Современного дизайнера невозможно представить без знаний в области компьютерной графики. Но для настоящего дизайнера это всего лишь инструменты, которые позволяют воплощать идеи в проект. В этом уверена заведующая кафедрой инженерной графики и дизайна НИУ МИЭТ, кандидат технических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ Татьяна Юрьевна Соколова. В интервью «Зеленоград.ру» она рассказала о секретах успеха дизайнера и специалиста по компьютерной графике завтрашнего дня и объяснила, как подготовиться к поступлению в МИЭТ на «дизайнерские» направления подготовки.
— Татьяна Юрьевна, как вы считаете, можно ли сегодня стать дизайнером без классических предметов, таких как живопись или рисунок?
— Однозначно нет. Дизайнер проектирует объекты, не существующие в реальном мире, только реализованный проект материализует замысел дизайнера. Именно базовое классическое образование дает ему понимание эстетики и законов гармонии. Дизайнер обязательно должен изучать композицию, рисунок и живопись, формообразование и пластическое моделирование, колористику и цветоведение, историю искусств, основы проекта, технику графики и др. Если дизайнером будет называться человек, изучивший только Photoshop или Illustrator — это непрофессионально.
— А когда вы сами связали свою жизнь с этим направлением?
— По образованию я классический технарь. Поступила на физико-технический факультет МИЭТа и защищала диплом на кафедре гибридных интегральных схем. Я занималась автоматизацией проектно-конструкторских работ и программированием в компьютерной графике.
— А в чем было ноу-хау кафедры инженерной графики, на которой вы начали свой трудовой путь?
— Наша кафедра всегда была очень прогрессивной, она одна из первых в России начала заниматься автоматизацией проектно-конструкторских работ. Это было очень давно, и тогда называлось машинной графикой. Нашим коллективом, и в том числе молодыми «машинистами», были разработаны не только ряд проектов в области автоматизации, но и большая коллекция методик и тренингов по изучению компьютерной графики. В 1999 г. был разработан уникальный учебный план по направлению подготовки «Дизайн», включающий обширный набор компетенций в области компьютерной графики, мы получили лицензию на реализацию этого направления. Кафедра стала выпускающей и обрела нынешнее название — «Инженерной графики и дизайна».
— Да, и конкурс на эту кафедру сегодня огромный. Расскажите про направления подготовки.
— В 2021 году у нас состоялся 21 выпуск дипломированных дизайнеров. Уже подготовлено около 700 выпускников, из них более 160 — с красными дипломами. Но как я уже говорила, наша кафедра никогда не стояла на месте, мы постоянно развиваемся. Сейчас у нас открылось новое направление подготовки — «Информационные системы и технологии» (программа «Информационные технологии в дизайне»). Мы прекрасно понимали, что эту специальность надо было открыть давно и обязательно. Разработать, лицензировать и реализовать новое направление подготовки — дело серьезное. Но вот в 2019 году мы это сдюжили, и в первый же год к нам пришли учиться замечательные ребята, мы набрали 28 человек. Первый год после лицензирования нового направления подготовки — это только контрактная форма обучения, таковы правила. Нам удалось набрать на этот курс хороших заинтересованных студентов, которые успешно учатся. Новая образовательная программа готовит профессионалов в области 3D моделирования, визуализации и анимации, визуального программирования, видеопроизводства, технологий виртуальной и дополненной реальности. Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров.
В 2020 году мы получили первые бюджетные места на направление «Информационные системы и технологии».
— То есть получается, что ваша первая приемная кампания с бюджетными местами пришлась на «ковидный» год?
— Да, и честно говоря, мы опасались, что в этой связи нас ждут трудности в приемной кампании. Но результаты превзошли все оптимистические ожидания: на программу «Информационные технологии в дизайне» было подано от абитуриентов около 700 заявлений! Был просто космический конкурс — около 33 человек на одно бюджетное место. В итоге мы набрали на 1-й курс три группы, 78 человек, из них 20 — на бюджет и 58 — на контракт.
— А как проходила кампания на «Дизайн»?
— На направление «Дизайн» традиционно тоже был большой конкурс — 15 человек на место. Как показывают официальные рейтинги вузов по качеству приема абитуриентов, к нам поступают лучшие школьники, которые на протяжении многих лет демонстрируют самые высокие баллы ЕГЭ по Москве и России (1 и 4 место соответственно по итогам 2018 года).
— А как ваши первокурсники пережили дистанционную форму обучения?
