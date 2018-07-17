В утренний час пик высадка из автобуса 400 «экспресс» возле метро «Ховрино» превращается в толкучку и растягивается надолго — здесь выходят почти все пассажиры. При этом водители никогда не выпускают пассажиров из передней двери, ссылаясь на инструкции. Пассажиры просят отменить эти инструкции хотя бы в час пик.



«Сил уже нет по утрам по 5-10 минут пробираться к выходу от водительской загородки к задней двери, — говорит жительница Зеленограда, отправившая просьбу о высадке у „Ховрино“ через все двери в правительство Москвы. — На просьбы открыть переднюю дверь для высадки пассажиров водители отвечают отказом, ссылаясь при этом на „строгий запрет руководства“, за нарушение которого предусмотрены штрафы и иные дисциплинарные взыскания». В часы пик автобусы 400Э заполнены до возможного предела и даже сверх того, вследствие чего высадка пассажиров только через заднюю дверь длится более 5 минут, в течение которых автобус находится на остановке.

Если открыть переднюю дверь, это время существенно сократится. Высадка пассажиров через переднюю дверь никому не помешает, так как желающие проехать на 400-м «экспрессе от «Ховрино» до «Речного вокзала» отсутствуют.

В инструкции водителя «Мосгортранса» оговаривается порядок посадки и высадки пассажиров, если в автобусе стоит турникет. «Выход из трамвая, троллейбуса, автобуса, оборудованных турникетами, производится через все двери, кроме передней». Если же в автобусе нет турникета, можно входить и выходить через все двери. Очевидно, запрет связан с опасением, что при выходе пассажиров (для чего придется сложить турникет) в автобус просочится какой-нибудь безбилетник. В случае с высадкой пассажиров у станции «Ховрино» этого можно не бояться: после открытия новой конечной станции «зеленой» ветки до «Речного вокзала» почти никто не едет — смысла нет. Да и валидаторы для оплаты проезда стоят и у передней, и у средней дверей уже во многих автобусах.

К слову, раньше некоторые водители открывали переднюю дверь по прибытию 400-х на «Речной вокзал», чтобы пассажиры быстрее вышли. Для этого просто и быстро складывали турникет. Сесть в автобус там никто не мог, потому что место посадки находится дальше. Возможно, водителям строго запретили это делать и по другим причинам, но разумных объяснений этим инструкциям мы не находим. Возможно, стоит их пересмотреть или отменить на тех маршрутах, где они только задерживают в пути и пассажиров, и водителей.

К сентябрю мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать турникеты из всех московских автобусов. Это значит, что пассажиры смогут входить через все двери, и у каждой будет стоять валидатор для оплаты проезда. А что будет в высадкой, неизвестно.