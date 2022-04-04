Почти две тысячи заявок пришло на участие в «Народной премии Зеленоград.ру» спустя месяц после её старта. И мы хотим рассказать, какие компании и люди претендуют на включение в шорт-лист на сегодняшний день. Перечень номинантов дан исключительно в алфавитном порядке, без привязки к количеству голосов. Выдвижение продолжится ещё неделю на сайте award.zelenograd.ru.