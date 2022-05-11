Павильон «Здоровая Москва», в котором можно бесплатно пройти медицинские обследования, открылся на площади Юности. Программа обследований включает стандартную диспансеризацию, а также дополнительные исследования, в том числе для переболевших ковидом. Если по результатам обследования найдут отклонения, с пациентом свяжутся и запишут на дополнительные исследования и приёмы у врачей- специалистов. Павильон работает с 8 до 20 часов без выходных. Предварительной записи не требуется, нужны только паспорт и московский полис ОМС. Рассказываем подробно о порядке работы и списке исследований
В павильоне «Здоровая Москва» обследуют сердце, лёгкие, щитовидную железу, измерят внутриглазное давление, выявят признаки сахарного диабета или другие факторы риска заболеваний. За час можно пройти больше десяти исследований и прием врача общей практики. В павильонах есть кабинеты доврачебного осмотра, терапевта, процедурные кабинеты, УЗИ и другая диагностическая аппаратура.
В самом павильоне можно пройти следующие исследования:
Сердце
- Анкетирование
- Артериальное давление (АД)
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Холестерин (ХС)
- Липидный спектр если холестерин > 5,2 ммоль/л
Щитовидная железа
- УЗИ щитовидной железы по результатам осмотра терапевта
Кожа
- Визуальный осмотр врачом-терапевтом
Глаза
- Внутриглазное давление
Легкие
- Спирометрия если при анкетировании указано курение
Кровь
- Общий анализ крови (возраст 40+)
Сахарный диабет
- Рост, вес, индекс массы тела (ИМТ)
- Окружность талии
- Глюкоза
- Гликированный гемоглобин (ГГ) если Уровень глюкозы > 5,6 ммоль/л натощак или Уровень глюкозы > 7,8 ммоль/л после еды или сухость во рту и повышенная потливость, или отягощенная наследственность по сахарному диабету
- Биоимпедансометрия если ИМТ 30 или, окружность талии > 88 см
Дополнительно для переболевших ковидом
- Общий анализ крови
- Биохимиический анализ крови
- Определение концентрации Д-димера (среднее и тяжелое течение болезни)
- Пульсоксиметрия
- Спирометрия
- Рентген (если не проводился за последние 3 месяца)
Результаты обследования можно будет посмотреть в электронной карте.
Дополнительные обследования проводятся в поликлиниках и других медицинских организациях. Полный список — на сайте.