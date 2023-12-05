Прохожий с орущим бумбоксом ходит по городу и мешает спать жителям нескольких районов 05.12.2023 ZELENOGRAD.RU

«У нас во дворе регулярно появляется молодой парень с огромным магнитофоном в руках и музыкой на жуткой громкости, — пишет жительница 8-го микрорайона в закрытом чате клуба „Зеленоград.ру“. — Всё бы ничего, только ходит он примерно в 00:30 (а то и позже), пару раз в неделю. Причём не сидит, не стоит — просто достаточно быстрым шагом проходит из одного конца двора в другой. За эти несколько минут просыпаются все в квартире». Светлана, которая живет рядом, подтверждает: «Аж подпрыгиваешь, когда он под окнами идёт».

На видео можно почувствовать громкость звука через закрытые окна!

То ли он гуляет по всему городу, то ли таких людей несколько. «У нас тоже такой есть, — рассказала Надежда. — Проходит вдоль 1455 в районе 7:30 утра быстрым шагом, в руках орущий магнитофон». Это подтверждает и Дмитрий: «Где-то в полночь в 14-м его видел. Четкий пацан — музон топчик у него играет, передвигается реально с превышением пешеходной скорости». А Михаил видел похожего пару раз около девяти вечера в 3-м районе.

Непонятно, что с этим делать. Антон советует обращаться в полицию, чтобы его вычислили по камерам, а Сергей предполагает, что «парень проверяет границы и на первый раз лучше всего подходит выволочка от женщины, потому что если выйдет мужик и быканет, то с большой долей вероятности подросток воспримет это как несправедливость и наезд и будет в следующий раз провоцировать с новой силой». Олеся на это возражает, что «он может на учёте в ПНД стоит или отморозок и женщине с ним разговаривать опасно».

«Это малой лет 14, раз остановил его уже, он теряется говорит „извините, больше не буду“ и уходит», написал Василий. Получается, внушение не помогло. В опросе в нашем телеграме большинство (46%) оптимистов — и предлагает вызывать полицию, чтобы те его искали хулигана. 37% считает, что надо действовать самим — поймать и разобраться, и только 14% считают, что надо терпеть, потому что с этим ничего не поделаешь.

Расскажите, если вы тоже сталкивались с ним, и как, по вашем мнению, его можно утихомирить? Редакция «Зеленоград.ру» в любом случае рекомендует написать заявление в полицию. Если вы сделаете это, сообщите об это, чтобы можно было отследить ход расследования: пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
шум и закон о тишине
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