— Татьяна Юрьевна, как вы считаете, можно ли сегодня стать дизайнером без классических предметов, таких как живопись или рисунок?

— Однозначно нет. Дизайнер проектирует объекты, не существующие в реальном мире, только реализованный проект материализует замысел дизайнера. Именно базовое классическое образование дает ему понимание эстетики и законов гармонии. Дизайнер обязательно должен изучать композицию, рисунок и живопись, формообразование и пластическое моделирование, колористику и цветоведение, историю искусств, основы проекта, технику графики и др. Если дизайнером будет называться человек, изучивший только Photoshop или Illustrator — это непрофессионально.

— А когда вы сами связали свою жизнь с этим направлением?

— По образованию я классический технарь. Поступила на физико-технический факультет МИЭТа и защищала диплом на кафедре гибридных интегральных схем. Я занималась автоматизацией проектно-конструкторских работ и программированием в компьютерной графике.

— А в чем было ноу-хау кафедры инженерной графики, на которой вы начали свой трудовой путь?

— Наша кафедра всегда была очень прогрессивной, она одна из первых в России начала заниматься автоматизацией проектно-конструкторских работ. Это было очень давно, и тогда называлось машинной графикой. Нашим коллективом, и в том числе молодыми «машинистами», были разработаны не только ряд проектов в области автоматизации, но и большая коллекция методик и тренингов по изучению компьютерной графики. В 1999 г. был разработан уникальный учебный план по направлению подготовки «Дизайн», включающий обширный набор компетенций в области компьютерной графики, мы получили лицензию на реализацию этого направления. Кафедра стала выпускающей и обрела нынешнее название — «Инженерной графики и дизайна».

— Да, и конкурс на эту кафедру сегодня огромный. Расскажите про направления подготовки.

— В 2021 году у нас состоялся 21 выпуск дипломированных дизайнеров. Уже подготовлено около 700 выпускников, из них более 160 — с красными дипломами. Но как я уже говорила, наша кафедра никогда не стояла на месте, мы постоянно развиваемся. Сейчас у нас открылось новое направление подготовки — «Информационные системы и технологии» (программа «Информационные технологии в дизайне»). Мы прекрасно понимали, что эту специальность надо было открыть давно и обязательно. Разработать, лицензировать и реализовать новое направление подготовки — дело серьезное. Но вот в 2019 году мы это сдюжили, и в первый же год к нам пришли учиться замечательные ребята, мы набрали 28 человек. Первый год после лицензирования нового направления подготовки — это только контрактная форма обучения, таковы правила. Нам удалось набрать на этот курс хороших заинтересованных студентов, которые успешно учатся. Новая образовательная программа готовит профессионалов в области 3D моделирования, визуализации и анимации, визуального программирования, видеопроизводства, технологий виртуальной и дополненной реальности. Наши будущие выпускники — создатели виртуальных миров.

В 2020 году мы получили первые бюджетные места на направление «Информационные системы и технологии».