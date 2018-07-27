Первую экскурсию по выставке провела сотрудница музея Мария Акимова. Её живой и интересный рассказ внимательно слушали даже дети — особый восторг слушателей вызывало то, что на музыкальных инструментах можно было сыграть, послушать их и потрогать.

В своеобразном форуме пригласили поучаствовать разных коллекционеров, собирающих что-то связанное со звуком.

Свою коллекция бил (плоских колоколов) предоставил зеленоградский музыкант и изобретатель Александр Жихарев. В Зеленограде у него есть своя экспериментальная студия, где он собирает эти музыкальные инструменты. Они относятся к классу идиофонов — на них нельзя сыграть аккорды, но можно добиться богатого и глубокого звучания одного звука. Каждая била состоит из пластины, металлической или деревянной, и молоточка.