный комплекс занятий для всестороннего развития детей в соответствии с их возрастом. Программа включает в себя развитие крупной и мелкой моторики, упражнения на ортопедических ковриках и в сухом бассейне, занятия творчеством, (рисование, лепка, аппликации), развитие мышления с помощью игр и специальных пособий, работу с природными материалами.

Пространство и сам процесс занятий организованы так, что малышам комфортно и интересно. Тем более, когда любимая мама рядом. Всестороннее раннее развитие — залог успешности в школьном возрасте. Грамотно выстроенная программа, малочисленные группы, индивидуальный подход — залог качественного развития вашего малыша!

Записаться на занятие можно онлайн на сайте клуба или по телефону 8-929-525-77-33

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Метки:
раннее развитие, Kinder Холл
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Ранее развитие ребенка: что это такое, и почему лучше довериться специалистам Партнерский материал
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