В ресторанном дворике «Зеленопарка» открылось новое не сетевое кафе. «Плов готов! Хинкали слепили!» работает между закрытыми в последнее время «Кафе Итальяно» и «Нейтан'с». Заведению всего пара месяцев, в интернете найти их ещё невозможно, но корреспондент «Зеленоград.ру» Екатерина Шокурова протестировала это новое место (и нашла ещё одно — временное и тайное).
В меню — дружба народов.
Азия: два вида узбекского плова — ташкентский (с бараниной) и чайханский (с говядиной), уйгурский лагман, салаты ачик-чучук и орзу.
Кавказ: два вида хинкали — традиционные (с бараниной) и городские (с говядиной и свининой), два вида чебуреков (с говядиной или бараниной).
И, видимо, просто популярные блюда — вездесущие куриный суп с лапшой, салат цезарь, кубанский борщ. А десерты очень европейские — наполеон, кейк-попс, трубочки со сгущёнкой (60-310 рублей).
Хинкали продаются поштучно (60-70 рублей за штуку), но заказать можно порцию из трёх штук минимум. Но оно того стоит, хинкали вкусные, с бульоном внутри, а лепят их после того, как поступил заказ. В кафе рассказывают, что это является их отличием от заведения напротив — в «1001 пельмень» хинкали тоже есть, но продукция у них замороженная.
Плов всегда «сегодняшний», его готовят каждое утро. Стоит он 90 рублей за сто грамм, но минимальная порция — 250 грамм. Сразу забрать свой заказ не получится, на лепку и варку требуется время. Но пейджеров, сигнализирующих о готовности заказа, пока нет, так что отслеживать, когда заказ готов, можно только по световому табло.
А в неожиданном месте, вдали от ресторанного дворика и центральной аллеи «Зеленопарка», зимует одинокий «Сабвей». Если верить википедии, «Сабвей» — самая крупная по численности точек фастфудная сеть в мире. Рядом с входом С, напротив H&M, припаркован фуд-трак сети. На летние тёплые месяцы он уедет работать в парк, к сожалению, не в Зеленограде, а в Балашихе.
Меню сети в России стандартно, включает в себя сэндвичи с ветчиной, индейкой, курицей, говядиной, свининой, беконом, тунцом или вегетарианские. И салаты, изготавливаемые из ингредиентов для сендвичей. В сопровождение — стандартный набор холодных и горячих безалкогольных напитков (кола, соки, энергетики, вода, чай, кофе).
Цена зависит от длины бутерброда и наполнителя. Короткий 15 см стоит от 205 до 235 рублей. А длинный 30-и сантиметровый от 320 до 388. Сэндвичи готовятся после заказа, выдаются покупателю сразу.