Давно хотите побывать на хорошем концерте классической музыки? Думаете, что надо ехать в филармонию? Совсем не обязательно! В культурном центре «Зеленоград» можно насладиться прекрасной музыкой в исполнении Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. Зеленоградцы — любители классики — знают его не только по интересному репертуару, но и по особому формату концертов. А тем, кто не знает, самое время познакомиться с этим уникальным коллективом.

Абонемент на восемь концертных программ по цене от 2000 рублей уже в продаже — свободных мест осталось не так много.

Концерты проходят по воскресеньям, в 12:00, — самое удобное время для культурного времяпрепровождения.