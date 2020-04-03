Синицы, воробьи, голуби и даже вороны ничуть ее не боятся. Думается, замри она на минутку, и вся окрестная птичура соберется к ней, как некогда слетали они пернатой мантией на плечи Франциска Ассизского.



Обычно, завидев меня в лесу, птичья кормилица еще издали приветно улыбается (хоть мы и не знакомы вовсе) и, поравнявшись со мной, восклицает радостно: «Вот мать-природа-то хороша, а!»



Нынче мы приветливо киваем друг другу, и я, остановившись поодаль, заранее выбираю подходящее местечко для съёмки — вид, свободный от столбов и пляжных конструкций. Спешить некуда, до захода еще полчаса.

— Поглядите, какие огари к нам прилетели, — говорит между тем птичья кормилица (уж так ее распирает от новостей), кивая на заболоченный край озера.

Там среди сухой щетины рогоза кормятся две серые утицы. А красавчик-селезень, шатром распустив отливающие павлиньей синевой крылья, стоит на кочке и, ворочая малахитовой башкой, важно созерцает утиное столованье.



— Это кряквы, — я поворачиваюсь к старушке. — Огари — они рыженькие.

Та сдвигается на самый краешек скамейки, спрашивает боязливо и в то же время доверчиво:

— Вы меня не заразите?

Между нами метров семь.

— Нет, — твердо обещаю я, и шучу, — мы ж целоваться с вами не будем, да и для вирусов нынче погода нелетная.



— Ой, что это я сижу! — спохватывается она, вытаскивая из засаленного кармана обломок батона. — Круп-то теперь не купить, — жалуется птичья кормилица, — всё расхватали.

Кто об чём горюет, ага…

— Вы уток хотите кормить?

— Как же их милых не кормить? — приговаривает она, обходя меня по дуге и на ходу отламывая щедрые куски хлеба. — Кушать-то всем хочется.

— Лучше не надо, — говорю, — им от такой кормежки вред один.

— Чего ж это? Раньше всю жизнь кормили, а теперь — вред?

Вздыхаю:

— Наедятся булок, кишечник мякишем забьется, а это для уток верная гибель. Да и вообще углеводы им ни к чему, ожиреют только. Вы ведь не на паштет их откармливаете…

С сомнением оглядев то, что осталось от батона, старушка покорно сует его обратно в карман, а что успела отломить — в рот.



Махнув ей на прощание рукой, ухожу побродить по округе и, сделав крюк, возвращаюсь на облюбованное место. Солнце садится. Яростно пылают окна многоэтажек. Огнистый запад присыпан пеплом облаков, рдяно тлеющих снизу. Последние лучи красят верхушки деревьев, и кажется, что там, где кроны сейчас золотые и розовые — еще осень, а внизу — уже весна.