То ли он гуляет по всему городу, то ли таких людей несколько. «У нас тоже такой есть, — рассказала Надежда. — Проходит вдоль 1455 в районе 7:30 утра быстрым шагом, в руках орущий магнитофон». Это подтверждает и Дмитрий: «Где-то в полночь в 14-м его видел. Четкий пацан — музон топчик у него играет, передвигается реально с превышением пешеходной скорости». А Михаил видел похожего пару раз около девяти вечера в 3-м районе.

Непонятно, что с этим делать. Антон советует обращаться в полицию, чтобы его вычислили по камерам, а Сергей предполагает, что «парень проверяет границы и на первый раз лучше всего подходит выволочка от женщины, потому что если выйдет мужик и быканет, то с большой долей вероятности подросток воспримет это как несправедливость и наезд и будет в следующий раз провоцировать с новой силой». Олеся на это возражает, что «он может на учёте в ПНД стоит или отморозок и женщине с ним разговаривать опасно».

«Это малой лет 14, раз остановил его уже, он теряется говорит „извините, больше не буду“ и уходит», написал Василий. Получается, внушение не помогло. В опросе в нашем телеграме большинство (46%) оптимистов — и предлагает вызывать полицию, чтобы те его искали хулигана. 37% считает, что надо действовать самим — поймать и разобраться, и только 14% считают, что надо терпеть, потому что с этим ничего не поделаешь.

Расскажите, если вы тоже сталкивались с ним, и как, по вашем мнению, его можно утихомирить? Редакция «Зеленоград.ру» в любом случае рекомендует написать заявление в полицию. Если вы сделаете это, сообщите об это, чтобы можно было отследить ход расследования: пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru