В меню — дружба народов.

Азия: два вида узбекского плова — ташкентский (с бараниной) и чайханский (с говядиной), уйгурский лагман, салаты ачик-чучук и орзу.

Кавказ: два вида хинкали — традиционные (с бараниной) и городские (с говядиной и свининой), два вида чебуреков (с говядиной или бараниной).

И, видимо, просто популярные блюда — вездесущие куриный суп с лапшой, салат цезарь, кубанский борщ. А десерты очень европейские — наполеон, кейк-попс, трубочки со сгущёнкой (60-310 рублей).