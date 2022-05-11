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Павильон «Здоровая Москва» открылся на площади Юности. Вот какие бесплатные обследования там делают 11.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Павильон «Здоровая Москва», в котором можно бесплатно пройти медицинские обследования, открылся на площади Юности. Программа обследований включает стандартную диспансеризацию, а также дополнительные исследования, в том числе для переболевших ковидом. Если по результатам обследования найдут отклонения, с пациентом свяжутся и запишут на дополнительные исследования и приёмы у врачей- специалистов. Павильон работает с 8 до 20 часов без выходных. Предварительной записи не требуется, нужны только паспорт и московский полис ОМС. Рассказываем подробно о порядке работы и списке исследований

В павильоне «Здоровая Москва» обследуют сердце, лёгкие, щитовидную железу, измерят внутриглазное давление, выявят признаки сахарного диабета или другие факторы риска заболеваний. За час можно пройти больше десяти исследований и прием врача общей практики. В павильонах есть кабинеты доврачебного осмотра, терапевта, процедурные кабинеты, УЗИ и другая диагностическая аппаратура.

В самом павильоне можно пройти следующие исследования:

Сердце

  • Анкетирование
  • Артериальное давление (АД)
  • Электрокардиография (ЭКГ)
  • Холестерин (ХС)
  • Липидный спектр если холестерин > 5,2 ммоль/л

Щитовидная железа

  • УЗИ щитовидной железы по результатам осмотра терапевта

Кожа

  • Визуальный осмотр врачом-терапевтом

Глаза

  • Внутриглазное давление

Легкие

  • Спирометрия если при анкетировании указано курение

Кровь

  • Общий анализ крови (возраст 40+)

Сахарный диабет

  • Рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)
  • Окружность талии
  • Глюкоза
  • Гликированный гемоглобин (ГГ) если Уровень глюкозы > 5,6 ммоль/л натощак или Уровень глюкозы > 7,8 ммоль/л после еды или сухость во рту и повышенная потливость, или отягощенная наследственность по сахарному диабету
  • Биоимпедансометрия если ИМТ 30 или, окружность талии > 88 см

Дополнительно для переболевших ковидом

  • Общий анализ крови
  • Биохимиический анализ крови
  • Определение концентрации Д-димера (среднее и тяжелое течение болезни)
  • Пульсоксиметрия
  • Спирометрия
  • Рентген (если не проводился за последние 3 месяца)

Результаты обследования можно будет посмотреть в электронной карте.

Дополнительные обследования проводятся в поликлиниках и других медицинских организациях. Полный список — на сайте.

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Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + крестцовый + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
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Метки:
медицина, площадь юности
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