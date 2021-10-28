«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» продолжает составлять рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Очередной обзор — единый двор 23-го микрорайона.
Каждую неделю мы публикуем новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».
Мы проводим оценку с помощью «Двенадцати критериев качества», разработанными голландским институтом Гейла. Эта методика позволяет по единым критериям исследовать, как люди воспринимают общественное пространство: насколько оно обеспечивают безопасность, комфорт и удовольствие.
В обзоре для каждого из 12 критериев мы ставим оценку — один балл, половина или ноль баллов — и объясняем, почему оценка именно такая. В конце подводим итог и даём рекомендации. Сумма баллов и будет оценкой общественного пространства.
Все дворы домов в районе соединены в единое пешеходное пространство. Машины ставят только вокруг самих домов. Там всё как обычно: машины припаркованы вплотную к основным направлениям движения и закрывают идущих людей. Съезды с тротуаров тоже запаркованы. Поставим 0,5 балла за большую прогулочную зону.
Здесь много фонарей — они стоят и вдоль дорожек, и около всех площадок. Никаких закоулков и непросматриваемых мест нет. Дворы неплохо просматриваются видеокамерами. 1 балл.
Здесь негде укрыться от дождя или палящего солнца, кроме одного кафе и торгового центра. Прямо за домами проложено широкое шоссе, шум от которого доносится даже до прогулочной зоны. Часто очень ветрено, особенно в центре круга и возле домов-башен, которые плохо защищают от ветра. Для защиты от плохой погоды пригодились бы большие деревья, но их нет. 0 баллов.
По прогулочной зоне приятно гулять: вдоль неё высажены кусты, дорожки вымощены плиткой и хорошо освещены. Но есть и несколько минусов: не на всех популярных маршрута есть твердое покрытие, о чём свидетельствуют многочисленные тропинки. Проходы к самой прогулочной зоне могут быть запаркованы или могут не соблюдаться треугольники видимости, из-за чего пешехода не видно за автомобилем. 0,5 балла.
Двор занимает довольно большое пространство, а точки интереса вроде детских площадок расставлены на нём редко, свободного пространства много. Дорожки тоже широкие, поэтому с остановками проблем не должно возникнуть, хотя специальных мест для этого и нет. 1 балл.
Вдоль дорожек и около детских площадок много лавочек. Они здесь самые обычные, но в некоторых местах почему-то встречаются лавочки без спинки. При этом на кругу практически нет лавочек, хотя в проекте были даже расширения под них. При этом круг — хорошее место, чтобы посидеть в том числе, гуляя с детьми — пока ребенок катается по кругу на самокате или учится кататься на велосипеде. В корпусе 2303 есть кафе «Хочу пышку», а в ТЦ рядом «Макдоналдс». 0,5 балла.
Смотреть здесь не на что. Все точки интереса все расположены далеко друг от друга, нет места концентрации интересных активностей. Нет и живописных окрестностей. 0 баллов.
Шум от трассы не слишком сильный, на дорожках можно спокойно идти рядом, а лавочки во многих местах расположены группами. В общем, можно спокойно беседовать, ничего не помешает. Можно поговорить в кафе. 1 балл.
По всей площади двора раскидано много детских площадок, но практически все они для маленьких детей. Есть площадки для воркаута, рампа для самокатчиков, хоккейная коробка и баскетбольная площадка. Есть ещё теннисные столы, но выполнены они не по стандартам: где-то высокий, где-то низкий. Плюс постоянный ветер не дает играть.
Для детей младшего школьного возраста, подростков и взрослых, которые не хотят заниматься спортом, ничего нет. Столов для работы или настольных игр тоже нет. 0,5 баллов только за возможности для спорта.
Дома в районе не слишком высокие и расположены довольно далеко друг от друга. Но не хватает больших деревьев, чтобы отделять дома от прогулочной зоны. При этом рельеф совершенно плоский, а в центре огромное пространство, на котором нечего делать и не на что смотреть. Поэтому пока 0,5 балла.
В этом дворе можно получать удовольствие, только если вам нравится погода в данный момент. Уйти от неё вы никуда не сможете — нет ни одного навеса, а возле немногочисленных больших деревьев нет лавочек. Зато на обширных пустырях удобно зимой лепить снеговиков (наверное), а в центре круга на Новый год ставят ёлку, но всё равно пока 0 баллов.
Видно, что район старались спроектировать осмысленно. В нём не просто случайно набросали лавочек, поставили пару стандартных детских площадок, а всё остальное залили асфальтом. Нет — видно, что архитектор прокладывал дорожки, выставлял кусты вокруг детских площадок, продумывал расположение объектов относительно друг друга. Но всё это как будто не доделано:
- некоторые очевидные маршруты не обозначены дорожками, из-за чего люди ходят через газоны
- не ясно, зачем нужен огромный пустой круг между корпусами 2307А и 2309. На нём ничего нет: ни кустика, ни дерева, ни лавочки. Это просто огромный пустой круг
- почему-то везде поставили площадки для самых маленьких, но другим возрастам тоже нужно место для досуга
- лавочки закупили самые дешёвые, не эргономичные, кое-где даже без спинок
- не продуманы цветочные клумбы — уровень грунта в них совпадает или выше уровня тротуара, поэтому грязь разносится дождем по округе. А клумбу рядом с детской площадкой у корпуса 2301 вытаптывают дети и тоже разносят с неё грязь.
Сразу видно — хотели сделать современно, но то ли не хватило бюджета, то ли желания. В итоге имеем огромный пустой двор, в котором почти нечего делать. Хотя выглядит он неплохо и есть потенциал для развития. 0,5 балла.
Единый двор 23-го района получает 6 баллов из 12 (50%). Это преступно мало для относительно нового двора, который проектировался с нуля, а сам район строился в чистом поле. Однако у этого двора отличный потенциал, чтобы стать значительно лучше в ближайшее время. Для этого в первую очередь необходимо:
- заасфальтировать тропинки
- придумать что-то для огромного пустого круга
- посадить больше взрослых деревьев
- разнообразить активности, добавить варианты досуга для подростков и взрослых людей