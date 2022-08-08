«Перспективное направление для выхода из кризиса» — четверть века в МИЭТе. Руководитель отделения психологии Людмила Павловна Батюня — о его истории и как опередить время
Отделение социальной педагогики и психологии МИЭТ приглашает абитуриентов, имеющих среднее общее, среднее/начальное профессиональное или высшее образование, учиться по специальности «Практическая психология». По завершении обучения студенты получат государственный диплом бакалавра.
- Факультет: Практическая психология
- Направление подготовки: 37.03.01 Психология
- Профиль: Практическая психология (бакалавриат)
- Форма обучения: очно-заочная, по субботам с 14.00, на договорной основе
- Сроки обучения: 4,5 года (обучение возможно по ускоренной программе — для лиц со средним профессиональным или высшим образованием)
Зачисление производится на базе среднего общего, среднего профессионального или высшего образования на основании:
- результатов ЕГЭ
- либо вступительных испытаний по русскому языку, математике и биологии
- либо вступительных испытаний по русскому языку, обществознанию и/или биологии.
Контактная информация
Адрес: Зеленоград, площадь Шокина, 1, МИЭТ, аудитория 3110
Телефоны: 8-499-720-87-69, 8-965-401-34-57, 8-916-316-21-98
Е-mail: ospp@miee.ru
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