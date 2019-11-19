Вера Эвери живёт в Зеленограде, пишет книги и статьи. А еще любит гулять в лесу, наблюдает за лесными обитателями и записывает истории — весёлые, лирические, философские — в собственном блоге в ЖЖ.
Давеча мне в лесу на голову шишка упала — тюк по темечку. Шишка как шишка — еловая. Может белка уронила, а может ёлка сама хорошо прицелилась. Я макушку почесала и ёлкин снаряд в карман сунула.
Вот думаю, символично: когда яблоко на голову падает — известно, что бывает, хотя… смотря какое яблоко. От антоновки, к примеру, синяк может случиться или рецепт Белёвской пастилы, а если, упаси бог, джонаголд свалится — жди сотрясения мозга. А когда на вместилище ума натурально шишки валятся — это к чему? Случайность, скажете? Вот и про Ньютона то ж говорили, дескать, что яблоко — чепуха, Ньютон он и без яблока ого-го! Ну ладно, а кому и шишка — сувенир.
Есть у меня обыкновение: по утрам на лоджии косу заплетать. Стою, значит, высоко над миром в ноябрьском тумане, а снизу из молочной мглы голые верхушки кленов торчат и на них как игрушки развешены яркие красно-коричневые птички — целая стая. Юркие, шумные, «клип-клип» кричат и стрекочут пронзительно — клен трясется и звенит погремушкой.
Я глаза протерла — нет, не снегири. У снегирей головки черные, лаковые, а эти — цвета мокрого кирпича и с белыми мазками на крыльях. Никак клесты? Клестов-то я только в детстве видела — на новогодних открытках. Птички хоть и близко сидят, но до того проворные — ныряют в туман, разглядеть себя не дают. И чего им кленовые крылатки лущить, когда клесты — по шишкам главные?
А вот сейчас и поглядим… Где там мой сувенир от белочки? Выложила трофей на подоконник, сама в теплой комнате укрылась за шторой. И правильно сделала: это не клесты, а шакалы с перьями! Минуты не прошло — промыслили мою шишку, подоконник затрясся, загудел под сильными лапами, затрещал под клювами-гвоздодёрами. Тотчас разбойники поналетели и ну мою шишку терзать — только чешуйки во все стороны брызнули! Клювы крестиком — щелк-щелк — вмиг обглодали дочиста.
Уж я на них-красавчиков нагляделась. До чего нарядные, ловкие, крикливые с ясными металлическими голосами. Нашумели, насорили и шрррх — пропали в тумане. Я вышла на лоджию прибрать за ними, смахнула объедки и несколько слюдяных как стрекозиные крылышки семян. Когда у меня под окнами ёлки вырастут, клесты может опять прилетят.