— Конечно, студенты, поступившие в университет на первый курс в 2020 г., попали в чрезвычайно сложную ситуацию. Проучившись один месяц в университете, все были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. Они даже не успели почувствовать среду и атмосферу университета, всю прелесть студенческой жизни. Проблем с тем, чтобы перевести учебный процесс на дистанционный формат, у нас не было — кафедра очень «компьютерная»: мы в три дня все перевели на дистант без потери качества. Но праздник случился, когда все ребята вернулись, потому что университет без студентов — это неправильно и печально.
— Как ваши студенты проходят практику?
— В учебном плане есть пленэрная и музейная практика, во время которой студенты выезжают в красивейшие места России и за рубеж. Там они рисуют, фотографируют, пишут эссе и рефераты. Просмотры по результатам таких практик бывают очень зрелищны. На производственную практику студенты направляются в компании партнеров, где выполняют реальные проекты, часто по завершении практики устраиваясь на работу в эти организации.
— Участвуют ли ваши студенты в конкурсах?
— Начиная с первого курса в учебном расписании есть проектные дисциплины, в рамках которых студенты под руководством ведущих преподавателей выполняют проекты различных тематик. Успешные работы руководители со студентами направляют на международные и всероссийские конкурсы. Многие из студентов, защищая на выпускном курсе дипломный проект, имеют в своем портфолио солидную коллекцию наград победителей и призеров престижных конкурсов. Нашими студентами завоевано более 500 дипломов. Это очень высокий показатель внешней оценки качества нашего образования.
— Расскажите о преподавателях кафедры.
— Признанием в профессиональном мире высоких достижений коллектива нашей кафедры стало то, что в 2008 г. кафедра была принята в качестве коллективного члена в Союз Дизайнеров России. У нас высококвалифицированный преподавательский состав — выпускники МГПХУ им. Строганова, МАРХИ, НИУ МИЭТ и других ведущих вузов страны, члены Союза Дизайнеров, Союза Художников и Союза Архитекторов России, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов.
У нас работает заслуженный художник Российской Федерации, директор художественной школы № 9 Роман Олегович Фашаян. Он преподает нашим студентам академический рисунок. Доцент Анастасия Юрьевна Тюрина — доктор философских наук (PhD), член Союза Художников, член Союза Дизайнеров России, член Британской Академии высшего образования (FHEA — Fellow of the Higher Education Academy) успешно ведет научно-исследовательскую и педагогическую деятельность в Брисбене (Австралия) и преподает нашим магистрантам интереснейшие курсы. Доценты, члены Союза Дизайнеров России Анастасия Анатольевна Дубова, кандидат искусствоведения, Олеся Викторовна Буцерова, под руководством которых многие студенты стали победителями и призерами престижных международных и всероссийских конкурсов. Доцент Алексей Леонидович Кухаронок, член Союза Дизайнеров России, лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов, супервайзер многих известных медиапроектов (анимационный фильм «Белка и Стрелка», «Приключения Карика и Вали» и другие.).
Весь наш коллектив — это высококвалифицированные профессионалы.
— Какие рекомендации вы можете дать своим сегодняшним абитуриентам?
— Чтобы поступить на направление подготовки 54.03.01 Дизайн, необходимо успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и литературе и очень серьезно подготовится к творческому конкурсу по рисунку и живописи. Работы у нас проверяются строго по критериям, которые многократно апробированы и опубликованы на сайте МИЭТ. На кафедре работают подготовительные курсы, на которых школьники обучаются в стенах университета и готовятся к творческому конкурсу.
Чтобы поступить на направление подготовки 09.03.02 Информационные технологии в дизайне, абитуриентам достаточно успешно сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике или физике (по выбору).
— Как проводят студенты-дизайнеры свободное время?
— Не хочу пугать абитуриентов, но у наших студентов мало свободного времени. Программа обучения очень насыщенная. Хотя, когда я вручаю студенческие билеты, то говорю, что студенческую жизнь надо сполна прожить в университете, тем более, что в МИЭТе для этого есть все условия. Активные студенческие годы помогают не только в личной жизни, но и в профессии.
— Последний вопрос: назовите ТОП-5 компаний, куда идут работать ребята по окончании обучения на вашей кафедре.
— Сложно выделить 5, потому что их намного больше и все компании очень серьезные. «Роскосмос», «Яндекс», «Аэрофлот», «Первый канал», «Microsoft», Студия Артемия Лебедева, Телеканал Russia Today … Уже больше пяти?
— Семь.
— Я продолжать могу долго. И уверена, что выпускники, которые в этом году у нас защищают диплом, существенно дополнят этот список. Потому что люди, которые умеют проектировать красоту и виртуальные миры, всегда будут востребованы, перспективны и успешны.
Беседовала София Рогатова
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