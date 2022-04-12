А когда было падение числа зеленоградцев? «За последние 60 лет численность зеленоградцев всегда росла», говорит Михальченков. И это почти верно за одним исключением — в 2020-м году число зеленоградцев уменьшилось на 280 человек. Кажется, не так много (0,1%), но это плохой признак. Причина неизвестна, но, возможно, она связана со выросшей смертностью из-за ковида. Снижение численности было отмечено не только в Зеленогаде, но и во всех округах Москвы.

За счет кого растет число зеленоградцев? Рост численности складывается из двух показателей: естественный прирост (разница между числом родившихся и числом умерших) и миграционный (разница между приехавшими и уехавшими жителями). По данным Михальченкова, в прошлом году родилось 4865 детей, 4350 человек умерли, то есть естественный прирост — 515 человек (он сказал 511, но это очевидно ошибка). Как бы там ни было, всю свою историю Зеленоград в большей степени растет миграционного, нежели естественного прироста — это нормально, пока строят новое жильё.

А это вообще точные расчеты? Скорее всего, нет. Ещё в 2010 году префект Анатолий Смирнов утверждал, что в Зеленограде живет на 30% больше людей, чем учтено в официальной статистике. Этот вывод он делал на основе потребления продуктов, посещения поликлиник и т. п., а также в преддверии переписи населения, которая прошла в 2010 году. После этого — в прошлом году — провели новую перепись, её данные пока не опубликованы, но уже известно, к примеру, что в Солнечногорском округе обнаружили почти сто тысяч неучтенных жителей (+63%).