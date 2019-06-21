Людей, идущих от Центрального проспекта к «Флейте» и еще нескольким корпусам в третьем микрорайоне, загнали на проезжую часть, не оставив возможности идти по тротуарам. Пешеходы идут вперемешку со строительной техникой, фурами и автомобилями.

Пешеходную дорожку от Центрального проспекта к корпусу 360 частично перекрыли еще в марте, когда раскопали для ремонта теплотрассы большой газон между проспектом и «Флейтой». В апреле для пешеходов сделали временный проход — деревянные доски, — чтобы обогнуть раскопки. Сейчас практически вся территория между «Флейтой» и Центральным проспектом перерыта и огорожена и этот проход тоже перекрыт ремонтниками, работающими по заданию «Мосэнерго».