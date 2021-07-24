Уже ловили за пьяную езду и привлекали за угрозы

Этого водителя — 34-летнего жителя 23-го микрорайона — не в первый раз ловят за пьяную езду. В начале года его лишили права управления автотранспортом, но он не сдал водительское удостоверение и продолжил ездить, говорят Андрей и Юлия со слов полицейских. Вновь пьяным за рулём его поймали 30 июня, машину забрали на спецстоянку. Дня через три он её оттуда забрал, а 5 июля устроил это ДТП на Пятницком шоссе.

«Зеленоград.ру» выяснил, что 8 июля в Солнечногорском мировом суде рассматривали дело этого водителя по поводу инцидента 30 июня. Он отказался проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). За невыполнение водителем этого требования предусмотрен штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Однако дело завернули из-за неправильно оформленных протоколов — в них были незаверенные исправления, а в протоколе об отстранении от управления ТС указано иное место, чем в протоколе об административном правонарушении.

В прошлом у этого водителя богатый судебный опыт. Например, в 2012 году его несколько раз привлекали к административной ответственности за разные нарушения правил дорожного движения: выезд на встречную полосу, превышение скорости, езда на автомобиле без номеров, опять же отказ от медосвидетельствования. А следом — за уклонение от уплаты штрафов.

В 2016-м его привлекали за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП, «то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». Однако из-за неправильно составленного протокола правонарушения дело вернули.

Через несколько месяцев после этого в суде оказалось новое дело в отношении этого человека — его обвиняли уже по уголовной статье в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Но по какой-то причине производство по этому делу было прекращено.

Что касается дорожно-транспортного происшествия, которое он устроил 5 июля на Пятницком шоссе, то и здесь в документах есть исправления и неточности. Например, вместо трассы Р-111 (Пятницкое шоссе) указана М-11. Оформляли бумаги сотрудники того же 15-го батальона 1-го полка ДПС «Северный», что и 30 июня.