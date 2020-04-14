«Волосы стынут в жилах». Актёр Антон Лапенко из Зеленограда в программе «Вечерний Ургант» 14.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Актёр Антон Лапенко — из уникальной зеленоградской семьи, в которой 16 детей: 4 девочки и 12 мальчиков. Все от одних родителей, при этом двойняшек нет. Выпускник актёрского факультета ВГИКа, он стал известен благодаря своим юмористическим скетчам, снятым в стилистике 1980—1990-х годов. Сначала он выкладывал их в инстаграме, а в декабре 2019 года опубликовал на ютьюбе сериал «Внутри Лапенко», стремительно набравший несколько миллионов просмотров.

«Его фразы расходятся на цитаты. А сериал „Внутри Лапенко“ сделал из него настоящую звезду», — представил актёра Иван Ургант в своём вечернем шоу.

В сериале, который снимается на мобильный телефон, Антон играет почти всех придуманных им персонажей — это больше двадцати образов. Каков же настоящий Лапенко? «Этот вопрос даже для меня открыт», — отвечает он.

Если у вас нет времени смотреть все 20 минут шоу, мы сделали таймкоды:

  • 2:26 — Кого бы из персонажей выбрал, если б надо было оставить лишь троих
  • 3:15 — О чем был ролик, снятый Лапенко ровно год назад
  • 4:43 — Почему «Внутри Лапенко» не будет про коронавирус
  • 7:29 — Чему Владимир Познер научился у персонажа Лапенко
  • 8:59 — Как над верхней губой Лапенко появилась «третья бровь»
  • 10:10 — Как Федор Бондарчук решил познакомиться с Лапенко
  • 11:31 — Кто забрал у Лапенко фразу «Волосы стынут в жилах» и откуда он её взял
  • 15:15 — Что писали в форуме 2002 года про семью Лапенко
  • 18:25 — Когда выйдет второй сезон «Внутри Лапенко»

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Метки:
люди, ургант иван
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