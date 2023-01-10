Обучение проходит в небольших группах, а программы адаптированы не только под уровень знаний учеников, но и под психологические особенности их возраста. В основе курсов лежат ведущие зарубежные учебные пособия, а особое внимание уделяется разговорной практике.

На уроках в «Талант-Клубе» детям всегда интересно, ведь здесь применяют современные технологии и интерактивные ресурсы. «Талант-Клуб» делает всё для создания благоприятной и дружеской атмосферы на занятиях, чтобы дети чувствовали себя уверенно и комфортно. Это задача высококвалифицированного педагога, обладающего не только навыками преподавания, но и компетенцией детского психолога.

«Талант-Клуб» не просто начнёт обучение вашего ребенка — здесь его заинтересуют иностранными языками!

До встречи в «Талант-клубе»!

Адрес: Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), этаж 3

Телефоны:

8-495-981-56-01

8-925-090-26-34

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