В зеленоградском Центре поддержки семьи и детства в 14 микрорайоне появились новые платные услуги: сопровождение детей в школу и детский сад, на прогулку, а также в поездках на общественном транспорте. Разбирались, как и кому оказывают эти услуги, будут ли государственные няни дешевле или удобнее.
Сопровождение детей стоит 157,5 рублей за 30 минут (в детсад или школу) или 315 рублей за 60 минут (на прогулку). Главный акцент делается на безопасности, которую обеспечат официальные сопровождающие. Услуги оказывают сами сотрудники ЦПСиД, большинство из них имеет педагогическое образование. Штат пока небольшой, начинают работу с 9:00, что исключает сопровождение детей в сад или школу в более ранее время, если родители работают в Москве.
Закрепление одного постоянного сопровождающего за конкретным ребёнком не предусмотрено. Это проблема, как для дошколят — психологическая, так и для их родителей — детсады работают по пропускной системе, с использованием электронных карточек, и нужно отдельно договариваться о том, что ребёнка заберёт «чужой» взрослый. Со школьниками проще, они уже достаточно самостоятельны и могут покидать школу по заявлению родителей, а встречающие — дожидаться их на улице.
Сопровождение в автобусных поездках от ЦПСиД стоит дешевле — например, на кружки и дополнительные занятия: 315 рублей за 120 минут. Как пояснили в ЦПСиД, в эти 120 минут входит проезд сотрудника из здания ЦПСиД в корпусе 1426 до школы или детсада, ожидание, пока ребёнок оденется, либо помощь ему (если это дошкольник), сопровождение ребёнка пешком или на автобусе до места занятий. Там сотрудник получает подпись руководителя кружка о том, что ребенок прибыл, и уезжает обратно в ЦПСиД. Забирают ребёнка после кружка уже сами родители.
Интерес к новым услугам уже проявили жители 14 микрорайона, по словам сотрудников ЦПСиД — «не очень много, но заявки есть». Воспользоваться предложением могут все желающие, независимо от социального статуса семьи. Возрастное ограничение — дети должны быть старше 3 лет. С родителями заключается договор в центре (потребуется паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка), оплата услуг происходит по квитанциям. Будут ли действовать скидки многодетным семьям и прочим группам населения, имеющим право на льготы — пока неясно, но документы, подтверждающие право на льготы, лучше взять с собой, отметили в ЦПСиД.
Помимо услуг сопровождения в центре есть платные детские занятия и другие услуги. Из новых — группа кратковременного пребывания (без питания, до 4 часов в день) стоимостью 800 рублей за 240 минут, для детей от 4 лет. Ранее появились развивающие досуговые занятия, организация детских и семейных праздников, костюмированное поздравление ребенка на дому, а также социально-правовые и социально-психологические услуги.
Для сравнения, частные няни в Зеленограде берут от 200 до 300 рублей в час (за пять лет цены выросли в полтора-два раза). Таким образом, забрать ребенка из сада и привести его домой при содействии ЦПСиД дешевле — 157,5 рублей против 200. А вот для того, чтобы погулять с ним два часа на улице, выгоднее обратиться к частной няне. Что касается поездок по городу, одна поездка с частной автоняней стоит от 250 до 350 рублей, при этом няня везет ребёнка не в автобусе, на личном автотранспорте, оборудованном детскими удерживающими устройствами.
Все справки о платных услугах ЦПСиД — по телефону 8(499)729-99-51.
Аналогичные услуги по таким же расценкам предлагает уже не первый год Центр социального обеспечения «Зеленоград». Как рассказали в центре, один из их сотрудников работает на личной автомашине.
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