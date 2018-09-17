Робот PinGO умеет играть с детьми, которым плохо даются игры — он мигает разноцветными лампочками, учит определять цвет и тренирует скорость реакции. За рубежом такие уже используются для реабилитации маленьких пациентов с задержкой развития, но стоят недешево, отечественный аналог решили создать старшеклассники зеленоградской школы 1557 и руководитель лаборатории робототехники Лидия Белиовская. Недавно их проект стал одним из победителей конкурса «Юные инноваторы Москвы. Инновации будущего 2018» — в конце августа на ММФ «Город образования» ребята получили золотую статуэтку конкурса из рук президента «Рыбаков Фонда», поддерживающего инновационное предпринимательство.
«Техническое средство для реабилитации детей с ограниченными возможностями робот PinGO» — так официально называется разработка команды школы 1557. Её авторы Алексей Осипов (8 класс), Арсений Черкасов (9 класс) и Данила Титов (10 класс). Робот предназначен для реабилитации и поддерживающей терапии при помощи цветовых и световых эффектов. Он помогает детям-инвалидам развить ассоциативные навыки, в том числе восприятие цвета, ощущение пространства и скорость реакции. PinGO запрограммировали на пять различных интерактивных игр: «Найди такой же» (цвет), «Отгадай, где такой же огонёк», «Поймай огонёк», «Где огонёк» и «Я двигаюсь».
Наиболее близкий аналог — итальянский робот для малышей, который используют зарубежные реабилитационные центры, он стоит от 12 до 20 тысяч евро. Зеленоградский робот умеет идентифицировать пациента при помощи машинного зрения и веб-камеры (программа разработана в LabVIEW), он сделан на базе платформы myRIO фирмы National Instrument («итальянец» — на базе платы Arduino Mega 2560).
Корпус робота ребята сконструировали из пенопласта, на него надевается флисовый пингвин — Pin, дизайн которого нарисовала Ксения Рогачева, выпускница лицея 1557, ныне доктор наук в области промышленного дизайна Миланского Политехнического Университета. PinGO передвигается на самоходной тележке из конструктора Tetrix и ориентируется при помощи датчиков — движущегося симпатичного пингвина детям легче воспринимать как одушевленного собеседника.
При создании робота команда школьников консультировалась с зеленоградским Реабилитационным центром для инвалидов, там же робота апробировали, а теперь расширяют базу пациентов, которые тестируют PinGO.
Весной этого года школа 1557 представляла свою разработку на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работы, в РНИМУ имени Пирогова, и также заняла призовое место. В команду авторов тогда входили несколько 11-классников, теперь уже выпускников школы.
Конкурс «Юные инноваторы Москвы. Инновации будущего 2018» завершился перед самым началом учебного года. Его участники могли попробовать свои силы в шести направлениях: роботехника, умный город, информационная безопасность, коммуникационные технологии, образование с применением IT-технологий, медицина и социальные проекты. Заявки собирали всё лето, участвовали в конкурсе ученики или команды московских 5-11-классников, проходя этапы отбора, защиты проектов перед экспертами и их доработки. 31 августа на Московском Международном Форуме «Город образования» состоялись выступления десяти финалистов, по результатам которых экспертное жюри выбрало трех победителей — им вручили планшеты Apple iPad, смарт-часы Apple Watch и сертификаты на обучающие программы от партнеров конкурса.
В конкурсе участвовали и другие проекты зеленоградских школьников, как сообщили в оргкомитете: «Ферма будущего» и «Учебное пособие по Москвоведению» (Федор Березкин, Артем Трокшин, школа 1557), «Умный пешеходный переход» (Михаил Фролов, школа 853) и «Автобусная остановка «Доступная среда» (Михаил Новичков, школа 1528, в которой учатся дети с ОВЗ). В финал конкурса вышел проект «Умные очки» Всеволода Черногорова из школы 1739 — очки дополненной реальности.
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