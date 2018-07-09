Строители жилого комплекса «Зеленоград Сити» с помощью шланга перекачивают воду из огромной лужи — со стройки на территорию школы №1557 в корпусе 344А.
В воскресенье 8 июля прошел сильный ливень, на стройке образовалась яма с грязной водой. Рабочие не придумали ничего лучше, чем пристроить шланг и сливать воду под забор школы. «На мой вопрос, что здесь происходит, [рабочие] ответили: „А нам начальство сказало — слейте это куда-нибудь. Вот мы и сливаем“», — рассказал Zelenograd.ru очевидец.
Ранее строители нового ЖК обрубили корни деревьев со стороны школы и детского сада и прорыли траншеи, которые не удосужились огородить. Стройка ведется и по ночам — это еще один повод для внимания к ней властей. Бетон заливают круглосуточно, ночью хорошо слышна вибрация от бетономешалок и смесительной машины, а также скрип башенных кранов и стук.
ЖК «Зеленоград Сити» — это шесть новых домов за корпусом 360 («Флейтой»), которые строит компания «Альтстрой».
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