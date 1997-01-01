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Fashion Beauty Day 29 ноября 17:00 Cемейное кафе "АндерСон"

29 ноября в кафе «Андерсон» на площади Юности состоится самый масштабный beauty день в городе. Зеленоградские компании, работающие в области красоты и здоровья, покажут и расскажут о своих услугах и разыграют призы на 50 тысяч рублей. Вход свободный. Сбор гостей в 17:00.

Программа

Студия Purple покажет современный нейл-арт, стильные укладки и познакомит со своей косметологией

Диагностика осанки от Polestar Pilates с мастер-классом от Pilates by Milatsa

Знакомства с фитнес-балетом от Barreballet

Мастер-класс по съедобным букетам от Safira decor

Рекомендации по отбеливанию зубов от Crystal Lab

Показ модной одежды от Molly

Показ эксклюзивной одежды из фатина от Fest Studio

Кулинарный мастер-класс и дискотека для детей от Андерсон

Презентация селективной парфюмерии от Dubai

Перезагрузка образа за 3 часа

Розыгрыш призов на сумму более 50 тысяч рублей

Эту длинноволосую брюнетку за три часа Fashion Beauty Day преобразят до неузнаваемости
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