Алексей Осипов и Федор Берёзкин — девятиклассники из школы № 1557. В свободное от уроков время занимаются проектной деятельностью под руководством Лидии Белиовской. Этим летом они заняли первое место на Всероссийской робототехнической олимпиаде, создав рабочее место психолога для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Ребята рассказали корреспонденту Zelenograd.ru Маргарите Шевченко о себе и о том, почему за робототехникой — будущее.
Фёдор: Наш проект — это умное рабочее место психолога для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Рабочее место состоит из робота PinGO с пультом и приемником статистических данных, нейрогарнитуры, компьютера с лицевой панелью, камеры для игры с использованием машинного зрения и пульта для управления роботом.
Алексей: Мы проводим реабилитацию, используя несколько реабилитационных игр, и считываем статистику по усталости и сосредоточенности пациента. Все реабилитационные игры и внешний вид робота разработаны совместно с практикующим психологом Татьяной Викторовной Захаровой, наш робот уже апробирован в реабилитационном центре Зеленограда и показал неплохой результат. Раньше эффективное время работы психолога — когда пациент концентрирует своё внимание на процессе реабилитации — составляло 7 из 30 минут занятия, с нашим роботом это время выросло до 15 минут. Станционная световая клавиатура уже передана в реабилитационный центр на безвозмездной основе.
Алексей: Это была идея нашего научного руководителя, именно благодаря ей у нас получилось реализовать такое количество нововведений в рабочем месте психолога.
Фёдор: Мы увидели тяжелый труд психолога. Он тратит слишком много времени на организацию занятия, ведь нужно одновременно делать записи и следить за пациентом.
Алексей: Стоит отметить, что робот PinGO на базе NI MyRIO был создан ранее другими учениками. В 2018—2019 учебном году этот проект был передан нашей команде, после чего мы полностью переделали робота и за несколько месяцев дополнили проект всем необходимым для полноценного умного рабочего места.
Фёдор: Мне с раннего детства нравилось что-то конструировать. Когда я узнал, что в нашей школе действует кружок робототехники, я начал на него ходить.
Алексей: В нашей школе есть много направлений, которые помогают ученикам понять, чем именно они хотят заниматься. После нескольких уроков информатики у Лидии Георгиевны Белиовской. Я захотел заниматься проектами, а благодаря ресурсам нашей школы у меня появилась возможность заниматься не только программированием, но и инженерным делом. Совмещение проектной деятельности и учебы — нелегкая задача, особенно для подростка, но если правильно распределить время и отказаться от развлечений на некоторое время, то это становится возможным. К моему счастью, учителя в нашей школе идут на встречу ученикам, которые занимаются проектной деятельностью, поэтому иногда у меня остаётся время на создание проектов для личного пользования и времяпрепровождение с друзьями.
Алексей: Мы выступали на нескольких конференциях, таких как «Инженеры будущего» и «Курчатовская конференция», по итогу проекты с моим участием заняли два первых места и одно место призера, а наша школа стала самой результативной школой Москвы на Курчатовской конференции, заняв наибольшее количество призовых мест. До этого проект PinGO занял первое место на конкурсе «Юные инноваторы Москвы» на международном форуме «Город образования».
Алексей: На мой взгляд, будущее за робототехникой в разных формах, будь то медицина с использованием робототехники или умные города, построенные с целью максимального комфорта жителей. Остается только работать и делать мир лучше.
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