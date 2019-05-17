Подразделение Президентского полка прибыло в Зеленоград 14 мая по приглашению школы 1194 — на торжественное открытие в школьном музее (корпус 1555) экспозиции об истории полка и временной выставки «Форма кремлёвцев» образцов формы Президентского полка с 1924 года. Всех зеленоградцев приглашают посмотреть выставку в субботу, 18 мая, с 10:00 до 13:00. А сам Президентский полк уже показал себя горожанам: в честь Дня Победы солдаты прошли строем по бульвару на Михайловских прудах и у мемориала «Штыки» на Ленинградском шоссе, поздравив зеленоградских ветеранов.
Дружба с Президентским полком в школе началась в 2015-16 учебном году, когда готовился ежегодный общешкольный музейный проект «России славные сыны», рассказала Zelenograd.ru директор школьного музея Наталия Чайковская. Очередной проект посвятили рассказу о Кремлёвском гарнизоне, приурочив его к 80-летию полка. Завязались контакты, в полку понравился результат работы школьников, с тех пор кремлёвцы и зеленоградцы не раз бывали в гостях друг у друга.
«Мы с большим волнением выставляли манекены в наш музей, так как хорошо помним, что впервые увидели их в Государственном Историческом Музее в дни празднования 80-летия Президентского полка» , — делится Наталия Чайковская на школьном сайте.
14 мая в Зеленоград прибыло подразделение Президентского полка под командованием старшего офицера отдела по работе с личным составом подполковника Дениса Вареникова, как сообщает префектура. В музее школы 1194 торжественно перерезали ленточку в честь открытия двух выставок — постоянной и временной — префект Анатолий Смирнов и фронтовик, председатель Совета ветеранов 15 микрорайона Андрей Демченко. В церемонии участвовали и другие представители ветеранских организаций района Крюково, в том числе Герой России контр-адмирал Владимир Макеев. На Михайловских прудах кремлёвцев приветствовал строй кадетов и юнармейцев школы 1194.
От Президентского полка школьному музею вручили подарок: копию картины «Освящение знамени Президентского полка в Успенском соборе». Дмитрий Варенников заявил, что бывать на зеленоградской земле для кремлевцев — особая честь, ведь именно отсюда взят прах Неизвестного солдата, который захоронен у Кремлевской стены, где солдаты Президентского полка несут постоянное дежурство на посту №1.
Несколько зеленоградских школьников намереваются служить в Президентском полку, рассказал Дмитрий Варенников. Один из них — ученик школы 1194 Артем Сулейманов.
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