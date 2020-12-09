Если покупатель в «Пятерочке» платит фальшивой купюрой, кассир возмещает это своими деньгами. Так обычно происходит — считается, что это недостача в кассе. Но кассир одного из зеленоградских магазинов решила этого так просто не оставлять и, покрыв недостачу, написала заявление в полицию. Рассказываем, что было дальше.
Поддельную пятитысячную купюру обнаружили в одном из зеленоградских магазинов «Пятерочка» в районе Старое Крюково 25 октября. Это выяснилось после инкассации и проверки купюры Сбербанком. Через три дня кассир Ирина (имя изменено) узнала от директора магазина, что фальшивка была в её кассе. Сказав об этом, директор потребовал от Ирины внести свои пять тысяч рублей в кассу.
Кассир отдала свои пять тысяч. При зарплате в 23 тысячи это немалые деньги. И, посоветовавшись с адвокатом, написала «приходник» — акт о вносе денег в кассу. Раньше в таких случаях кассиры отдавали деньги без всяких документов.
30 октября Ирина написала заявление в полицию о случившемся, попросила установить личность передавшего кассиру фальшивую купюру, просмотреть запись с видеокамеры наблюдения — она находится над кассой. Заявление приняли.
Дальше выяснилось странное: видеозапись за 25 октября не сохранилась, хотя прошло всего несколько дней. За кассу Ирина встала в 11 часов, инкассация кассы была после 16:00. Но не нужно даже смотреть несколько часов видео, всё проще: в кассе отмечается, когда именно проходили пятитысячные купюры, можно сверить время.
После вноса своих денег кассир должна была в течение 12 дней получить из Банка России акт экспертизы банкноты, подтверждающей, что она поддельная. Акт замдиректора предоставил только через месяц и в виде ксерокопии, а подлинник Ирине не дали.
13 ноября в магазин приехали два человека — мужчина из службы безопасности «Пятерочки» и женщина из руководства (не представилась). Состоялся разговор об обстоятельствах инцидента, а затем начальство попросило забрать заявление из полиции. Кассир отказалась. «Почему я должна забирать заявление? — говорит она. — Я не вижу своей вины, к тому же отдала свои деньги».
Обычно пятитысячные проверяют специальным устройством, детектором банкнот. По словам Ирины, в начале её работы в этом магазине на кассе детектора не было. Она поинтересовалась, почему, и узнала от замдиректора, что оборудование убрали «по просьбе кассиров, потому что оно мешает работать». Детектор, как выяснилось, валялся где-то под кассой. Пятитысячные проверяли по визуальным и тактильным признакам. Правда, прощупать купюру в перчатках — а кассиры сейчас обязаны работать в них, — невозможно.
Та фальшивка, что попала в кассу, не отличалась визуально от нормальной купюры, уверена Ирина. Передал ли её злоумышленник, или покупатель сам получил где-то поддельные деньги, пока неизвестно. Теоретически покупатель мог стать обладателем фальшивки, даже сняв деньги с карты в банковском терминале: мошенники уже научились подделывать машиночитаемые признаки денег, чтобы вкладывать их в банкомат.
27 ноября оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции УВД вынес постановление: отказать в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием события преступления». Это не значит, что никто не будет искать фальшивомонетчика — проверка продолжается, просто по регламенту надо через месяц предоставить заявителю какой-то ответ. В полиции ждут и экспертизу банкноты (к ним акт еще не пришел).
На момент публикации в пресс-службе компании Х5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка») не ответили на вопросы «Зеленоград.ру» о порядке проверки в случае обнаружения в кассе магазина фальшивых банкнот и взаимодействии с полицией.
По статистике Центробанка, в третьем квартале этого года среди обнаруженных поддельных купюр больше всего было пятитысячных — 8655. Для сравнения, фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей — 1734.