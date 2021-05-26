Преподаватель МИЭТа Оксана Лукманова стала призером конкурса молодых преподавателей вузов. Мы с ней поговорили 26.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Старший преподаватель кафедры информационной безопасности МИЭТа Оксана Лукманова заняла второе место на конкурсе «Молодой преподаватель вуза Москвы — 2021». Участники писали эссе о правилах выживания молодого преподавателя, выступали на тему «Дистант в работе не помеха», дискутировали в словесной дуэли и готовили доклад об ошибках и успехах в своей работе. «Зеленоград.ру» поговорил с Оксаной о работе и привлечении молодежи в науку.

«Если жизнь дала возможность, почему бы не воспользоваться?»

— Я должна была участвовать в этом конкурсе в прошлом году, мы отправили заявку от вуза, но из-за ситуации с короновирусом конкурс отменили. В этом году мне позвонила председатель профкома и предложила поучаствовать повторно. Я ознакомилась с регламентом этого года и решила попробовать, потому что по жизни руководствуюсь принципом: если жизнь дала возможность поучаствовать в чем-то, почему бы не воспользоваться? Каждая такая возможность позволяет открыть в себе что-то новое, увидеть мир с новой стороны. Разве это не замечательно?

Правила выживания молодого преподавателя

Я решила посмотреть на всю ситуацию через такую призму: если не научился ходить, бегать не будешь. Первые шаги в жизни [молодого преподавателя] - самые тяжелые. Мысленно тебе хочется бегать, потому что видишь, как «бегают» другие: как на одном дыхании в лекциях на доске описывают сложные математические формулы, вовлекая всю аудиторию в поток интересных мыслей и закономерностей, как находят признание и авторитет среди студентов и коллег. В сознании уже сформирован образ того самого идеального преподавателя, но как воплотить его, как себя вести, что делать, говорить — в голове буря вопросов, ответов на которые пока нет.

По жизни всегда проще учиться, если есть наставник. Таким наставником стал заведующий кафедрой информационной безопасности Хорев Анатолий Анатольевич, по совместительству лектор, на чьи дисциплины меня поставили вести лабораторные работы и практические занятия. Поэтому прежде всего стоит слушать своего наставника, следовать его советам, ведь он уже проходил сам этот путь и знает, как его проще пройти тебе.

Наверное, самое сложное — это возраст молодого преподавателя на первых этапах. Еще вчера ты сидел со студентами за одной партой, а уже через пару месяцев ты входишь к ним как преподаватель. Необходимо себя правильно позиционировать и придерживаться этой траектории.

Еще немало трудностей доставил переход на смешанное обучение во время пандемии. Впрочем, это даже не проблемы, а новый опыт и интересный формат проведения занятий. То, что ты давно держал в себе и хотел реализовать, но до чего никак не доходили руки. А тут [во время пандемии] такая возможность попробовать современные технологии в действии. Время, которое ты тратил раньше на дорогу, сборы, ожидание на совещаниях, при правильной организации позволило создать новые интересные форматы проведения занятий.

Чем полезен конкурс

Задания, на первый взгляд, простые: ты как преподаватель через все заданные темы проходишь и просто надо поделиться своим опытом. Но вопрос, как это интересно представить, чтобы это не было банально? Как использовать современные технологии, как перебороть свое волнение?

Отборочных этапов до финала было два, в финале еще два конкурсных задания, поэтому времени на подготовку уходило много, а времени между этапами мало.

Я считаю, что главная цель конкурса — обмен опытом между молодыми преподавателями. На конкурсе поднимались животрепещущие темы, с которыми мы сталкиваемся каждый день: как проводить занятия в дистанционном и очном формате, какие проблемы возникают в работе и как добиваться успехов.

Как привлечь молодежь в науку

Молодые кадры сейчас — это дальнейшие перспективы развития вуза. Это те, кто через пару десятков лет будет кандидатами, профессорами и академиками. Однозначно, вузы нуждаются в молодых кадрах, в новых веяниях, новых взглядах. МИЭТу в этом плане повезло: многие интересные и перспективные студенты остаются в аспирантуре и уже на ранних этапах показывают свою заинтересованность в развитии вуза, в развитии себя в сфере науки и образования. Это не может не радовать, ведь МИЭТ технический вуз и должен идти в ногу со временем, а иногда даже стараться его опередить, ведь именно в этих стенах открывают что-то новое, неизведанное.

