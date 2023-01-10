Открыт дополнительный набор детей в развивающем центре «Талант-клуб» — по новым направлениям «Подготовка к школе» и «Английский язык» 10.01.2023 Партнерский материал

Курс «Подготовка к школе» поможет эффективно подготовить ребенка по всем основным направлениям (чтение, математика, письмо, развитие речи), повысить познавательный интерес, развить внимание, память, логическое, креативное и творческое мышление. Занятие ведет педагог высшей категории школы дошколят «Талант-Клуба».

Вашему ребёнку скоро в школу? Это один из самых важных периодов в жизни. Ребенка важно подготовить к этому не только интеллектуально, но и психологически: научить следовать новым правилам и управлять своими эмоциями. В детском центре «Талант-клуб» открыт набор в новою группу по направлению «подготовка к школе».

Английский язык для детей в «Талант Клубе»

Изучение английского языка является одним из основных элементов комплексного и гармоничного развития ребёнка. Ни для кого не секрет, что эффективнее и быстрее всего учат английский язык именно дети. Уважаемые родители, «Талант-Клуб» приглашает ваших детей на курс по изучению английского языка.

Обучение проходит в небольших группах, а программы адаптированы не только под уровень знаний учеников, но и под психологические особенности их возраста. В основе курсов лежат ведущие зарубежные учебные пособия, а особое внимание уделяется разговорной практике.

На уроках в «Талант-Клубе» детям всегда интересно, ведь здесь применяют современные технологии и интерактивные ресурсы. «Талант-Клуб» делает всё для создания благоприятной и дружеской атмосферы на занятиях, чтобы дети чувствовали себя уверенно и комфортно. Это задача высококвалифицированного педагога, обладающего не только навыками преподавания, но и компетенцией детского психолога.

«Талант-Клуб» не просто начнёт обучение вашего ребенка — здесь его заинтересуют иностранными языками!
До встречи в «Талант-клубе»!

Адрес: Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), этаж 3

Телефоны:

  • 8-495-981-56-01
  • 8-925-090-26-34

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Метки:
образование и обучение, курсы и репетиторы по английскому языку, подготовка к школе, Талант клуб
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