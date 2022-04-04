Почти две тысячи заявок пришло на участие в «Народной премии Зеленоград.ру» спустя месяц после её старта. И мы хотим рассказать, какие компании и люди претендуют на включение в шорт-лист на сегодняшний день. Перечень номинантов дан исключительно в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов. Выдвижение продолжится ещё неделю на сайте award.zelenograd.ru.
- Аванта
- Автотехцентр ZEL Рейка
- Карат Ойл
- М11 Сервис
- Sтанция
- СТО Зеленоград
- Шиномонтаж 2&2
- Альфа-банк
- ВТБ
- МКБ
- Райффайзенбанк
- Сбербанк
- Жемчужина Зеленограда
- Зелёный бор
- Лесное озеро
- Зеленоград Сити
- Зеленоградский
- МЖК
- Новый Зеленоград
- Вкусвилл
- Водный мир
- Десяточка
- Зелгрос
- Объеденика
- Patratskaya
- Подружки-рукодельницы
- Фарфор-хрусталь
- Хабл-бабл
- Аксис
- АрхиМед
- Детство плюс
- Интермедикум
- Лаборатория «Литех»
- Никор
- Ортодонт Премьер
- Психологический центр «Пазл»
- Лаборатория «Ситилаб»
- Алгоритмика
- Dedov drums
- Зеленоградский дворец творчества детей и молодёжи
- МИЭТ
- Музыкальна школа STARSET
- Курсы ЕГЭ и ОГЭ «Хорошист»
- Формула балета
- Дон батон
- Eezy pizza
- Ellex Coffee
- Колбасофф
- Мастер по Маргарите
- Mill
- Сами хинкали
- Sergio Pizza
- Хмель и Кофе
- Хочу Пышку
- Антонович Константин (общественный деятель)
- Кузнецов Александр (адвокат)
- Курочкин Павел (художественный руководитель «Ведогонь-театра»)
- Тезина Наталья (руководитель коллектива «Гармония»)
- Смирнов Анатолий (префект Зеленограда)
- Ульянченко Иван (политик, общественный деятель)
- Чукаев Павел (журналист «Инфопортала Зеленоград»)
- Эрлих Александр (главный редактор «Зеленоград.ру»)
- Информтест
- Микрон
- МИЭТ
- НИИМЭ
- НТЦ «Амплитуда»
- НТЦ «Элинс»
- Beaty bar Savchenko
- Frau Beauty Salon
- Мульти-чик
- Прядки в Порядке
- Purple
- Scissors Studio
- STUDIOONE
- AlexFitness
- Bamboo
- Додзё Сейдокан
- Joy fitness — boutique
- Кроль Зеленоград
- Регби-клуб Фаворит
- СК Малино
- Суперкач
- Территория Фитнеса
- Библиотеки Зеленограда
- Ведогонь-театр
- КЦ «Зеленоград»
- Кинематограф
Выдвижение продолжается на сайте award.zelenograd.ru до 11 апреля. Затем из поступивших заявок мы сформируем шорт-лист из десяти самых упоминаемых в каждой номинации. После этого наши читатели будут голосовать за лучшие компании.
Как получить больше голосов за себя
- Попросите своих клиентов, партнёров или просто знакомых поддержать вашу компанию, скачайте макеты для печати афиш и материалы для соцсетей с призывом голосовать за вас. Наша партнёрская типография даёт скидку 5-20% на печать этих материалов.
- Вступите в клуб друзей «Зеленоград.ру» — каждый голос члена клуба учитывается в десятикратном размере.
Партнёры премии
- Гринсайт — ведущий еком интегратор и консультант
- Picaso 3D — первый российский производитель персональных 3D принтеров
- Press-код — типография: цифровое, офсетное и широкоформатное производство
По вопросам сотрудничества пишите на award@zelenograd.ru или в вотсап/телеграм 8-926-100-81-67.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Промежуточные лидеры «Народной премии Зеленоград.ру». Есть ещё неделя, чтобы выдвинуть лучшие компании и важных людей нашего города Истории
Строительство высокоскоростной магистрали до Петербурга отложили: нет денег и поездов. Но дополнительные пути до Зеленограда должны достроить. Это улучшит расписание электричек Истории
Концерт «Моцарт — Чайковский» Московского государственного симфонического оркестра — 24 апреля в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
На месте одного из паркингов в Зеленограде сделают автосервис и магазины. Для этого из него выгнали водителей Истории
«Иногда надо иметь лишние пять минут, открытое сердце и желание помочь». Соосновательница сообщества помощи беженцам — о создании и развитии волонтёрского движения Истории
Продуктовая ярмарка открылась в Зеленограде. Но из-за холода там нет ничего, кроме мёда. Зато его более десяти видов Новости
Что будет с ремонтом лифтов в жилых домах из-за санкций? Выяснили в зеленоградской администрации и обслуживающей компании Ответы
История Дворца культуры — долгострой, архитектурная достопримечательность и культурный центр для тысяч зеленоградцев Истории
«Пятёрочка» открылась в 3-м микрорайоне, рядом с остановкой «Спортивная школа». Касс для самообслуживания в ней больше, чем обычных Новости
Ещё пять магазинов одежды окончательно закрылись в «Зеленопарке» - Reserved, Cropp, Mohito, Sinsay, House Новости
«Сначала разберитесь с дорогами!» Почти четверть участников общественных обсуждений высказались против строительства торгового центра на улице Радио. Их мнения проигнорировали Истории
В МИЭТе по госконтракту разработают концепцию безмасочного фотолитографа — для выпуска микросхем 28 нанометров и ниже Хайтек