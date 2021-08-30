Историческая ценность обнаруженных камней подтверждена заключением Музея Зеленограда, его подписало руководство музея и зеленоградский археолог и краевед Александр Неклюдов.

Фёдор Конюхов и Владимир Зайцев от имени инициативной группы жителей Зеленограда отправили заявление в столичный департамент культурного наследия о включении каменной кладки в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Николаевская железная дорога, связавшая Москву и Санкт-Петербург, начала действовать 170 лет назад — в ноябре 1851 года, напоминают инициаторы обращения. Этот же год стал годом рождения станции Крюково, второй на пути из Москвы. Железная дорога меняла названия — Петербурго-Московская, Николаевская, Октябрьская, а станция оставалась тем же Крюково. Через неё проходила последняя линия обороны Москвы в 1941 году, в ходе Московской битвы станционные строения были разрушены. После строительства Зеленограда события Великой Отечественной войны были ярко отражены в городской монументалистике, а довоенная и дореволюционная исторические эпохи — практически нет.

«Лаборатория Фёдора Конюхова» предлагает использовать валуны из фундамента старой станции Крюково для создания памятной стелы, и установить её либо прямо на станции, либо поблизости от неё.

Памятник задуман в виде постамента из исторических валунов, на который будет установлена бронзовая плита с барельефом, изображающим историческое прошлое станции Крюково — одной из старейших московских и российских станций.