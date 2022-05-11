В павильоне «Здоровая Москва» обследуют сердце, лёгкие, щитовидную железу, измерят внутриглазное давление, выявят признаки сахарного диабета или другие факторы риска заболеваний. За час можно пройти больше десяти исследований и прием врача общей практики. В павильонах есть кабинеты доврачебного осмотра, терапевта, процедурные кабинеты, УЗИ и другая диагностическая аппаратура.

В самом павильоне можно пройти следующие исследования:

Сердце

Анкетирование

Артериальное давление (АД)

Электрокардиография (ЭКГ)

Холестерин (ХС)

Липидный спектр если холестерин > 5,2 ммоль/л

Щитовидная железа

УЗИ щитовидной железы по результатам осмотра терапевта

Кожа

Визуальный осмотр врачом-терапевтом

Глаза

Внутриглазное давление

Легкие

Спирометрия если при анкетировании указано курение

Кровь

Общий анализ крови (возраст 40+)

Сахарный диабет

Рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)

Окружность талии

Глюкоза

Гликированный гемоглобин (ГГ) если Уровень глюкозы > 5,6 ммоль/л натощак или Уровень глюкозы > 7,8 ммоль/л после еды или сухость во рту и повышенная потливость, или отягощенная наследственность по сахарному диабету

Биоимпедансометрия если ИМТ 30 или, окружность талии > 88 см

Дополнительно для переболевших ковидом



Общий анализ крови

Биохимиический анализ крови

Определение концентрации Д-димера (среднее и тяжелое течение болезни)

Пульсоксиметрия

Спирометрия

Рентген (если не проводился за последние 3 месяца)

Результаты обследования можно будет посмотреть в электронной карте.

Дополнительные обследования проводятся в поликлиниках и других медицинских организациях. Полный список — на сайте.