В МИЭТе есть все возможные условия для развития [молодых преподавателей]. Во-первых, это живые и интересные студенты с горящими глазами. Во-вторых, это родные стены, которые не так просто отпускают. В-третьих, это высокий уровень научно-педагогического коллектива МИЭТ.

Лично для меня выбор пойти в преподавательскую деятельность был очевидным: здесь можно вести интересные разработки, получать живое и интересное общение со студентами. Такая смена деятельности позволяет реализовывать свой потенциал по максимуму. Также аспиранты и молодые преподаватели часто являются победителями конкурсов и получают гранты от различных фондов и Минобрнауки. Это говорит о том, что финансово молодые преподаватели являются обеспеченными и их разработки ведутся на передовой науки.

В 2020 Оксана Лукманова получила грант в размере 1 млн рублей на исследование по теме «Акустоэлектрические каналы утечки акустической речевой информации и средства защиты информации с использованием методов виртуализации».

Читайте также
Ролик учителя школы 1557 набрал в тиктоке больше двух миллионов просмотров. Смотрите, чему она учит и попробуйте сделать это сами
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
миэт, образование и обучение, люди
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Ночные автобусы в Зеленограде запускать не планируют. Но предложения наших читателей обсудят Новости
Преподаватель МИЭТа Оксана Лукманова стала призером конкурса молодых преподавателей вузов. Мы с ней поговорили Истории
«Зеленопарк» хочет запустить прокат электросамокатов по городу. Уже заасфальтировали пешеходную тропу до «Леруа Мерлена» Новости
День открытых дверей в ветеринарной клинике «Раденис» — 1 июня в Солнечногорске Афиша
Ребенок упал со второго этажа. В больницу его эвакуировали вертолетом Новости
Офлайн-лекция «Восприятие мира народами Древнего Востока: Египет, Междуречье, Индия, Китай» — 30 мая в Творческом лицее Афиша
С ярмарки в 3-м микрорайоне ушли почти все торговцы и закрылось кафе. Как это объясняют продавцы и чиновники Новости
Исследование очередей на 400-й «экспресс» начал фонд «Городские проекты» Новости
Лыжероллерную трассу и памп-трек для велосипедистов начали делать за ЦИЭ. Подробный обзор проекта Истории
Мужчину в Зеленограде задержали за растление шестилетней дочери. Заявление на него написала бабушка ребенка Новости
Где в Зеленограде самая роскошная сирень? Прекрасные фото 13 разных сортов Блоги
Из-за постоянной сырости в новом корпусе 108 развелись мокрицы. Почему ситуацию не исправляют, и что говорят жители Истории
Офлайн-лекция «Как я украл вашу картину?!» — 29 мая в Культурном центре «Доброволец» Афиша
Тротуар возле остановки «Товары для дома» в 3-м микрорайоне обещают восстановить. Его сломали ради расширения дороги Новости
Учеников зеленоградской школы обязали сдать тест на ковид для допуска к экзамену Новости
Розовые яблони цветут в МЖК. Подборка красивых фотографий Жизнь
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
В ЖК «Новый Зеленоград» предлагают квартиры со сниженной ипотечной ставкой — 5,45% годовых. Ежемесячный платеж от 15 тысяч рублей Партнерский материал
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Семинар чемпиона Европы и России по классическому бодибилдингу Станислава Линдовера — 20 июня Афиша
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
Два зеленоградских клуба временно закрыли из-за несоблюдения антиковидных мер. Вот какие нарушения у них нашли Новости
На месте беговой дорожки в парке Победы мэр обещал сделать лыжню. Префектура говорит, что это невозможно из-за уборки и реагентов Новости
Первый сервис проката самокатов заработал в Зеленограде. Мы его протестировали Истории
Припаркованным в 17 микрорайоне машинам массово спустили колеса. До этого им ломали зеркала Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру