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«Предоставьте анкетные данные гражданина, который рассказал о фальсификации сбора подписей» — письмо в редакцию 30.07.2019 ZELENOGRAD.RU

26 июня мы опубликовали рассказ сборщика подписей о том, что заполнение подписных листов за выдвижение одного из кандидатов на выборах в Мосгордуму проходило прямо в здании управы района Силино. Информацию этот человек предоставил на условиях сохранения его анонимности. А спустя месяц редакция получила запрос из УВД Зеленограда с просьбой предоставить «полные анкетные данные» нашего источника. Публикуем запрос УВД и ответ редакции.

Запрос УВД
Ответ редакции

Редакция Zelenograd.ru руководствуется в своей деятельности федеральным законом «О средствах массовой информации».

Согласно статье 49 данного закона журналист обязан сохранять конфиденциальность источника информации.

Согласно статье 41 данного закона редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени.

Защита конфиденциальности источников информации признана и Верховным Судом РФ, который указал, что «персональные данные лица, предоставившего редакции сведения с условием неразглашения его имени, составляют специально охраняемую федеральным законом тайну» (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами Закона РФ «О средствах массовой информации» № 16 от 15 июня 2010 года).

В связи с вышеизложенным, предоставление запрашиваемых вами данных является нарушением закона «О средствах массовой информации».

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