Актёр Антон Лапенко — из уникальной зеленоградской семьи, в которой 16 детей: 4 девочки и 12 мальчиков. Все от одних родителей, при этом двойняшек нет. Выпускник актёрского факультета ВГИКа, он стал известен благодаря своим юмористическим скетчам, снятым в стилистике 1980—1990-х годов. Сначала он выкладывал их в инстаграме, а в декабре 2019 года опубликовал на ютьюбе сериал «Внутри Лапенко», стремительно набравший несколько миллионов просмотров.
«Его фразы расходятся на цитаты. А сериал „Внутри Лапенко“ сделал из него настоящую звезду», — представил актёра Иван Ургант в своём вечернем шоу.
В сериале, который снимается на мобильный телефон, Антон играет почти всех придуманных им персонажей — это больше двадцати образов. Каков же настоящий Лапенко? «Этот вопрос даже для меня открыт», — отвечает он.
Если у вас нет времени смотреть все 20 минут шоу, мы сделали таймкоды:
- 2:26 — Кого бы из персонажей выбрал, если б надо было оставить лишь троих
- 3:15 — О чем был ролик, снятый Лапенко ровно год назад
- 4:43 — Почему «Внутри Лапенко» не будет про коронавирус
- 7:29 — Чему Владимир Познер научился у персонажа Лапенко
- 8:59 — Как над верхней губой Лапенко появилась «третья бровь»
- 10:10 — Как Федор Бондарчук решил познакомиться с Лапенко
- 11:31 — Кто забрал у Лапенко фразу «Волосы стынут в жилах» и откуда он её взял
- 15:15 — Что писали в форуме 2002 года про семью Лапенко
- 18:25 — Когда выйдет второй сезон «Внутри Лапенко»