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Открытка властям: почините городские лестницы так, чтобы они не разваливались каждый год 08.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Город тратит миллиарды на благоустройство парадных общественных пространств, но не может сделать качественные, ровные и долговечные лестницы с удобными перилами, за которые не страшно взяться. Очевидно, это нарушает принципы программы «Мой район», которую объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Напишите нам, если вы знаете другие примеры безобразных лестниц в городе.

Нужно ли капитальный ремонт таких лестниц сделать приоритетным направлением местного благоустройства?
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