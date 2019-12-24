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Небольшой медицинский центр хочет построить предприниматель в шестом микрорайоне. «Жилищник» три года не даёт ему это сделать — спор решается в суде 24.12.2019 ZELENOGRAD.RU

На месте бывшей водопроводной станции у корпуса 602 новый её владелец хочет построить небольшой медцентр. Но пока не может начать строительство — на его земле стоят мусорные баки «Жилищника». Проблему придется решать через суд.

Заброшенные кирпичные «будки» с подвалами, построенные в 1960-х годах, начали продавать в 2013 году. Эти помещения давно не эксплуатировались «Мосводоканалом», но оставались городским имуществом — как и участки, на которых они стоят. На торги впервые выставили несколько объектов «земля плюс нежилое здание» (до того сдавали в аренду или продавали либо здание, либо участок), в их числе водопроводные станции в 1 и 6 микрорайонах Зеленограда — у корпусов 161 и 602. По условиям сделки владелец должен реконструировать здание. А фактически снести и построить новое. Водопровод и электричество к этим постройкам подключены. Конкретных требований к использованию нового здания город не выдвигал — назначение свободное.

Постройку у 602-го корпуса площадью 53 квадратных метра и участок под ним — 200 м2 — в 2014 году купил предприниматель Кахир Гафаров. «Три года пытаюсь начать работы, но пока не удаётся, — рассказал Гафаров „Зеленоград.ру“. — Сейчас на моём участке находится контейнерная площадка „Жилищника“ для крупногабаритного мусора. Обращался к ним с просьбой перенести площадку, но они отказались — говорят, что площадка устроена в соответствии с утвержденной схемой. Подал в суд на „Жилищник“».

В 2020 году предприниматель рассчитывает на проведение публичных слушаний — они нужны, чтобы изменить вид разрешенного использования здания. По его словам, после проведения аукциона город выдал ему градостроительный план участка (ГПЗУ) с нулевыми параметрами застройки, а значит, строить новое здание на месте прежнего проблематично. Открывать офис или магазин на этом месте владелец не хочет, рассматривает сейчас только вариант небольшого медицинского центра или кабинета. По данным Росреестра, проданный участок находится в частной собственности, а разрешенное его использование всё то же — «объекты размещения помещений и технических устройств водопроводных станций».

До Гафарова «будку» в 1 микрорайоне купил через городские торги предприниматель Николай Такаев. Он же приобрел участок с техническим сооружением возле корпуса 161 — при начальной цене в 3,6 миллиона рублей объект ушёл с аукциона за 8,2 млн. Но документация была сделана таким образом, что бизнесмен отказался от сделки. «Департамент имущества не оформил договор купли-продажи, через полгода мне вернули задаток, — рассказал „Зеленоград.ру“ Такаев. — Они не смогли отделить землю от объекта, юристы зашли в тупик».

Участок и «будку» у корпуса 161 город вторично продал в этом году, причём стартовая цена была вдвое ниже, чем шесть лет назад. Бизнесу эти объекты по-прежнему кажутся выгодным вложением: в аукционе участвовали пять ИП и фирм, победителем стал предприниматель Андрей Коломиец, предложивший 3,1 млн рублей.

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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 18:55
Это безумие строить в этом месте 6 района медцентр. Очень хорошая зеленая лужайка. Я лично займусь тем, чтобы на этом месте не вырос павильон.
Ольга Каплина
Вчера, 19:08
https://gbu-tverskoj.ru/kontakti здесь некий Гафаров заместитель директора по капитальному ремонту. Это он же?
Ольга Каплина
Вчера, 19:12
https://sudact.ru/arbitral/participant/nQ12QNyjz2HR/ список судебных дел гр.Гафарова
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