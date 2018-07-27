Увидеть коллекцию магнитофонов «Электроника» Егора Карпунина, которые делали в Зеленограде 40 лет назад, и послушать, как звучит коллекция бил — плоских колоколов — мастера и музыканта Александра Жихарева можно на новой выставке «Коллекционеры Зеленограда», которая проходит в Выставочном зале (корпус 1410). Впервые представлено широкой публике и собрание звуковой аппаратуры 20 века, которое подготовил Музей Зеленограда в рамках проекта «Покажи мне звук». Звуки наравне с вещами стали выставочными экспонатами: их нельзя потрогать, но можно извлечь, вслушаться и узнать, как они связаны с эпохой. На выставке побывала корреспондент Zelenograd.ru Юлия Пасечник.
Первую экскурсию по выставке провела сотрудница музея Мария Акимова. Её живой и интересный рассказ внимательно слушали даже дети — особый восторг слушателей вызывало то, что на музыкальных инструментах можно было сыграть, послушать их и потрогать.
В своеобразном форуме пригласили поучаствовать разных коллекционеров, собирающих что-то связанное со звуком.
Свою коллекция бил (плоских колоколов) предоставил зеленоградский музыкант и изобретатель Александр Жихарев. В Зеленограде у него есть своя экспериментальная студия, где он собирает эти музыкальные инструменты. Они относятся к классу идиофонов — на них нельзя сыграть аккорды, но можно добиться богатого и глубокого звучания одного звука. Каждая била состоит из пластины, металлической или деревянной, и молоточка.
Подобные билы использовались с 8-9 веков, в монастырях с их помощью призывали к молитве — они погружают в эпоху, когда не было ни звукозаписывающих, ни звуковоспроизводящих устройств. Первый шаг в сторону механической музыки сделали шарманки и музыкальные шкатулки. Экскурсия проходит мимо полок со старинными звуковоспроизводящими устройствами: граммофон, патефоны, иглы, пластинки из шеллака и винила.
В коллекции Егора Карпунина — семейство магнитофонов «Электроника», по которому видно, как менялся их дизайн со времени рассвета в 70-х и до заката производства в90-е годы. Можно заметить и влияние немецкого магнитофона фирмы «Телефункен» — прообраза знаменитой «Электроники-302».
Под маркой «Электроника» в СССР на заводах, относящихся к ведомству Министерства электронной промышленности, — в том числе и на зеленоградских «Микроне», «Ангстреме», «Элионе», в НИИ ТМ, — выпускались разные бытовые приборы, от телевизоров и компьютеров до калькуляторов и электромузыкальных инструментов. Некоторые изделия серии были копиями образцов иностранной техники.
Магнитофон «Электроника» в Зеленограде делали по полному циклу, вплоть до литья корпуса. Уникальность устройства была, пожалуй, не в восхитительном звучании, а в своеобразной мобильной компоновке с возможностью работы от батареек и относительно доступной цене — 120 рублей, это средняя зарплата в советское время. При этом магнитофон постепенно дешевел. Его можно было слушать на улице, а иногда его использовали и как диктофон: благо, функция записи у «Электроники» присутствовала. Были у него и недостатки, за которые «Электронику» ругали критики.
Большую часть выставки занимает экспозиция Музея Зеленограда «Покажи мне звук», на создание которой музей выиграл грант Благотворительного Фонда Владимира Потанина. Научным и техническим руководителем проекта стал директор Музея Зеленограда Денис Чиликин.
Здесь можно не только увидеть, но и прослушать звуковые устройства— звук тоже выступает в качестве экспоната. Записи с самих устройств делались в студии и воспроизводятся с помощью современной аудиосистемы, передающей все нюансы и характеристики звука — частота дискретизации, диапазон воспроизведения и т. д. Коллекция записей позволяет сравнить звучание разных устройств и увидеть связь между развитием техники и популярностью разных музыкальных направлений.
В экспозиции есть разделы, посвященные физике звука, рождению и эволюции звукозаписи. На мультимедийном стенде можно прослушать и сравнить звучания звукозаписывающих устройств, а при помощи интерактивного стенда «Я создаю звук» каждый желающий способен перенестись в начало 20 века и записать, а затем прослушать звук на первых звуковоспроизводящих устройствах.
Задуманы и другие разделы: «Материалы и звуковые носители» — о материалах для записи звука в повседневной жизни; «Время и звук» — об устройствах воспроизведения звука в ретроспективе разных эпох и об изменениях в технологиях, интерьере и моде, которые происходили одновременно; «Звук и свет» — об истории появления светомузыки; «Звуковой носитель как арт-объект» — об оформлении кассет, дисков, пластинок и их обложек.
Официальное открытие нового экспозиции «Покажите мне звук!» в рамках выставки «Коллекционеры Зеленограда» состоялось 27 июля.
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