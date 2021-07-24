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Пьяный водитель устроил аварию на встречке Пятницкого шоссе. Теперь угрожает пострадавшему и его семье. Раньше его уже ловили за пьяную езду и привлекали за угрозы 24.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Две «Тойоты RAV4» столкнулись на Пятницком шоссе. Пьяный водитель обгонял попутки по встречной полосе и, не снижая скорости, летел в лоб другому автомобилю. Только чудом никто не погиб. После столкновения виновник аварии напал на пострадавшего, а когда его оттащили, стал угрожать с ножом в руках водителю и свидетелям. Угрозы продолжаются по сегодняшний день. Мы выяснили, что его уже ловили за пьяную езду и привлекали за угрозы. Пострадавшая семья ищет свидетелей.

Нужна помощь очевидцев с видеорегистраторами

В редакцию обратилась читательница «Зеленоград.ру» Юлия, жена пострадавшего водителя Андрея, с просьбой помочь в розыске очевидцев, на чьи видеорегистраторы мог попасть момент ДТП. Их регистратор кто-то забрал из машины, пока та оставалась без присмотра: Андрея на «скорой» увезли в больницу, а Юлия ещё не приехала на место происшествия.

«Может, кто-то проезжавший в то же время снял на видеорегистратор момент ДТП и происходившее потом. Авария произошла 5 июля примерно в 9 часов 10 минут утра. Была огромная пробка», — написала нам Юлия.

Если вы что-то знаете об этом ДТП, напишите нам в вотсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru.

Она также рассказала о вызывающем поведении водителя, устроившего ДТП, и угрозах от него. Мы попросили её и Андрея поделиться подробностями.

Вылетел на встречку из-за поворота

Андрей ехал по Пятницкому шоссе в сторону области. Перед отбойником на вираже в районе въезда в СНТ «Тебеньки» (примерно в 12 километрах от Андреевки) он увидел, как, обгоняя на этом опасном повороте примерно пять машин, на встречную полосу через сплошную разделительную линию вылетает чёрный кроссовер и движется прямо на него.

— Передо мной стал выбор решения, которое надо было принять за секунды, — рассказал нам Андрей. — Свернуть резко вправо — значит принять удар слева, что означает мою смерть, но он при этом остался бы жив. Уйти влево [то есть к встречной полосе] — вероятность столкновения с другими участниками дорожного движения и удара справа от виновника создавшейся ситуации. При этом возникает риск, что он будет трупом и что ещё кто-нибудь пострадает, но я остался бы жив. Остаться просто на дороге — не избежать лобового столкновения при торможении, тогда мы оба трупы. Поэтому я сделал, как учили в советских автошколах, — дёрнул руль резко влево, чтобы встречный водитель отзеркалил движение, то есть повернул со своей стороны вправо. Это эффект при психопанике: делай так, как другой водитель.

После этого манёвра для меня открылся карман между его автомобилем и отбойником справа от меня, куда я резко устремился, нажав на газ. И мы бы разъехались, но он вновь дёрнул руль, теперь в мою сторону, — и в результате наехал на меня, левым передним колесом ударил по моему заднему левому, от чего оно оторвалось, а мой автомобиль начало раскручивать, ударило задней правой стороной об отбойник. Меня сильно подбросило в салоне, и я ударился головой и боком о левую стойку.

При этом другой водитель даже не пытался тормозить. После столкновения он остановился только через 100—150 метров на обочине встречной полосы, но лишь потому, что его машина больше не могла ехать.

Ударил в челюсть и угрожал ножом

На некоторое время Андрей, видимо, потерял сознание, потому что не помнит, как рядом появились люди и открыли дверь автомобиля с его стороны. Пришёл в себя от того, что кто-то дёрнул его за руку.

