Поехать на автобусе

Сопровождение в автобусных поездках от ЦПСиД стоит дешевле — например, на кружки и дополнительные занятия: 315 рублей за 120 минут. Как пояснили в ЦПСиД, в эти 120 минут входит проезд сотрудника из здания ЦПСиД в корпусе 1426 до школы или детсада, ожидание, пока ребёнок оденется, либо помощь ему (если это дошкольник), сопровождение ребёнка пешком или на автобусе до места занятий. Там сотрудник получает подпись руководителя кружка о том, что ребенок прибыл, и уезжает обратно в ЦПСиД. Забирают ребёнка после кружка уже сами родители.

Интерес к новым услугам уже проявили жители 14 микрорайона, по словам сотрудников ЦПСиД — «не очень много, но заявки есть». Воспользоваться предложением могут все желающие, независимо от социального статуса семьи. Возрастное ограничение — дети должны быть старше 3 лет. С родителями заключается договор в центре (потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка), оплата услуг происходит по квитанциям. Будут ли действовать скидки многодетным семьям и прочим группам населения, имеющим право на льготы — пока неясно, но документы, подтверждающие право на льготы, лучше взять с собой, отметили в ЦПСиД.

Помимо услуг сопровождения в центре есть платные детские занятия и другие услуги. Из новых — группа кратковременного пребывания (без питания, до 4 часов в день) стоимостью 800 рублей за 240 минут, для детей от 4 лет. Ранее появились развивающие досуговые занятия, организация детских и семейных праздников, костюмированное поздравление ребенка на дому, а также социально-правовые и социально-психологические услуги.