Что из себя представляет проект, с которым вы победили во Всероссийской олимпиаде?

Фёдор: Наш проект — это умное рабочее место психолога для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Рабочее место состоит из робота PinGO с пультом и приемником статистических данных, нейрогарнитуры, компьютера с лицевой панелью, камеры для игры с использованием машинного зрения и пульта для управления роботом.

Алексей: Мы проводим реабилитацию, используя несколько реабилитационных игр, и считываем статистику по усталости и сосредоточенности пациента. Все реабилитационные игры и внешний вид робота разработаны совместно с практикующим психологом Татьяной Викторовной Захаровой, наш робот уже апробирован в реабилитационном центре Зеленограда и показал неплохой результат. Раньше эффективное время работы психолога — когда пациент концентрирует своё внимание на процессе реабилитации — составляло 7 из 30 минут занятия, с нашим роботом это время выросло до 15 минут. Станционная световая клавиатура уже передана в реабилитационный центр на безвозмездной основе.