При создании робота команда школьников консультировалась с зеленоградским Реабилитационным центром для инвалидов, там же робота апробировали, а теперь расширяют базу пациентов, которые тестируют PinGO.

Весной этого года школа 1557 представляла свою разработку на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работы, в РНИМУ имени Пирогова, и также заняла призовое место. В команду авторов тогда входили несколько 11-классников, теперь уже выпускников школы.

Конкурс «Юные инноваторы Москвы. Инновации будущего 2018» завершился перед самым началом учебного года. Его участники могли попробовать свои силы в шести направлениях: роботехника, умный город, информационная безопасность, коммуникационные технологии, образование с применением IT-технологий, медицина и социальные проекты. Заявки собирали всё лето, участвовали в конкурсе ученики или команды московских 5-11-классников, проходя этапы отбора, защиты проектов перед экспертами и их доработки. 31 августа на Московском Международном Форуме «Город образования» состоялись выступления десяти финалистов, по результатам которых экспертное жюри выбрало трех победителей — им вручили планшеты Apple iPad, смарт-часы Apple Watch и сертификаты на обучающие программы от партнеров конкурса.

В конкурсе участвовали и другие проекты зеленоградских школьников, как сообщили в оргкомитете: «Ферма будущего» и «Учебное пособие по Москвоведению» (Федор Березкин, Артем Трокшин, школа 1557), «Умный пешеходный переход» (Михаил Фролов, школа 853) и «Автобусная остановка «Доступная среда» (Михаил Новичков, школа 1528, в которой учатся дети с ОВЗ). В финал конкурса вышел проект «Умные очки» Всеволода Черногорова из школы 1739 — очки дополненной реальности.