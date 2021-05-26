Правила выживания молодого преподавателя

Я решила посмотреть на всю ситуацию через такую призму: если не научился ходить, бегать не будешь. Первые шаги в жизни [молодого преподавателя] - самые тяжелые. Мысленно тебе хочется бегать, потому что видишь, как «бегают» другие: как на одном дыхании в лекциях на доске описывают сложные математические формулы, вовлекая всю аудиторию в поток интересных мыслей и закономерностей, как находят признание и авторитет среди студентов и коллег. В сознании уже сформирован образ того самого идеального преподавателя, но как воплотить его, как себя вести, что делать, говорить — в голове буря вопросов, ответов на которые пока нет.

По жизни всегда проще учиться, если есть наставник. Таким наставником стал заведующий кафедрой информационной безопасности Хорев Анатолий Анатольевич, по совместительству лектор, на чьи дисциплины меня поставили вести лабораторные работы и практические занятия. Поэтому прежде всего стоит слушать своего наставника, следовать его советам, ведь он уже проходил сам этот путь и знает, как его проще пройти тебе.

Наверное, самое сложное — это возраст молодого преподавателя на первых этапах. Еще вчера ты сидел со студентами за одной партой, а уже через пару месяцев ты входишь к ним как преподаватель. Необходимо себя правильно позиционировать и придерживаться этой траектории.

Еще немало трудностей доставил переход на смешанное обучение во время пандемии. Впрочем, это даже не проблемы, а новый опыт и интересный формат проведения занятий. То, что ты давно держал в себе и хотел реализовать, но до чего никак не доходили руки. А тут [во время пандемии] такая возможность попробовать современные технологии в действии. Время, которое ты тратил раньше на дорогу, сборы, ожидание на совещаниях, при правильной организации позволило создать новые интересные форматы проведения занятий.