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Новая строка «Подогрев воды» в платежке — откуда она взялась и что делать, если она появилась по ошибке 06.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Новый коммунальный платеж насчитали в феврале некоторым зеленоградцам — в их едином платёжном документе появилась строка «Подогрев воды». Редакция «Зеленоград.ру» выяснила, откуда взялась новая строка, у жителей каких домов она действительно должна появиться и что делать остальным, кому рассчитали «подогрев воды» по ошибке.

«Вроде у нас нет отдельной котельной, которая греет воду в корпусе? — удивляется жительница 9 микрорайона Маргарита. — 254 рубля в месяц сумма не очень большая, но в год получается три тысячи, это довольно много».

Жители и сами попытались прояснить ситуацию в телеграм-чате «Жилищника», — в управляющую компанию переадресовали с этими вопросами с портала госуслуг, — однако «Жилищник» отвечать на них не стал. Общаясь между собой, участники чата скоро выяснили, что новая строка «Подогрев воды» есть у корпусов 924, 934, 933, а также в ряде домов других микрорайонов, при этом буквально соседние дома (например, корпуса 930 и 931) обошлись без «подогрева воды» — поэтому принцип появления строки в платежке неясен. Оказалось также, что «подогрев воды» выделили в отдельную строку только в электронной платежке на портале госуслуг, а в бумажной квитанции эта сумма уже учтена в строке «Горячее водоснабжение» (ГВС).

«И так тарифы подняли, еще и мутят чего-то. Жду бумажной квитанции, будет там этот подогрев — платить не буду» , — отреагировал на непонятую ситуацию один из жителей. Другой попытался объяснить: «Подогрев воды может быть только в домах с двухконтурной системой, для этого в доме должен быть индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Там вода из котельной (РТС) через теплообменник греет горячую воду для ГВС. В 9 микрорайоне домов с ИТП пока два — 934 и 902Б, у остальных ГВС идёт сразу от котельной». «В 9 микрорайоне все башни и 12-этажки запитаны от ЦТП, где и стоят теплообменники для подогрева и повысительные насосы» , — поправил третий. Впрочем, к башням относится, к примеру, корпус 908, а там никакого «подогрева воды» в платежке не обнаружили.

В префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили, что услуга «подогрев воды» действительно вносится в квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг в случае наличия в доме индивидуального теплового пункта — когда в дом подается только холодная вода и теплоноситель, после чего вода подогревается до горячей прямо в доме. В этом случае плата за ГВС складывается из платы за объем израсходованной горячей воды и платы за её подогрев (сюда входит и стоимость потерь носителя тепловой энергии, и расходы по транспортировке горячей воды). За доставку воды отвечает «Мосводоканал», а за её подогрев —"МОЭК", поэтому «подогрев воды» и выделен в отдельную строку. Тариф для неё был утверждён в ноябре 2022 года — это 2325,88 рублей в месяц.

Впрочем, по данным префектуры, в городе не так много домов, где «подогрев воды» стоит в платежке отдельной строкой — это корпуса 354, 354А, 619, 1117, 1445, 1802, 2315А и 2315Б, а также все дома в 17 микрорайоне (с адресами Георгиевский проспект, 33к1, 33к2, 33кЗ, 33к4, 33к5, 33кб, 33Ак1, 33Ак2, 33АкЗ, ЗЗАк4, 37к1, 37к2).

Откуда строка с «подогревом» взялась в 9-м микрорайоне, непонятно.

В платежках может быть и ошибка, считают в префектуре, хотя в ходе выборочной проверки выставляемых единых платежных документов (ЕПД) отдельной строки «подогрев воды» не нашли, сообщил в ответ на запрос «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин. В случае обнаружения такой ошибки он рекомендовал жителям обращаться в МФЦ «для предоставления детальных разъяснений».

Напишите в редакцию, если вы обнаружили в своей платежной квитанции строку «Подогрев воды» и побывали в МФЦ — чем там объясняют ошибку и как поступают с «лишней» суммой: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
жкх, горячая вода, единый платежный документ (епд)
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Kill Digit
7 часов назад
Откуда строка с «подогревом» взялась в 9-м микрорайоне, непонятно.

В платежках может быть и ошибка, считают в префектуре
На самом деле "подогрев воды" уже появлялся одно время в платёжках, совместно с ним так же была строках "ХВС для ГВС", потом строку снова объединили под одну ГВС, но некоторые сервисы по оплате ЖКУ продолжают разделять ГВС на две строки (например, так точно было в сервисе квитанций на сайте банка Москвы, ныне ВТБ), но на уровне ЕИРЦ(МФЦ) в Москве эту услугу предпочитают склеивать в одну строку ГВС на данный момент (кстати аналогично поступают с ТБО, смешивая начисления по отходам со строкой "Ремонт и содержание").
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