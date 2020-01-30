Катки на фестивальных площадках — на площади Юности и на бульваре в 16 микрорайоне — усилили требования к безопасности детей. Дети до 14 лет без взрослых на лёд не допускаются, а взрослым, пришедшим с детьми, надо предъявлять паспорта. Организаторы фестивалей объяснили, что это новые правила. Кто их утвердил, неизвестно. Корреспондент «Зеленоград.ру» посмотрел правила и не увидел там такого запрета.

«Требование приходить только в сопровождение взрослого для детей до 14 лет было и раньше — это прописано в правилах посещения катков на фестивальных площадках, — сообщили „Зеленоград.ру“ в оргкомитете городских фестивалей „Московские сезоны“. — Сейчас, действительно, усилили контроль. Это связано с рядом случаев, когда дети каким-то образом проходили на каток одни, без родителей — например, просили посторонних людей провести их и потом получали травмы».

На катках дежурят медики, помощь ребенку окажут, но фактически он остается один в этой ситуации. А если ребенок пришёл с другим родственником — бабушкой, дедушкой, дядей, взрослым двоюродным братом? У родственника должна быть доверенность от родителей в свободной форме, заверять её нигде не нужно.

На самом деле в правилах посещения катка, вывешенных при входе в раздевалку, ничего подобного нет. Там написано: «Дети до трёх лет на каток не допускаются, дети от трёх до шести лет должны находиться на катке в сопровождении взрослых». Детям же от 3-х до 14-ти лет лишь «настоятельно рекомендуется находиться в защитных шлемах». Не прописаны такие требования и на официальном сайте городских фестивалей «Московские сезоны». То есть, посетителей никто не предупреждает о новых правилах, неизвестно кем и каким образом утвержденных.

«У меня 11-летняя дочь просто рыдала, когда мы пришли, и её не пустили, так как у меня в коляске спал годовалый малый. Я была готова стоять рядом с катком, но сказали строго: «Нет, это новые правила» , — рассказала «Зеленоград.ру» жительница «нового» города Наталья П.

«Для кого и зачем было открывать каток [на бульваре в 16-м микрорайоне] и тратить деньги налогоплательщиков? — спрашивает московские власти через префектуру Павел К. — Чтобы попасть на каток с ребёнком, нужно с собой принести пакет документов — паспорт, свидетельство о рождении, доверенность. Это что, стратегически опасный объект? Работать каток будет и так ограниченное время. На стойке обслуживания посетителей стоит толпа сотрудников, которые заняты разговорами друг с другом или своими телефонами, но только не отдыхающими. Наведите порядок и отмените эту бюрократию с документами».

Вывешенные правила посещения катков подписаны ГБУ «Жилищник района Крюково», который их обслуживает (как и все остальные катки в Зеленограде). В них жирным шрифтом отмечается, что учреждение не несёт ответственности за состояние здоровья и потенциальные несчастные случаи — травмы, ушибы и так далее. И что посетитель «обязуется освободить администрацию от каких-либо претензий, в том числе требований компенсации ущерба жизни и здоровью». Медиков на катках не замечено.