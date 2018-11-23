У нас семейный бизнес о красоте. Почему салон красоты? Почему в Зеленограде? Да мы и сами не знаем, как так получилось! Влад работал в строительном бизнесе, я много лет отдала гостиничному. Потом мы переехали в Зеленоград, и этот город вдохновил нас на новые идеи и цели. Теперь у нас один из лучших салон в городе. И мы решили не останавливаться, а собрать таких же молодых и амбициозных предпринимателей, которые хотят рассказать о себе, о своих достижениях всем жителям нашего крутого города.