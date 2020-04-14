Актёр Антон Лапенко — из уникальной зеленоградской семьи, в которой 16 детей: 4 девочки и 12 мальчиков. Все от одних родителей, при этом двойняшек нет. Выпускник актёрского факультета ВГИКа, он стал известен благодаря своим юмористическим скетчам, снятым в стилистике 1980—1990-х годов. Сначала он выкладывал их в инстаграме, а в декабре 2019 года опубликовал на ютьюбе сериал «Внутри Лапенко», стремительно набравший несколько миллионов просмотров.

«Его фразы расходятся на цитаты. А сериал „Внутри Лапенко“ сделал из него настоящую звезду», — представил актёра Иван Ургант в своём вечернем шоу.

В сериале, который снимается на мобильный телефон, Антон играет почти всех придуманных им персонажей — это больше двадцати образов. Каков же настоящий Лапенко? «Этот вопрос даже для меня открыт», — отвечает он.

Если у вас нет времени смотреть все 20 минут шоу, мы сделали таймкоды: