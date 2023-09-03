Драгоценная Москва, или Как мы Кремль уронили

Я предложил изготовить макет Москвы в таких пределах, чтобы туда попал дом на Кутузовском проспекте, где жил тогда Брежнев. Подобрали мы масштаб, и получился подходящий размер макета примерно метр на метр или чуть больше.

При изготовлении макета решено было использовать материалы и технологии электронной техники: искусственно выращенные кристаллы, световолоконную оптику и прочие технические чудеса.

Подоснову макета сделали из ситалловых пластин (ситалл — материал для подложек чипов), на которых был изображен в цвете план Москвы в задуманных пределах. Основную застройку изготовили из красивого розоватого оргстекла. Наиболее значимые объекты, такие как Кремль, монастыри или Большой театр, выполнялись из кристаллов драгоценных камней — топазов, рубинов, сапфиров, искусственно выращенных на предприятиях нашего Министерства, поскольку они достаточно широко применяются в электронной технике. Кремль и монастыри были из дымчатого топаза, а кремлёвские звезды, величиной с четверть спичечной головки, из рубинов. В левом верхнем углу макета поместили портрет самого Брежнева при всех наградах и с надписью про образцовый коммунистический город.

Не обошлось, конечно, без драматических эпизодов. Макет собирали на 5-м техническом этаже корпуса НИИМВ, где располагалась наша лаборатория и макетная мастерская. И вдруг в процессе сборки раздается грохот, и макетчик Женя Перов, бледнея, лепечет: «Ой, я Кремль уронил…» Кремль был размером меньше ладони и крепился на пятиугольной ситалловой подложке — он был уже собран: соборы, мавзолей, звездочки на башнях, всё как положено. И вот это супер-сооружение, ради которого специально приглашали ювелиров из Свердловска — превратилось в осколки, разлетевшиеся по каменному полу мастерской, где, к слову сказать, чего только не валялось! Мы четыре часа ползали на карачках, собирая обломки. Нашли всё, кроме одной крохотной звездочки (к счастью, у нас были запасные). А потом заново склеивали этот кремль специальным стекло-оптическим японским клеем, и наконец водворили его на законное место.

Все значительные здания и сооружения, включая дом на Кутузовском проспекте, в котором жил Брежнев с семьей, очень искусно подсвечивались при помощи микролампочек, свет от которых подводился световолоконными микрокабелями-световодами к каждой группе объектов. Подсветка снизу через кристаллы была невероятно красива и эффектна. Управлялась она кнопками на боковой стороне рамы.

Макет накрыли прозрачным колпаком. В готовом виде, по отзывам очевидцев, это было настоящее произведение искусства.