Промежуточные лидеры «Народной премии Зеленоград.ру». Есть ещё неделя, чтобы выдвинуть лучшие компании и важных людей нашего города 04.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Почти две тысячи заявок пришло на участие в «Народной премии Зеленоград.ру» спустя месяц после её старта. И мы хотим рассказать, какие компании и люди претендуют на включение в шорт-лист на сегодняшний день. Перечень номинантов дан исключительно в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов. Выдвижение продолжится ещё неделю на сайте award.zelenograd.ru.

Автосервис

  • Аванта
  • Автотехцентр ZEL Рейка
  • Карат Ойл
  • М11 Сервис
  • Sтанция
  • СТО Зеленоград
  • Шиномонтаж 2&2

Банк

  • Альфа-банк
  • ВТБ
  • МКБ
  • Райффайзенбанк
  • Сбербанк

Жилой комплекс

  • Жемчужина Зеленограда
  • Зелёный бор
  • Лесное озеро
  • Зеленоград Сити
  • Зеленоградский
  • МЖК
  • Новый Зеленоград

Магазин

  • Вкусвилл
  • Водный мир
  • Десяточка
  • Зелгрос
  • Объеденика
  • Patratskaya
  • Подружки-рукодельницы
  • Фарфор-хрусталь
  • Хабл-бабл

Медицинский центр

  • Аксис
  • АрхиМед
  • Детство плюс
  • Интермедикум
  • Лаборатория «Литех»
  • Никор
  • Ортодонт Премьер
  • Психологический центр «Пазл»
  • Лаборатория «Ситилаб»

Образовательный проект

  • Алгоритмика
  • Dedov drums
  • Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи
  • МИЭТ
  • Музыкальна школа STARSET
  • Курсы ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист»
  • Формула балета

Общепит

  • Дон батон
  • Eezy pizza
  • Ellex Coffee
  • Колбасофф
  • Мастер по Маргарите
  • Mill
  • Сами хинкали
  • Sergio Pizza
  • Хмель и Кофе
  • Хочу Пышку

Персона

  • Антонович Константин (общественный деятель)
  • Кузнецов Александр (адвокат)
  • Курочкин Павел (художественный руководитель «Ведогонь-театра»)
  • Тезина Наталья (руководитель коллектива «Гармония»)
  • Смирнов Анатолий (префект Зеленограда)
  • Ульянченко Иван (политик, общественный деятель)
  • Чукаев Павел (журналист «Инфопортала Зеленоград»)
  • Эрлих Александр (главный редактор «Зеленоград.ру»)

Работодатель

  • Информтест
  • Микрон
  • МИЭТ
  • НИИМЭ
  • НТЦ «Амплитуда»
  • НТЦ «Элинс»

Салон красоты

  • Beaty bar Savchenko
  • Frau Beauty Salon
  • Мульти-чик
  • Прядки в Порядке
  • Purple
  • Scissors Studio
  • STUDIOONE

Спортивный центр

  • AlexFitness
  • Bamboo
  • Додзё Сейдокан
  • Joy fitness — boutique
  • Кроль Зеленоград
  • Регби-клуб Фаворит
  • СК Малино
  • Суперкач
  • Территория Фитнеса

Центр культуры и развлечений

  • Библиотеки Зеленограда
  • Ведогонь-театр
  • КЦ «Зеленоград»
  • Кинематограф

Выдвижение продолжается на сайте award.zelenograd.ru до 11 апреля. Затем из поступивших заявок мы сформируем шорт-лист из десяти самых упоминаемых в каждой номинации. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.

Как получить больше голосов за себя

  • Попросите своих клиентов, партнёров или просто знакомых поддержать вашу компанию, скачайте макеты для печати афиш и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас. Наша партнёрская типография даёт скидку 5-20% на печать этих материалов.
  • Вступите в клуб друзей «Зеленоград.ру» — каждый голос члена клуба учитывается в десятикратном размере.

Партнёры премии

  • Гринсайт — ведущий еком интегратор и консультант
  • Picaso 3D — первый российский производитель персональных 3D принтеров
  • Press-код — типография: цифровое, офсетное и широкоформатное производство

По вопросам сотрудничества пишите на award@zelenograd.ru или в вотсап/телеграм 8-926-100-81-67.

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Метки:
народная премия зеленоград.ру
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