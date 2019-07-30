Ответ редакции

Редакция Zelenograd.ru руководствуется в своей деятельности федеральным законом «О средствах массовой информации».

Согласно статье 49 данного закона журналист обязан сохранять конфиденциальность источника информации.

Согласно статье 41 данного закона редакция обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени.

Защита конфиденциальности источников информации признана и Верховным Судом РФ, который указал, что «персональные данные лица, предоставившего редакции сведения с условием неразглашения его имени, составляют специально охраняемую федеральным законом тайну» (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами Закона РФ «О средствах массовой информации» № 16 от 15 июня 2010 года).

В связи с вышеизложенным, предоставление запрашиваемых вами данных является нарушением закона «О средствах массовой информации».