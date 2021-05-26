Старший преподаватель кафедры информационной безопасности МИЭТа Оксана Лукманова заняла второе место на конкурсе «Молодой преподаватель вуза Москвы — 2021». Участники писали эссе о правилах выживания молодого преподавателя, выступали на тему «Дистант в работе не помеха», дискутировали в словесной дуэли и готовили доклад об ошибках и успехах в своей работе. «Зеленоград.ру» поговорил с Оксаной о работе и привлечении молодежи в науку.
— Я должна была участвовать в этом конкурсе в прошлом году, мы отправили заявку от вуза, но из-за ситуации с короновирусом конкурс отменили. В этом году мне позвонила председатель профкома и предложила поучаствовать повторно. Я ознакомилась с регламентом этого года и решила попробовать, потому что по жизни руководствуюсь принципом: если жизнь дала возможность поучаствовать в чем-то, почему бы не воспользоваться? Каждая такая возможность позволяет открыть в себе что-то новое, увидеть мир с новой стороны. Разве это не замечательно?
Я решила посмотреть на всю ситуацию через такую призму: если не научился ходить, бегать не будешь. Первые шаги в жизни [молодого преподавателя] - самые тяжелые. Мысленно тебе хочется бегать, потому что видишь, как «бегают» другие: как на одном дыхании в лекциях на доске описывают сложные математические формулы, вовлекая всю аудиторию в поток интересных мыслей и закономерностей, как находят признание и авторитет среди студентов и коллег. В сознании уже сформирован образ того самого идеального преподавателя, но как воплотить его, как себя вести, что делать, говорить — в голове буря вопросов, ответов на которые пока нет.
По жизни всегда проще учиться, если есть наставник. Таким наставником стал заведующий кафедрой информационной безопасности Хорев Анатолий Анатольевич, по совместительству лектор, на чьи дисциплины меня поставили вести лабораторные работы и практические занятия. Поэтому прежде всего стоит слушать своего наставника, следовать его советам, ведь он уже проходил сам этот путь и знает, как его проще пройти тебе.
Наверное, самое сложное — это возраст молодого преподавателя на первых этапах. Еще вчера ты сидел со студентами за одной партой, а уже через пару месяцев ты входишь к ним как преподаватель. Необходимо себя правильно позиционировать и придерживаться этой траектории.
Еще немало трудностей доставил переход на смешанное обучение во время пандемии. Впрочем, это даже не проблемы, а новый опыт и интересный формат проведения занятий. То, что ты давно держал в себе и хотел реализовать, но до чего никак не доходили руки. А тут [во время пандемии] такая возможность попробовать современные технологии в действии. Время, которое ты тратил раньше на дорогу, сборы, ожидание на совещаниях, при правильной организации позволило создать новые интересные форматы проведения занятий.
Задания, на первый взгляд, простые: ты как преподаватель через все заданные темы проходишь и просто надо поделиться своим опытом. Но вопрос, как это интересно представить, чтобы это не было банально? Как использовать современные технологии, как перебороть свое волнение?
Отборочных этапов до финала было два, в финале еще два конкурсных задания, поэтому времени на подготовку уходило много, а времени между этапами мало.
Я считаю, что главная цель конкурса — обмен опытом между молодыми преподавателями. На конкурсе поднимались животрепещущие темы, с которыми мы сталкиваемся каждый день: как проводить занятия в дистанционном и очном формате, какие проблемы возникают в работе и как добиваться успехов.
Молодые кадры сейчас — это дальнейшие перспективы развития вуза. Это те, кто через пару десятков лет будет кандидатами, профессорами и академиками. Однозначно, вузы нуждаются в молодых кадрах, в новых веяниях, новых взглядах. МИЭТу в этом плане повезло: многие интересные и перспективные студенты остаются в аспирантуре и уже на ранних этапах показывают свою заинтересованность в развитии вуза, в развитии себя в сфере науки и образования. Это не может не радовать, ведь МИЭТ технический вуз и должен идти в ногу со временем, а иногда даже стараться его опередить, ведь именно в этих стенах открывают что-то новое, неизведанное.
В МИЭТе есть все возможные условия для развития [молодых преподавателей]. Во-первых, это живые и интересные студенты с горящими глазами. Во-вторых, это родные стены, которые не так просто отпускают. В-третьих, это высокий уровень научно-педагогического коллектива МИЭТ.
Лично для меня выбор пойти в преподавательскую деятельность был очевидным: здесь можно вести интересные разработки, получать живое и интересное общение со студентами. Такая смена деятельности позволяет реализовывать свой потенциал по максимуму. Также аспиранты и молодые преподаватели часто являются победителями конкурсов и получают гранты от различных фондов и Минобрнауки. Это говорит о том, что финансово молодые преподаватели являются обеспеченными и их разработки ведутся на передовой науки.
В 2020 Оксана Лукманова получила грант в размере 1 млн рублей на исследование по теме «Акустоэлектрические каналы утечки акустической речевой информации и средства защиты информации с использованием методов виртуализации».