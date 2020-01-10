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«Не хватает еще только торгашей на выходе из метро». Как бомбилы оккупировали «Ховрино» — письмо в редакцию 10.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Возле выхода №2 из метро «Ховрино» — высадка и посадка в автобусы №400 «экспресс» до Зеленограда. В часы пик тут стоят нелегальные таксисты, пассажиров зазывают в автомобили и маршрутки до Зеленограда и Долгопрудного (и не только). О попытках борьбы с ними написал читатель «Зеленоград.ру» Алексей Захаров.

— После открытия станции метро «Ховрино» его облепили нелегальные таксисты. С лета я лично позвонил десятки раз по телефону 112 и вызывал полицию, звонил в местный отдел МВД с просьбой приехать и задержать данных «предпринимателей». Обращался также в ГИБДД, поскольку бомбилы стоят с нарушением: люди, которые садятся к ним в авто, бегут через несколько полос. Полицию порой вызываю дважды за день, они не приезжают. Место хлебное и поток клиентов огромен. Если летом было около четырех машин, которые гоняли до Долгопрудного и Зеленограда, то теперь их не меньше десяти одновременно.

В разговоре сами бомбилы признают, что у них всё «схвачено» и их не тронут. Начинают работать они с 18—19 часов и до 23, в самые часы пик. До Долгопрудного цена 100 рублей за место в машине (до Зеленограда просят 150. — «Зеленоград.ру»). Четыре места занимают быстро, меньше чем за три минуты. И вся эта круговерть длится до позднего вечера. В итоге казна не получает налоги, пассажиры в опасности (в частности и потому, что их жизни не застрахованы). И вообще возвращаемся к какой-то лужковщине — не хватает еще только торгашей на выходе из метро.

Алексей отмечает, что надо не бояться звонить в полицию и сообщать о нелегальных таксистах.

Кроме того, если четыре пассажира скооперируются, то поездка на такси, заказанном через агрегатор, обойдется не дороже, но вы не будете «кормить лентяев, коррумпированных ментов и полукриминальные элементы».

В Зеленограде с нелегальными таксистами, которые стоят на Крюковской площади, борются формально. Фактически они продолжают там стоять, предпочитая вечерние часы пик, когда со станции идет поток пассажиров. Машины ставят в том числе возле автобусных остановок, где запрещены остановка и проезд личного транспорта.

Как вы относитесь к «бомбилам» возле «Ховрино»?
Положительно, они полезны
Пусть будут, но надо создать условия для их нормальной работы
Они мешают, надо их убрать
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Полуект Ростямов
Вчера, 15:03
Вернулись в 1993 год:
https://namednibook.ru/bombily.html
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