Охотница

Кабы не дождь, пошла бы я, как собиралась, в дальний лес, и никого бы не встретила. Но едва отошла от дома, из еле заметной тучки хлынул и заплясал по асфальту шумный ливень, забурлил, запузырился белым ключом. Я раскрыла легкомысленный хлипкий зонтик и стала под липы — переждать, авось тучку пронесет.



В пять минут все было кончено. Голубой колодец открылся в небе, асфальт задымился как горячая сковородка, на которую плеснули, заблистала умытая трава на обочинах. И я пошла в парк, — а куда еще? — мимо новеньких сияющих рябин и мокрых скамеек, мимо радуги на елках, мимо вымахавших выше колена желтых венчиков кульбабы осенней… Осень нынче пришла первого июля, а кульбаба зацвела, как ей положено — в августе.

Свернула на Никольскую аллею, ведущую к церкви. Из зарослей сырой жирно блестевшей крапивы наперерез мне кинулось нечто до того несуразное, что я остановилась. Длинное приземистое тельце, виляя неожиданно увесистой попой и таща за собой незавидный хвост-калабашку, перебегало дорогу. Буро-коричневый зверек мягко и шустро перетек, проструился над асфальтом и исчез в траве. Таксик, подумала я, щенок… потерялся небось.