Покрыть недостачу

Поддельную пятитысячную купюру обнаружили в одном из зеленоградских магазинов «Пятерочка» в районе Старое Крюково 25 октября. Это выяснилось после инкассации и проверки купюры Сбербанком. Через три дня кассир Ирина (имя изменено) узнала от директора магазина, что фальшивка была в её кассе. Сказав об этом, директор потребовал от Ирины внести свои пять тысяч рублей в кассу.

Кассир отдала свои пять тысяч. При зарплате в 23 тысячи это немалые деньги. И, посоветовавшись с адвокатом, написала «приходник» — акт о вносе денег в кассу. Раньше в таких случаях кассиры отдавали деньги без всяких документов.