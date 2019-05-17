Дружба с Президентским полком в школе началась в 2015-16 учебном году, когда готовился ежегодный общешкольный музейный проект «России славные сыны», рассказала Zelenograd.ru директор школьного музея Наталия Чайковская. Очередной проект посвятили рассказу о Кремлёвском гарнизоне, приурочив его к 80-летию полка. Завязались контакты, в полку понравился результат работы школьников, с тех пор кремлёвцы и зеленоградцы не раз бывали в гостях друг у друга.

«Мы с большим волнением выставляли манекены в наш музей, так как хорошо помним, что впервые увидели их в Государственном Историческом Музее в дни празднования 80-летия Президентского полка» , — делится Наталия Чайковская на школьном сайте.