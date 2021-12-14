Пространство для коллективной работы «Точка кипения» открывается 16 декабря в Культурном центре «Зеленоград». И сразу целой серией дискуссий, лекций и мастер-классов. Здесь каждый может бесплатно организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях, учить и учиться в профессиональных сообществах, собрать команду для реализации проекта, найти экспертов или инвесторов по всей стране.

В зеленоградской «Точке кипения» есть залы от 15 до 80 человек. Их можно использовать и как переговорку или коворинг. Есть оборудование для организации телемоста или трансляции.