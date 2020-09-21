Дикий ястреб-тетеревятник поселился в частном доме в Алабушево в прошлом году. Глава семейства Александр давно занимается птицами и успешно приручал ястреба. Птица охотно ела с рук, реагировала на голос хозяина, научилась садиться на перчатку. Но в апреле хищник улетел, а в июле хозяева нашли его в Зеленограде в 9-м микрорайоне с перебитым крылом.



Узнали об этом по сообщению в интернете и забрали птицу домой. «Сделали операцию. Прошли курс лечения. Сейчас поправляется», — рассказала «Зеленоград.ру» супруга Александра.