«Вроде у нас нет отдельной котельной, которая греет воду в корпусе? — удивляется жительница 9 микрорайона Маргарита. — 254 рубля в месяц сумма не очень большая, но в год получается три тысячи, это довольно много».

Жители и сами попытались прояснить ситуацию в телеграм-чате «Жилищника», — в управляющую компанию переадресовали с этими вопросами с портала госуслуг, — однако «Жилищник» отвечать на них не стал. Общаясь между собой, участники чата скоро выяснили, что новая строка «Подогрев воды» есть у корпусов 924, 934, 933, а также в ряде домов других микрорайонов, при этом буквально соседние дома (например, корпуса 930 и 931) обошлись без «подогрева воды» — поэтому принцип появления строки в платежке неясен. Оказалось также, что «подогрев воды» выделили в отдельную строку только в электронной платежке на портале госуслуг, а в бумажной квитанции эта сумма уже учтена в строке «Горячее водоснабжение» (ГВС).

«И так тарифы подняли, еще и мутят чего-то. Жду бумажной квитанции, будет там этот подогрев — платить не буду» , — отреагировал на непонятую ситуацию один из жителей. Другой попытался объяснить: «Подогрев воды может быть только в домах с двухконтурной системой, для этого в доме должен быть индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Там вода из котельной (РТС) через теплообменник греет горячую воду для ГВС. В 9 микрорайоне домов с ИТП пока два — 934 и 902Б, у остальных ГВС идёт сразу от котельной». «В 9 микрорайоне все башни и 12-этажки запитаны от ЦТП, где и стоят теплообменники для подогрева и повысительные насосы» , — поправил третий. Впрочем, к башням относится, к примеру, корпус 908, а там никакого «подогрева воды» в платежке не обнаружили.

В префектуре «Зеленоград.ру» подтвердили, что услуга «подогрев воды» действительно вносится в квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг в случае наличия в доме индивидуального теплового пункта — когда в дом подается только холодная вода и теплоноситель, после чего вода подогревается до горячей прямо в доме. В этом случае плата за ГВС складывается из платы за объем израсходованной горячей воды и платы за её подогрев (сюда входит и стоимость потерь носителя тепловой энергии, и расходы по транспортировке горячей воды). За доставку воды отвечает «Мосводоканал», а за её подогрев —"МОЭК", поэтому «подогрев воды» и выделен в отдельную строку. Тариф для неё был утверждён в ноябре 2022 года — это 2325,88 рублей в месяц.

Впрочем, по данным префектуры, в городе не так много домов, где «подогрев воды» стоит в платежке отдельной строкой — это корпуса 354, 354А, 619, 1117, 1445, 1802, 2315А и 2315Б, а также все дома в 17 микрорайоне (с адресами Георгиевский проспект, 33к1, 33к2, 33кЗ, 33к4, 33к5, 33кб, 33Ак1, 33Ак2, 33АкЗ, ЗЗАк4, 37к1, 37к2).

Откуда строка с «подогревом» взялась в 9-м микрорайоне, непонятно.

В платежках может быть и ошибка, считают в префектуре, хотя в ходе выборочной проверки выставляемых единых платежных документов (ЕПД) отдельной строки «подогрев воды» не нашли, сообщил в ответ на запрос «Зеленоград.ру» зампрефекта Олег Панин. В случае обнаружения такой ошибки он рекомендовал жителям обращаться в МФЦ «для предоставления детальных разъяснений».

Напишите в редакцию, если вы обнаружили в своей платежной квитанции строку «Подогрев воды» и побывали в МФЦ — чем там объясняют ошибку и как поступают с «лишней» суммой: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru