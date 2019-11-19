Шишка

Давеча мне в лесу на голову шишка упала — тюк по темечку. Шишка как шишка — еловая. Может белка уронила, а может ёлка сама хорошо прицелилась. Я макушку почесала и ёлкин снаряд в карман сунула.

Вот думаю, символично: когда яблоко на голову падает — известно, что бывает, хотя… смотря какое яблоко. От антоновки, к примеру, синяк может случиться или рецепт Белёвской пастилы, а если, упаси бог, джонаголд свалится — жди сотрясения мозга. А когда на вместилище ума натурально шишки валятся — это к чему? Случайность, скажете? Вот и про Ньютона то ж говорили, дескать, что яблоко — чепуха, Ньютон он и без яблока ого-го! Ну ладно, а кому и шишка — сувенир.

Есть у меня обыкновение: по утрам на лоджии косу заплетать. Стою, значит, высоко над миром в ноябрьском тумане, а снизу из молочной мглы голые верхушки кленов торчат и на них как игрушки развешены яркие красно-коричневые птички — целая стая. Юркие, шумные, «клип-клип» кричат и стрекочут пронзительно — клен трясется и звенит погремушкой.

Я глаза протерла — нет, не снегири. У снегирей головки черные, лаковые, а эти — цвета мокрого кирпича и с белыми мазками на крыльях. Никак клесты? Клестов-то я только в детстве видела — на новогодних открытках. Птички хоть и близко сидят, но до того проворные — ныряют в туман, разглядеть себя не дают. И чего им кленовые крылатки лущить, когда клесты — по шишкам главные?