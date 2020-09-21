Дикий ястреб-тетеревятник поселился в частном доме в Алабушево в прошлом году. Глава семейства Александр давно занимается птицами и успешно приручал ястреба. Птица охотно ела с рук, реагировала на голос хозяина, научилась садиться на перчатку. Но в апреле хищник улетел, а в июле хозяева нашли его в Зеленограде в 9-м микрорайоне с перебитым крылом.
Узнали об этом по сообщению в интернете и забрали птицу домой. «Сделали операцию. Прошли курс лечения. Сейчас поправляется», — рассказала «Зеленоград.ру» супруга Александра.
У ястреба оказался перелом локтевой и лучевой костей правого крыла. «Травма очень тяжёлая. Характерна при столкновении птицы с препятствием», — уточнил главврач ветеринарной клиники «Поливет» и лечащий врач ястреба Василий Сычёв, проводивший остеосинтез.
Птице наложили на кость мостовидную пластину, ввели спицу-направитель и зафиксировали крыло. Через два месяца кости срослись и пластину удалили, теперь ястреб учится заново летать. Птица уже пользуется крылом и совершает короткие перелёты с руки на шест.
«При лечении переломов у дневных хищников это очень хороший результат», — говорит врач. Характер травмы и то, что ястреб с переломом долго находился без ветеринарной помощи, давали минимальный шанс на успех. Помогли, как отметил доктор, современные техники лечения переломов и серьёзный постоперационный уход, который обеспечил хозяин.
Чтобы ястреб быстрее адаптировался и меньше нервничал в новой обстановке, на голову ему надевали клобучок, закрывающий глаза. Так птица меньше реагирует на внешние раздражители, говорится в открытых источниках.