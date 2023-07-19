Несмотря на прогноз погоды для зеленоградских абитуриентов это лето по-настоящему жаркое. Приём абитуриентов подходит к завершению: уже 25 июля завершается приём заявлений на поступление, 3 августа заканчивают принимать оригиналы у поступающих на бюджет, а вот приём на платное продлится до 20 августа.
Традиционно в НИУ МИЭТ самые высокие баллы и, соответственно, самый большой спрос на контрактное обучение у четырёх направлений: «Лингвистика», «Менеджмент», «Дизайн» и «Правовое обеспечение национальной безопасности». Рассказываем про первые два направления и о том, кем становятся их выпускники.
Каждое направление подготовки может делиться на несколько профилей. Так, направление «Менеджмент» реализуют сразу две кафедры: кафедра экономики, менеджмента и финансов и кафедра маркетинга и управления проектами. Соответственно кафедрам существуют профили, по которым проводится обучение: «Финансовый и инвестиционный менеджмент» и «Маркетинг и управление инновационными проектами». Деление по профилям происходит после первого курса.
«Лингвистика» не отстаёт: здесь также присутствуют два пути — «Лингводидактика и переводоведение» делится на два модуля по выбору студента — переводческий и преподавательский.
Оба направления дают мощный старт для развития карьеры: после завершения программы бакалавриата можно сразу устроиться по профессии, например, в компанию, где ты проходил практику, а можно заняться наукой и поступить сначала в магистратуру, а потом и в аспирантуру. Студенты-гуманитарии активно участвуют в конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикуют научные статьи — это делается не только для поощрения от университета в виде повышенной стипендии, но и для того, чтобы прокачивать свои навыки и умения и иметь возможность в дальнейшем заниматься наукой. Определиться с вектором можно, например, на практике.
Директор Института лингвистического и педагогического образования Мэри Георгиевна Евдокимова объясняет, в чём заключается особенность направления: «Наша бакалаврская программа называется «Лингводидактика и переводоведение». Это не означает, что один и тот же выпускник в равной степени владеет и компетенциями переводчика, и компетенциями учителя иностранного языка. Программа построена по модульному принципу и на этапе выбора профиля обучения предлагает студентам два альтернативных модуля, один из которых обеспечивает преимущественно педагогические, а второй — преимущественно переводческие профессиональные компетенции.
Есть ещё одна особенность нашей программы бакалавриата. Это очень основательная подготовка выпускников к использованию информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности как будущих учителей, так и переводчиков. Наши выпускники-педагоги владеют всей палитрой электронных средств обучения иностранным языкам на таком уровне, который позволяет им не только применять готовые так называемые ИКТ-средства обучения, имеющиеся в Интернете, но и использовать наполняемые инструменты и платформы для разработки и воплощения собственных методических идей. Наши выпускники-переводчики умеют не только использовать уже разработанные современные ИКТ-средства оптимизации переводческого труда, такие как системы класса Translation Memory (TRADOS, Deja vu, Wordfast и др.), программы автоматического редактирования текстов, но и готовы к самостоятельному освоению тех, которые будут появляться в будущем по мере развития техники и технологий. Это весьма важное преимущество нашей программы, отвечающее потребностям современного рынка труда, которое выгодно отличает её от аналогичных образовательных программ".
Чем отличается обучение лингвистов в техническом университете? Хотя в учебном плане есть научно-технический перевод, направление не позиционируется как подготовка сугубо технических переводчиков. Здесь готовят переводчиков общего профиля, при этом, конечно же, окружение оказывает влияние. Тесный контакт с «технарями» даёт студентам возможность увлечься чем-то технологичным, начать переводить в этой сфере уже в университете, участвовать в совместных конференциях и становиться более конкурентоспособными. Переводчики обычно специализируются на чём-то одном, ведь если не знаешь предмета, переводить тяжело. Выпускники-лингвисты из МИЭТа, зная всю специфику, часто ищут работу в технической сфере.
Кроме того, за счёт небольшого количества студентов, преподаватели знают каждого в лицо, чем студент увлекается, какие успехи или недочёты у него есть по разным дисциплинам и с чем это связано. В университете очень внимательно относятся не только к учебной, но и к воспитательной работе: борются за каждого студента, чтобы будущий выпускник нашёл своё место в этой жизни.
На двух выпускающих кафедрах готовят специалистов по управлению, только объекты управления у них разные, хотя конечные цели совпадают, например, максимизация прибыли компании. На кафедре маркетинга и управления проектами учат основам маркетинговой деятельности на промышленном предприятии, то есть исследованию рынка, разработке программы создания производства продукта, налаживанию коммуникаций, установлению цен, организации стимулирования сбыта и т. д.
На кафедре экономики, менеджмента и финансов учат управлению финансовой и инвестиционной деятельностью промышленного предприятия. Студенты получают знания в сфере управления финансовыми ресурсами, учатся принимать обоснованные решения, направленные на повышение стоимости компании.
Сергей Павлович Олейник, заведующий кафедрой маркетинга и управления проектами, делится преимуществами обучения на «Менеджменте»: «Менеджмент, как деятельность в области управления разными видами ресурсов, органически вписан в жизнь каждого человека, коллектива, хозяйствующих субъектов. Если приглядеться, то можно увидеть, что в структуре рабочего времени любого специалиста — физика, химика, инженера, юриста, врача и др. — по мере его продвижения по карьерной лестнице всё большую долю занимают вопросы организации, планирования, мотивации, контроля и т. п., которые представляют собой функции процесса управления. От домохозяйства до Президента — все так или иначе занимаются менеджментом. Обратите внимание, что одно из оснований присвоения звания академика — „за организацию науки“, т. е. за выполнение функций менеджера. Поэтому менеджмент — это неотъемлемая часть нашего бытия, он повсеместен и каждомоментен. Без преувеличения — наша жизнь такова, каков у нас уровень менеджмента. Уникальное обилие всевозможных ресурсов, которыми обладает наша страна, нуждается в высококлассном управлении процессами их освоения и использования. И люди, в том числе, молодые люди — абитуриенты — это подспудно чувствуют. Наша задача — задача преподавателей МИЭТ — дать этому чувству развиться, окрепнуть, помочь студентам осознать его как мировоззрение, способствовать формированию профессиональных компетенций и содействовать их материализации в реальных свершениях».
Какую бы траекторию ни выбрал для себя абитуриент, ясно одно: окончив МИЭТ по любой из специальностей, он получит качественное образование, хорошую теоретическую базу, практический опыт и профессиональный круг общения, к которому можно обратиться за советом или помощью.
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