Вышел из машины — голова кружится, подташнивает, зрение размытое. Направился в сторону другого участника ДТП. Из автомобиля со стороны переднего пассажирского сиденья выползло тело и, сильно шатаясь, двинулось навстречу. Спросил его, кто был за рулём. Человек сказал, что сам и был. [Через водительскую дверь, вероятно, не мог выбраться из-за сработавшей подушки безопасности.] Андрей предложил ему объяснить, как так случилось, но в ответ получил удар в челюсть слева, то есть с той стороны, которая и так уже пострадала.

Свидетели происходящего оттащили агрессора, тогда он вернулся к своей машине и достал оттуда нож с криками, что если кто-то подойдёт, то он их порежет. Когда люди отошли, он сел в автомобиль и завёл двигатель, собираясь уехать с места ДТП, но машина не двинулась.

Через несколько минут появился первый экипаж ДПС. Сказали водителю заглушить мотор и выйти из машины. Один из инспекторов вызвал Андрею «скорую» — приехали быстро, осмотрели и увезли в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки» и прочими травмами. (Потом ещё обнаружили лёгкую контузию левого глаза, из-за чего пострадало боковое зрение — появилась пелена.) Разбираться со вторым водителем остался прибывший следом второй экипаж ДПС, который вызвали другие очевидцы.

Грозился, что убьёт и закопает всю семью

— Я приехала на место происшествия забрать машину, — рассказывает Юлия. — Виновник находился в состоянии сильнейшего алкогольного или наркотического опьянения, и это спустя три часа после ДТП. Он кидался на меня с нецензурной бранью и с угрозами, что убьёт и закопает меня и мою семью. Всё это в присутствии сотрудников ГИБДД, но они вообще никак не реагировали на его поведение.

Со слов Юлии и Андрея, водитель продолжил запугивать их подобными угрозами и после происшествия. Особенно если они обратятся в полицию или выложат в интернете видео с ним.

— По поводу его угроз в наш адрес нами написано заявление в полицию, а также на телесные повреждения, — рассказал нам Андрей.

Сейчас другой водитель в очередной раз пытается уйти от ответственности, считают супруги. Мол, напился уже после ДТП из-за стресса.

Уже ловили за пьяную езду и привлекали за угрозы

Этого водителя — 34-летнего жителя 23-го микрорайона — не в первый раз ловят за пьяную езду. В начале года его лишили права управления автотранспортом, но он не сдал водительское удостоверение и продолжил ездить, говорят Андрей и Юлия со слов полицейских. Вновь пьяным за рулём его поймали 30 июня, машину забрали на спецстоянку. Дня через три он её оттуда забрал, а 5 июля устроил это ДТП на Пятницком шоссе.

«Зеленоград.ру» выяснил, что 8 июля в Солнечногорском мировом суде рассматривали дело этого водителя по поводу инцидента 30 июня. Он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). За невыполнение водителем этого требования предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Однако дело завернули из-за неправильно оформленных протоколов — в них были незаверенные исправления, а в протоколе об отстранении от управления ТС указано иное место, чем в протоколе об административном правонарушении.

В прошлом у этого водителя богатый судебный опыт. Например, в 2012 году его несколько раз привлекали к административной ответственности за разные нарушения правил дорожного движения: выезд на встречную полосу, превышение скорости, езда на автомобиле без номеров, опять же отказ от медосвидетельствования. А следом — за уклонение от уплаты штрафов.

В 2016-м его привлекали за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП, «то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». Однако из-за неправильно составленного протокола правонарушения дело вернули.

Через несколько месяцев после этого в суде оказалось новое дело в отношении этого человека — его обвиняли уже по уголовной статье в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Но по какой-то причине производство по этому делу было прекращено.

Что касается дорожно-транспортного происшествия, которое он устроил 5 июля на Пятницком шоссе, то и здесь в документах есть исправления и неточности. Например, вместо трассы Р-111 (Пятницкое шоссе) указана М-11. Оформляли бумаги сотрудники того же 15-го батальона 1-го полка ДПС «Северный», что и 30 июня.

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Метки:
автомобиль, дтп, происшествия, алкогольное опьянение, пятницкое шоссе
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