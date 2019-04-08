Нужно ли капитальный ремонт таких лестниц сделать приоритетным направлением местного благоустройства?
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Нет
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Город тратит миллиарды на благоустройство парадных общественных пространств, но не может сделать качественные, ровные и долговечные лестницы с удобными перилами, за которые не страшно взяться. Очевидно, это нарушает принципы программы «Мой район», которую объявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Напишите нам, если вы знаете другие примеры безобразных лестниц в городе.
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