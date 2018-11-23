29 ноября в кафе «Андерсон» на площади Юности пройдёт Fashion Beauty Day, на котором зеленоградские компании, работающие в области красоты и здоровья, покажут на что способны и разыграют призы на 50 тысяч рублей. Гости — зеленоградцы, вход свободный. Все участники — молодые предприниматели, которые решили делать свой бизнес в нашем городе. Мы попросили их немного рассказать о себе.
У нас семейный бизнес о красоте. Почему салон красоты? Почему в Зеленограде? Да мы и сами не знаем, как так получилось! Влад работал в строительном бизнесе, я много лет отдала гостиничному. Потом мы переехали в Зеленоград, и этот город вдохновил нас на новые идеи и цели. Теперь у нас один из лучших салон в городе. И мы решили не останавливаться, а собрать таких же молодых и амбициозных предпринимателей, которые хотят рассказать о себе, о своих достижениях всем жителям нашего крутого города.
Я всю жизнь живу в Зеленограде и очень его люблю. Этот город вдохновляет меня и побуждает творить. Люблю гулять в его лесопарках, смотреть на старые деревья, мох и ощущать как город дышит. Люблю видеть, как город меняется, становится новым, другим. Ритм города находит отражение в моих украшениях. Они получаются очень разными, как и мои клиентки. И когда я вижу улыбки на их лицах — это лучший отклик на мою работу.
Я сама очень люблю красивую и модную одежду, но найти такую в Зеленограде было сложно. Поэтому я решила открыть свой шоурум — такое небольшое уютное место с приятной атмосферой, где можно провести время и приобрести качественные вещи по доступным ценам. 29 ноября на Fashion Beauty Day мы представим самые трендовые образы сезона 2018-2019.
По профессии я хореограф (артист балета, народного танца) и преподаватель. Фитнес-программа Barreballet — это моя авторская методика. Танец — это моя жизнь! Живя в прекрасном Зеленограде, я решила открыть первую профессиональную женскую фитнес-студию, где царят танец и спорт одновременно. Цель — укрепить здоровье женщины, научить любить себя в зеркале, сохранить чувство грациозности, которым одарена каждая девушка.
Это абсолютно новое направление для Зеленограда — очень хотели сделать высокое качество доступным жителям нашего города. У нас вы выбираете не только свой уникальный аромат и дизайн флакона, но присутствуете при рождении духов. И станете чуточку счастливее.
Мой мир изменился, когда я узнала о концепции здорового движения. Тогда я создала первую в Зеленограде профессиональную студию пилатеса. В нашей студии специальные тренажеры, поэтому мы можем тренировать людей всех возрастов, уровней подготовки, с разными задачами. Мы работаем, чтобы зеленоградцы улучшали качество движения, а значит и качество самой жизни.
Все изделия отшиваются в нашем городе, и в основном — по меркам клиентов. Я хочу, чтобы каждая девушка Зеленограда хотя бы раз примерила такие наряды и почувствовала себя в них абсолютно счастливой. Чтобы рассказать о своём красивом деле, я участвую в проекте Fashion Beauty Day.
Я — зеленоградец и поэтому готов участвовать в развитие города. Мне пришла мысль привезти сюда нечто новое, а именно студию косметического отбеливания зубов. Самое главное в этом продукте, что отбеливание стало доступным и безболезненным. Зеленоградцы любят улыбаться, а мы делаем улыбки красивее.
Наша студия находится в Зеленограде и мы работаем для того, чтобы жители родного города могли по-настоящему удивлять и радовать друг друга особенными подарками. 29 ноября на Fashion Beauty Day в кафе «Андерсон» соберутся молодые предприниматели, чтобы каждый гость нашел для себя что-то интересное. Я буду там, чтобы зарядиться энергетикой успешных людей, обменяться опытом и подарить гостям настроение и букеты.
Наша отличительная черта — уютный интерьер, теплая атмосфера. Мы любим праздники и детский смех, поэтому с радостью берёмся за организацию классных мероприятий для детей и родителей. А ещё у нас очень вкусно и весело, будем счастливы встретить всех гостей.
Приходите 29 ноября, в кафе «Андерсон». Начало 17:00. Подробная программа.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В ноябре и всегда!
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