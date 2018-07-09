Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Открытка властям: может, не надо грязную воду со стройки домов в 3 микрорайоне сливать на территорию соседней школы? 09.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Строители жилого комплекса «Зеленоград Сити» с помощью шланга перекачивают воду из огромной лужи — со стройки на территорию школы №1557 в корпусе 344А.

фото: Alexey Nechinskiy/facebook.com

В воскресенье 8 июля прошел сильный ливень, на стройке образовалась яма с грязной водой. Рабочие не придумали ничего лучше, чем пристроить шланг и сливать воду под забор школы. «На мой вопрос, что здесь происходит, [рабочие] ответили: „А нам начальство сказало — слейте это куда-нибудь. Вот мы и сливаем“», — рассказал Zelenograd.ru очевидец.

Ранее строители нового ЖК обрубили корни деревьев со стороны школы и детского сада и прорыли траншеи, которые не удосужились огородить. Стройка ведется и по ночам — это еще один повод для внимания к ней властей. Бетон заливают круглосуточно, ночью хорошо слышна вибрация от бетономешалок и смесительной машины, а также скрип башенных кранов и стук.

ЖК «Зеленоград Сити» — это шесть новых домов за корпусом 360 («Флейтой»), которые строит компания «Альтстрой».

 Реклама
Пивоварня-ресторан PIVALDI — музыка в каждом бокале и футбол на МЕГА-Плазме. Объявления
EMEX - Качественные запчасти для длинных отпускных поездок на машине Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Электрички застряли перед Химками из-за забравшегося на крышу поезда пассажира
Ашановская маршрутка перевернулась на Ленинградке при выезде из Зеленограда
Как изменились тарифы на коммунальные услуги с 1 июля 2018 года
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В июле и все лето

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама


Консультации
и лечение		 Диагностика
 Восстановительное
лечение		 Cтоматология
 Анализы

Прививки
Для детей и взрослых Лицензия Департамента здравоохранения г.Москвы №ЛО-77-01-006089 от 30.04.2013
Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В июле и все лето

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама