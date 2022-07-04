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«Пора вообще не отключать горячую воду в 21-м веке». В комментариях к новости «Зеленоград.ру» глава зеленоградской КПРФ поспорил с представителем МОЭК об отключении горячей воды 04.07.2022 ZELENOGRAD.RU

В комментарии к новости «Зеленоград.ру» о графике отключения горячей воды пришёл глава зеленоградской КПРФ Иван Ульянченко и заявил, что «пора вообще не отключать в 21-м веке». Ему жестко ответил представитель МОЭК.

Если коротко, Ульянченко предложил закольцевать дома трубами, то есть сделать возможность на время профилактики РТС, получать горячую воду от другой РТС. Представитель МОЭКа назвал это популизмом и по затратам сравнил с покупкой второй машины, чтобы ездить, пока основную отдали на техобслужинивае. Приводим их диалог с незначительными сокращениями.

Ульянченко: Пора вообще не отключать горячую воду в 21 веке

МОЭК: А как профилактику и ремонты делать?

Ульянченко: Сделать закольцовку домов трубами. А профилакику на РТС делать поочередно.

МОЭК: Идея «закольцовки домов трубами» не поможет вообще никак. Дело в том, что горячей воды нет по причине вывода в профилактику магистральных сетей, а не разводящих. Их в Москве — восемь тысяч километров. Допустим, продублируем только половину из них — четыре тысячи километров подающей трубы. Представляете объём работы? Даже не денег, а земляных работ, с раскопкой, с перекрытием дорог, со строительством кучи сопутствующей инфраструктуры, которая нужна будет десять дней в году! Ещё раз — все затраты ради десяти дней. Ваше предложение с точки зрения технически грамотного человека звучит примерно как предложение купить второй автомобиль, чтобы ездить на работу, пока первый отдали на ТО.

Ульянченко: Еще раз, вы ежегодно делаете профилактику и жителям это не нравится. В 21-м веке, выходов из этой ситуации множество, если ваша организация не хочет кольцевать сети, тогда в ваши технические условия (ТУ) для застройщика делайте наличие котельной или бойлерной.

МОЭК: Спросите у своих избирателей, готовы ли они оплачивать такое резервирование? Предложите хотя бы один из множества вариантов, как это сделать без увеличения тарифа в разы. Предложите вариант, как это сделать для дома, например, 80-х годов постройки, когда построить котельную для него уже невозможно. Спросите у избирателей, готовы ли они жить, ну, допустим, лет десять в условиях постоянной стройки, потому что «закольцовка», как она вам видится, предполагает раскопку каждой улици и каждого двора. Поскольку у нас нет, условно, одномоментно ста тысяч рабочих и десяти тысяч экскаваторов (грузовиков, сварочных агрегатов, опрессовочных центров и т. д. и т. п.), эти работы растянутся на многие годы. Спросите у Мосгаза, Водоканала, энергетиков, связистов и прочих инфраструктурных служб — готовы ли они перекладывать тысячи километров своих коммуникаций — потому что геоподоснова в городе перенасыщена и любой чих одного ресурсника отражается на другом. Спросите транспортников — смогут ли они перестроить маршруты общественного транспорта, чтобы доставлять людей из точки А в точку Б. Спросите у жителей, где они будут парковать свои авто, пока мы прокладываем ещё один тепловой ввод в тепловой пункт во дворе. Давать популистские обещания — легко. Давайте подумаем, как их реализовать.

Ульянченко: А все потому что вы являетесь монополистом в Москве (не считая того небольшого числа домов, у которых есть своя котельная), вот именно поэтому у вас столько «но»…

МОЭК: Ровно наоборот: именно потому, что столько «но», мы и являемся монополистом. Я не понимаю, почему вместо придумывания фантастических вариантов вы не рассматриваете самый простой выход — установку водонагревателя? Отключения на профилактику — неизбежны точно так же, как неизбежен регулярный поход к стоматологу, даже если мы боимся бормашины, но хотим иметь здоровые зубы или ТО для авто, если хотим доехать куда хотим.

Ульянченко: Тогда смысл вашей организации по горячему водоснабжению?

МОЭК: смысл нашей организации по ГВС — обеспечить его наличие во все дни, за исключением 14 дней, отведённых нам законодательством на профилактические работы.

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Ульянченко
МОЭК
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Метки:
жкх, горячая вода, Ульянченко Иван
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Обсуждение
A T
Вчера, 22:34
Я бы как минимум _не_ поддержала Ульянченко, поскольку не раз сталкивалась с "экспертами" в чужих малознакомых для них областях, поучающими занятых там людей. Особенно если что-то где-то слышали или чего-то начитались. Шума много, сомнений в своей компетентности минимум, понимания примерно нисколько.
Сергей Пшеничников
4 часа назад
Аудит столичных монополистов мог бы показать немало способов сокращения затрат жителей.
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«Пора вообще не отключать горячую воду в 21-м веке». В комментариях к новости «Зеленоград.ру» глава зеленоградской КПРФ поспорил с представителем МОЭК об отключении горячей воды Истории
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