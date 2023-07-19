На двух выпускающих кафедрах готовят специалистов по управлению, только объекты управления у них разные, хотя конечные цели совпадают, например, максимизация прибыли компании. На кафедре маркетинга и управления проектами учат основам маркетинговой деятельности на промышленном предприятии, то есть исследованию рынка, разработке программы создания производства продукта, налаживанию коммуникаций, установлению цен, организации стимулирования сбыта и т. д.

На кафедре экономики, менеджмента и финансов учат управлению финансовой и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия. Студенты получают знания в сфере управления финансовыми ресурсами, учатся принимать обоснованные решения, направленные на повышение стоимости компании.

Сергей Павлович Олейник, заведующий кафедрой маркетинга и управления проектами, делится преимуществами обучения на «Менеджменте»: «Менеджмент, как деятельность в области управления разными видами ресурсов, органически вписан в жизнь каждого человека, коллектива, хозяйствующих субъектов. Если приглядеться, то можно увидеть, что в структуре рабочего времени любого специалиста — физика, химика, инженера, юриста, врача и др. — по мере его продвижения по карьерной лестнице всё большую долю занимают вопросы организации, планирования, мотивации, контроля и т. п., которые представляют собой функции процесса управления. От домохозяйства до Президента — все так или иначе занимаются менеджментом. Обратите внимание, что одно из оснований присвоения звания академика — „за организацию науки“, т. е. за выполнение функций менеджера. Поэтому менеджмент — это неотъемлемая часть нашего бытия, он повсеместен и каждомоментен. Без преувеличения — наша жизнь такова, каков у нас уровень менеджмента. Уникальное обилие всевозможных ресурсов, которыми обладает наша страна, нуждается в высококлассном управлении процессами их освоения и использования. И люди, в том числе, молодые люди — абитуриенты — это подспудно чувствуют. Наша задача — задача преподавателей МИЭТ — дать этому чувству развиться, окрепнуть, помочь студентам осознать его как мировоззрение, способствовать формированию профессиональных компетенций и содействовать их материализации в реальных свершениях».