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Подпорная стенка 19 века найдена во время реконструкции станции Крюково. Ей хотят присвоить статус объекта культурного наследия, а из части камней сделать памятник 30.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Старинные подпорные стенки из валунных камней обнаружились на станции Крюково в ходе реконструкции. Каменную кладку нашли под центральной платформой №3.

Об этом сообщил известный путешественник, член команды Фёдора Конюхова зеленоградец Владимир Зайцев. Он предложил сохранить аутентичные камни и сделать из них памятную стелу, посвященную истории станции Крюково. Сейчас «дозеленоградская» часть истории недооценена в городе, считает Зайцев. В префектуре идея нашла поддержку, а московские чиновники пока сопротивляются, рассказал он «Зеленоград.ру» — Мосгорнаследию это не интересно.

«Выборку камней необходимо провести максимально быстро, до начала полномасштабных строительно-реконструкционных работ РЖД» , — пишет Владимир Зайцев на странице «Лаборатории Фёдора Кнюхова». — Часть кладки была разобрана в ходе начавшихся строительных работ. Остальное, по всей видимости, также будет разрушено и утрачено в ближайшее время".

Демонтаж платформы №3 запланирован на конец 2021 года.

По мнению ряда экспертов, на которых ссылается Владимир Зайцев, найденная подпорная стена может быть частью каменного основания, на котором в 19 веке была установлена первоначальная платформа станции Крюково и водонапорная башня для заливки водой паровозных котлов.

«Кладка, с большой вероятностью, относится ко второй половине 19 — началу 20 веков, — отмечает он. — Это подтверждается анализом фотографий 1864 года самой станции Крюково и соседних — Подсолнечной и Химки».

Историческая ценность обнаруженных камней подтверждена заключением Музея Зеленограда, его подписало руководство музея и зеленоградский археолог и краевед Александр Неклюдов.

Фёдор Конюхов и Владимир Зайцев от имени инициативной группы жителей Зеленограда отправили заявление в столичный департамент культурного наследия о включении каменной кладки в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Николаевская железная дорога, связавшая Москву и Санкт-Петербург, начала действовать 170 лет назад — в ноябре 1851 года, напоминают инициаторы обращения. Этот же год стал годом рождения станции Крюково, второй на пути из Москвы. Железная дорога меняла названия — Петербурго-Московская, Николаевская, Октябрьская, а станция оставалась тем же Крюково. Через неё проходила последняя линия обороны Москвы в 1941 году, в ходе Московской битвы станционные строения были разрушены. После строительства Зеленограда события Великой Отечественной войны были ярко отражены в городской монументалистике, а довоенная и дореволюционная исторические эпохи — практически нет.

«Лаборатория Фёдора Конюхова» предлагает использовать валуны из фундамента старой станции Крюково для создания памятной стелы, и установить её либо прямо на станции, либо поблизости от неё.

Памятник задуман в виде постамента из исторических валунов, на который будет установлена бронзовая плита с барельефом, изображающим историческое прошлое станции Крюково — одной из старейших московских и российских станций.

Разработку проекта всей стелы и памятной плиты с барельефом, их изготовление и установку готова взять на себя Творческая мастерская Фёдора Конюхова. Предполагаемые сроки реализации проекта — 2021-2022 годы.

Кроме того, в районе станции Крюково и Школьного озера (бывшей запруды, построенной в 19 веке на реке Сходня рядом со станцией для забора воды), находятся остатки других каменных сооружений, представляющих исторический интерес. Команда Конюхова выступила с идеей объединить их и исторические находки на самой станции в единый мемориальный комплекс.

Инициативу уже поддержала префектура Зеленограда, также направив обращение в РЖД.

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Метки:
история города, станция крюково
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Обсуждение
Борис Хромов
11 часов назад
Эти валуны всю жизнь на этом месте наблюдали все зрячие. Они пережили все реконструкции. А путешественник их только что обнаружил, мнимо приняв, что эта платформа реконструируется?
Roman Turaev
10 часов назад
Надо оставить их на том месте где лежат. И сохранить именно в том виде как есть.
А стройку сдвинуть с учетом изменений.
A T
6 часов назад
Памятный знак - это здорово. Но там собираются изобразить, насколько знаю, царя и св. Николая. По-моему (даже уточню - по имеющему право на существование личному мнению не религиозного и не сочувствующего монархии человека), было бы справедливо почтить память людей, непосредственно трудившихся над созданием и строительством железной дороги и станций.
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