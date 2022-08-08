Обучение в МИЭТ по специальности «Практическая психология» — идёт набор на бакалавриат 08.08.2022 Реклама

Отделение социальной педагогики и психологии МИЭТ приглашает абитуриентов, имеющих среднее общее, среднее/начальное профессиональное или высшее образование, учиться по специальности «Практическая психология». По завершении обучения студенты получат государственный диплом бакалавра.

  • Факультет: Практическая психология
  • Направление подготовки: 37.03.01 Психология
  • Профиль: Практическая психология (бакалавриат)
  • Форма обучения: очно-заочная, по субботам с 14.00, на договорной основе
  • Сроки обучения: 4,5 года (обучение возможно по ускоренной программе — для лиц со средним профессиональным или высшим образованием)

Читайте также
«Перспективное направление для выхода из кризиса» — четверть века в МИЭТе. Руководитель отделения психологии Людмила Павловна Батюня — о его истории и как опередить время

Зачисление производится на базе среднего общего, среднего профессионального или высшего образования на основании:

  • результатов ЕГЭ
  • либо вступительных испытаний по русскому языку, математике и биологии
  • либо вступительных испытаний по русскому языку, обществознанию и/или биологии.

Контактная информация

Адрес: Зеленоград, площадь Шокина, 1, МИЭТ, аудитория 3110
Телефоны: 8-499-720-87-69, 8-965-401-34-57, 8-916-316-21-98
Е-mail: ospp@miee.ru

Читайте также
Направления подготовки МИЭТа в рассказах лучших преподавателей
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
миэт, профессиональное образование, МИЭТ (Московский институт электронной техники), Отделение социальной педагогики и психологии МГППУ при МИЭТ
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Скончался один из основателей зеленоградской компании «Резонит» Михаил Демьянович Новости
Для строительства сквозного проезда между Центральным и Московским проспектом подбирают новых исполнителей. Они должны справиться, уверены в городской администрации Истории
Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу на бесплатную прогулку на сап-бордах Афиша
Горячую воду отключат со вторника в районе Крюково — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 микрорайоны Гид
Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь» — работает на самовывоз и доставку по городу Горячо. Сочно. Вкусно Реклама
Дни открытых дверей в зеленоградском приюте для бездомных животных — 13 и 14 августа Афиша
Разыгрываем сертификат на 2000 рублей в Ozon среди подписчиков нашего телеграм-канала. Не пропустите!
Обучение в МИЭТ по специальности «Практическая психология» — идёт набор на бакалавриат Реклама
Магазин FixPrice открылся в здании бывшего универмага на Центральной площади Новости
Пироговая и кондитерская «Руспирог» открылась в 4-м микрорайоне Новости
В Михайловский пруд в 15-м микрорайоне закончили наливать воду. Теперь дети ныряют в него с моста и набережной Новости
Старую детскую площадку с отломившейся горкой в 5-м микрорайоне совершенно точно заменят в следующем году Новости
Когда точно откроют поликлиники после ремонта и что означают сроки, которые называют чиновники? Ответы
Закрывают съезд с Ленинградского шоссе на Машкинское и Новосходненское. Ехать придётся через «Мегу» Новости
Электрички задерживались 5 августа из-за сбоя на станции «Подсолнечная» Новости
Каршеринг «Ситидрайв» начал работать в Зеленограде. Пока только в половине города Новости
Главные по гуманитариям: чему учат на «Менеджменте» и «Лингвистике»? Партнёрский материал
Зачем искать повод, чтобы порадовать себя чем-то вкусненьким? Реклама
Больше половины жилых домов 5-го микрорайона жалуются на ржавую или темную горячую воду. «Жилищник» объясняет, почему не может быстро исправить ситуацию Новости
Три оленёнка родились в зеленоградском «Доме лани». Приходите на них посмотреть Жизнь
Ещё два дерева выпилили из Яблоневой аллеи. Люди бурно реагируют на запущенное состояние деревьев по всему городу Истории
Строительные ошибки, сорванные сроки и замечания жителей — разбираемся, как идёт благоустройство аллеи Вязов в 9-м микрорайоне Истории
«Мясо выигрывает у деликатесов». Продуктовый рынок в гастрономическом центре «Станция» сменил концепцию. Рассказываем, что случилось Истории
Семейные соревнования по SUP-сёрфингу в Зеленограде. 13 августа на Большом городском пруду Афиша
© 1997–2022 Зеленоград.ру