Пространство для коллективной работы «Точка кипения» открывается в Культурном центре «Зеленоград» 14.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Пространство для коллективной работы «Точка кипения» открывается 16 декабря в Культурном центре «Зеленоград». И сразу целой серией дискуссий, лекций и мастер-классов. Здесь каждый может бесплатно организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях, учить и учиться в профессиональных сообществах, собрать команду для реализации проекта, найти экспертов или инвесторов по всей стране.

В зеленоградской «Точке кипения» есть залы от 15 до 80 человек. Их можно использовать и как переговорку или коворинг. Есть оборудование для организации телемоста или трансляции.

Программа открытия

В рамках программы открытия пройдут пленарные дискуссии на темы:

  • Зеленоград — столица стартапов
  • Как реализовать сильный ИИ: Программный и железный подходы к решению задачи
  • Точка как инструмент НТИ, что это такое и для чего?

Лекции:

  • Экосистема университета 20.35
  • Точка кипения: как преодолеть барьеры на пути новаторства
  • Ключевые навыки будущего. Как изменяются представления о взрослости
  • Практика решения изобретательских задач
  • Цифровые модели и двойники
  • Можно ли управлять работой мозга и зачем это нужно
  • Кибербезопасность для детей и родителей
  • Экологическое движение Эко-Z
  • и другие

А также конкурсы и интерактивы.

Среди ведущих и спикеров мероприятия — префект Зеленограда Анатолий Смирнов, первый зампрефекта Алексей Михальченков, зампрефекта по научной и промышленнной деятельности Андрей Новожилов, основатель венчурного фонта Almaz Capital Partners Александр Галицкий

Подробное расписание всех мероприятий — на сервисе Leader-ID. Чтобы попасть на открытие, необходимо зарегистрироваться.

Место проведения: Центральная площадь, дом 1, Культурный центр «Зеленоград».

Подробнее о «Точке кипения»

«Точка кипения» также работает на базе сервиса Leader-ID — там необходимо зарегистрироваться. В сети «Точек кипения» — это более сотни площадок от Калининграда до Камчатки, которые действуют в интересах технологического развития страны. «Точки кипения» работают с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, помогают местным командам запустить и масштабировать проекты, поддерживают встречи профильных сообществ и способствуют образованию и карьерному росту школьников, студентов и профессионалов своего дела.

Открытие в Зеленограде «Точки Кипения» позволит создать необходимую инфраструктуру, предназначенную для коллективной работы, обмена опытом и практического взаимодействия между представителями сферы образования и науки, бизнеса и технологического предпринимательства, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций и профессиональных сообществ в целях генерации идей и проработки новых моделей социально-экономического развития региона, считает программный директор зеленоградской «Точки» Николай Скороходов.

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Метки:
бизнес, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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