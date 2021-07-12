— Поболели мы всей семьей ковидом. Закрыли больничные — всё ОК. Всем моим приходит этот модный QR-код, а мне нет. Пишу в службу поддержки, как так? Обделили даму. В ответ — «по нашим данным в настоящий момент болеете коронавирусом». Э-э-э?

Прикладываю выписки из электронной медкарты, номера закрытых больничных, отрицательный тест. Ответ снова отрицательный. Начинаю злиться. Звоню на горячую линию «семь семерок». Абсолютно непонимающие сотрудники пытаются мне доказать, что во всем виновата поликлиника, идите туда.

К слову, записи к терапевту нет давно и не предвидится. Чтобы закрыть больничный, пришлось высидеть 2,5 часа в очереди к дежурному врачу (и это мне еще повезло, потому что старший ребенок просидел почти четыре). Ну, а что делать — отпрашиваюсь с работы и топаю в поликлинику. В регистратуре разводят руками и предлагают сходить к заведующей терапевтическим отделением. Там, естественно, в 8 утра уже толпа страждущих, но все же меньше, чем у дежурного врача. Еще минус полтора часа из жизни. Заведующая также разводит руками и говорит, что ничем не может мне помочь, разве что справку напишет. Объясняет, что, вероятно, так вышло, потому что первый вызов был по ДМС (компания «Врач на дом») и что-то куда-то не попало (хотя открытый ими больничный вполне себе нашелся).

Я снова отправляю заявку в службу техподдержки mos.ru. На сей раз также прикладываю справку с живыми печатями и подписью врача. Результат? Отрицательный. «По данным нашей системы вы болеете коронавирусом».

Отправила ругательное письмо, позвонила на семь семерок, пообщалась с очередным бестолковым сотрудником, которая на все мои вопросы просто выдает один и тот же заученный текст: «QR-код можно получить следующими способами… бла-бла-бла». Вопрос: кого тэгнуть и кому еще написать/позвонить? Собянин? Правительство Москвы? Мос.ру?

Самое обидное, что мне до жути срочно надо порешать кучу вопросов в «Моих документах», куда теперь либо по этим сертификатам, либо по записи, и, естественно, с записью все не намного лучше, чем к терапевту. Да и вообще, зря что ли я две недели страдала?