Ульянченко: Пора вообще не отключать горячую воду в 21 веке

МОЭК: А как профилактику и ремонты делать?

Ульянченко: Сделать закольцовку домов трубами. А профилакику на РТС делать поочередно.

МОЭК: Идея «закольцовки домов трубами» не поможет вообще никак. Дело в том, что горячей воды нет по причине вывода в профилактику магистральных сетей, а не разводящих. Их в Москве — восемь тысяч километров. Допустим, продублируем только половину из них — четыре тысячи километров подающей трубы. Представляете объём работы? Даже не денег, а земляных работ, с раскопкой, с перекрытием дорог, со строительством кучи сопутствующей инфраструктуры, которая нужна будет десять дней в году! Ещё раз — все затраты ради десяти дней. Ваше предложение с точки зрения технически грамотного человека звучит примерно как предложение купить второй автомобиль, чтобы ездить на работу, пока первый отдали на ТО.

Ульянченко: Еще раз, вы ежегодно делаете профилактику и жителям это не нравится. В 21-м веке, выходов из этой ситуации множество, если ваша организация не хочет кольцевать сети, тогда в ваши технические условия (ТУ) для застройщика делайте наличие котельной или бойлерной.

МОЭК: Спросите у своих избирателей, готовы ли они оплачивать такое резервирование? Предложите хотя бы один из множества вариантов, как это сделать без увеличения тарифа в разы. Предложите вариант, как это сделать для дома, например, 80-х годов постройки, когда построить котельную для него уже невозможно. Спросите у избирателей, готовы ли они жить, ну, допустим, лет десять в условиях постоянной стройки, потому что «закольцовка», как она вам видится, предполагает раскопку каждой улици и каждого двора. Поскольку у нас нет, условно, одномоментно ста тысяч рабочих и десяти тысяч экскаваторов (грузовиков, сварочных агрегатов, опрессовочных центров и т. д. и т. п.), эти работы растянутся на многие годы. Спросите у Мосгаза, Водоканала, энергетиков, связистов и прочих инфраструктурных служб — готовы ли они перекладывать тысячи километров своих коммуникаций — потому что геоподоснова в городе перенасыщена и любой чих одного ресурсника отражается на другом. Спросите транспортников — смогут ли они перестроить маршруты общественного транспорта, чтобы доставлять людей из точки А в точку Б. Спросите у жителей, где они будут парковать свои авто, пока мы прокладываем ещё один тепловой ввод в тепловой пункт во дворе. Давать популистские обещания — легко. Давайте подумаем, как их реализовать.

Ульянченко: А все потому что вы являетесь монополистом в Москве (не считая того небольшого числа домов, у которых есть своя котельная), вот именно поэтому у вас столько «но»…

МОЭК: Ровно наоборот: именно потому, что столько «но», мы и являемся монополистом. Я не понимаю, почему вместо придумывания фантастических вариантов вы не рассматриваете самый простой выход — установку водонагревателя? Отключения на профилактику — неизбежны точно так же, как неизбежен регулярный поход к стоматологу, даже если мы боимся бормашины, но хотим иметь здоровые зубы или ТО для авто, если хотим доехать куда хотим.

Ульянченко: Тогда смысл вашей организации по горячему водоснабжению?

МОЭК: смысл нашей организации по ГВС — обеспечить его наличие во все дни, за исключением 14 дней, отведённых нам законодательством на профилактические работы.