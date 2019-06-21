Людей, идущих от Центрального проспекта к «Флейте» и еще нескольким корпусам в третьем микрорайоне, загнали на проезжую часть, не оставив возможности идти по тротуарам. Пешеходы идут вперемешку со строительной техникой, фурами и автомобилями.
Пешеходную дорожку от Центрального проспекта к корпусу 360 частично перекрыли еще в марте, когда раскопали для ремонта теплотрассы большой газон между проспектом и «Флейтой». В апреле для пешеходов сделали временный проход — деревянные доски, — чтобы обогнуть раскопки. Сейчас практически вся территория между «Флейтой» и Центральным проспектом перерыта и огорожена и этот проход тоже перекрыт ремонтниками, работающими по заданию «Мосэнерго».
А в июне начались уже другие раскопки — реконструкция Центрального проспекта. Тротуар, по которому люди шли к и от остановки «Товары для дома» сломали, чтобы менять дорожные бордюры и сами тротуары. Пешеходам ничего не остается, кроме как идти по проезжей части. В этом же месте на дороге работают экскаваторы и строительная техника, едут фуры, самосвалы и КамАЗы со стройки ЖК «Зеленоград-сити». Одновременно въезжает и выезжает поток машин из проезда у корпуса 338Б. Дворы ближайших к Центральному проспекту домов забиты автомобилями, потому что перекрыты проезды вдоль девятиэтажек.
«В каждом доме рано или поздно наступает пора ремонта, — сказал недавно префект Зеленограда Анатолий Смирнов. — Хозяева готовы перетерпеть шум, пыль и прочие неудобства, зная, что в конце концов их ожидает обновленное, уютное, чистое жилье еще на много лет вперед. Вот такая пора сейчас в Зеленограде. Давайте мы, как хозяева, немного потерпим. Зато наш дом станет красивее и комфортнее».
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