Население Зеленограда снова начало расти после падения годом ранее. Нас всё ещё больше 250 тысяч 12.04.2022 ZELENOGRAD.RU

250,200 человек живет в Зеленограде — об этом заявили в городской администрации, отметив «позитивную динамику». Пока непонятно, как считали, но, похоже, число жителей нашего города действительно увеличилось, пусть и на несколько человек — это действительно прирост на фоне падения числа жителей в позапрошлом году. Рассказываем, что известно о числе зеленоградцев на начало 2022 года из данных официальной статистики и рассказа заместителя префекта Алексея Михальченкова.

Кто считает зеленоградцев? Обычно используют данные Росстата — это ведомство публикует численность муниципальных образований (в нашем случае — районов) по состоянию на 1 января каждого года. Пока данные на 1 января 2022 года не опубликованы, но мы предполагаем, что в префектуре говорят именно о них. В этом случае, действительно, число жителей за 2021 год выросло, правда, всего на семь человек — с 250,173 человек до 250,200. При этом Михальченков говорит, что прирост составил семь тысяч — но это никак не сходится с данными Росстата. Да и вообще такого гигантского прироста не было ни разу как минимум за последние одиннадцать лет.

Вот график численности населения Зеленограда по данным Росстата — хорошо видно резкое изменение после 2020 года. Последняя точка (начало 2022 года) — это данные Михальченкова.

А когда было падение числа зеленоградцев? «За последние 60 лет численность зеленоградцев всегда росла», говорит Михальченков. И это почти верно за одним исключением — в 2020-м году число зеленоградцев уменьшилось на 280 человек. Кажется, не так много (0,1%), но это плохой признак. Причина неизвестна, но, возможно, она связана со выросшей смертностью из-за ковида. Снижение численности было отмечено не только в Зеленогаде, но и во всех округах Москвы.

За счет кого растет число зеленоградцев? Рост численности складывается из двух показателей: естественный прирост (разница между числом родившихся и числом умерших) и миграционный (разница между приехавшими и уехавшими жителями). По данным Михальченкова, в прошлом году родилось 4865 детей, 4350 человек умерли, то есть естественный прирост — 515 человек (он сказал 511, но это очевидно ошибка). Как бы там ни было, всю свою историю Зеленоград в большей степени растет миграционного, нежели естественного прироста — это нормально, пока строят новое жильё.

А это вообще точные расчеты? Скорее всего, нет. Ещё в 2010 году префект Анатолий Смирнов утверждал, что в Зеленограде живет на 30% больше людей, чем учтено в официальной статистике. Этот вывод он делал на основе потребления продуктов, посещения поликлиник и т. п., а также в преддверии переписи населения, которая прошла в 2010 году. После этого — в прошлом году — провели новую перепись, её данные пока не опубликованы, но уже известно, к примеру, что в Солнечногорском округе обнаружили почти сто тысяч неучтенных жителей (+63%).

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Метки:
численность населения, демография
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