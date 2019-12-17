Раки появились в городском пруду — это личная инициатива зеленоградца Алексея Конофеева. Он хочет восстановить экосистему пруда и просит помощи 17.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Раков для городского пруда коренной зеленоградец Алексей Конофеев со своим товарищем Славой специально наловил в карьере под Солнечногорском в начале ноября. Затем вместе с семилетним сыном выпустил улов в стерильный водоём — в этом году из него полностью спустили воду, а вместе с ней и всю подводную живность.

«Раки — санитары водоёма, — объяснил Алексей свой поступок. — А вообще есть хорошая идея — закупить мальков амура, толстолоба и карпа и зарыбить городской пруд: амур будет контролировать растительность, толстолоб — фильтровать воду, собирая планктон, карп — очищать дно. Думаю, весной можно выпускать. Трава в пруду уже есть».

Сам Алексей покупку мальков финансово не осилит, но если кто-то захочет поддержать идею материально, то готов заняться закупкой мальков на рыбоводческой ферме (пишите в редакцию).

Будут ли этим заниматься власти, пока неизвестно. Заказчик ремонта пруда перекладывал это решение на префектуру, говоря, что жители должны поддержать зарыбление пруда, и тогда «будет произведен запуск рыбы». Как именно жители должны поддержать запуск рыбы, непонятно. Поступок Алексея говорит, что жители поддерживают.

Алексей увлекается рыбалкой с детства, а лет восемь назад появилось новое хобби — подводная охота, в том числе ночная. В свои 39 лет зеленоградец собрал солидную фотоколлекцию «трофеев»: 23-килограммовый амур, сазан — 15,5 кг, щука — 13 кг. Самый крупный трофей — 36-килограммовый сом. Все пойманы на удочку. Рыбачит Алексей в основном на Волге — под Астраханью и Волгоградом. Рыбачить на зеленоградских водоёмах можно, «но здесь я бы отпускал пойманную рыбу — интересно ловить трофеи», говорит Алексей.

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