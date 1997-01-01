29 ноября в кафе «Андерсон» на площади Юности состоится самый масштабный beauty день в городе. Зеленоградские компании, работающие в области красоты и здоровья, покажут и расскажут о своих услугах и разыграют призы на 50 тысяч рублей. Вход свободный. Сбор гостей в 17:00.
Студия Purple покажет современный нейл-арт, стильные укладки и познакомит со своей косметологией
Диагностика осанки от Polestar Pilates с мастер-классом от Pilates by Milatsa
Знакомства с фитнес-балетом от Barreballet
Мастер-класс по съедобным букетам от Safira decor
Рекомендации по отбеливанию зубов от Crystal Lab
Показ модной одежды от Molly
Показ эксклюзивной одежды из фатина от Fest Studio
Кулинарный мастер-класс и дискотека для детей от Андерсон
Презентация селективной парфюмерии от Dubai
Перезагрузка образа за 3 часа
Розыгрыш призов на сумму более 50 тысяч рублей
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- Магазин "Я сама"
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