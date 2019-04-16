Давно хотите побывать на хорошем концерте классической музыки? Думаете, что надо ехать в филармонию? Совсем не обязательно! В культурном центре «Зеленоград» можно насладиться прекрасной музыкой в исполнении Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. Зеленоградцы — любители классики — знают его не только по интересному репертуару, но и по особому формату концертов. А тем, кто не знает, самое время познакомиться с этим уникальным коллективом.
Абонемент на восемь концертных программ по цене от 2000 рублей уже в продаже — свободных мест осталось не так много.
Концерты проходят по воскресеньям, в 12:00, — самое удобное время для культурного времяпрепровождения.
Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений. И главное — это не просто выступление оркестра в традиционном формате, а целая красивая и познавательная концертная программа! С видеопроекциями, песочным шоу, театральными элементами, интересными рассказами о композиторах и исполнителях, с участием актеров театра и кино. На такой концерт можно смело идти всей семьей — это и есть та самая «нескучная классика».
Побывать в ДК на концерте Московского городского симфонического оркестра можно в ближайшее время. 21 апреля пройдет концерт участников Международного конкурса имени П.И. Чайковского, которые в этом году будут бороться за звание лауреатов. 19 мая прозвучит музыка великих симфонистов Петра Чайковского и Йоганнеса Брамса.
Абонемент №2 — это восемь интересных концертных программ в культурном центре «Зеленоград» (ДК) в этом и следующем году. Каждая из них посвящена какой-то теме. Например, в сентябре оркестр исполнит произведения венских гениев Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта, в ноябре представит трех немецких гениев — Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Феликса Мендельсона.
А в декабре, в канун Нового года — конечно же, «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского, самый любимый, новогодний и рождественский балет-феерия. Лучшие номера из балета — «Танец феи Драже», нежный «Вальс цветов», колоритные «Шоколад» (испанский танец), «Кофе» (арабский танец), «Чай» (китайский танец) — сопровождаются шоу в исполнении Драматического театра песочного искусства «Пески времени». В январе прозвучит другой шедевр Чайковского — «Лебединое озеро». И снова с впечатляющим песочным шоу.
В День защитника Отечества оркестр исполнит музыку из известных фильмов — лучших образцов русского и мирового кино. А в Женский день 8 марта концерт посвящается великой Монсеррат Кабалье. Кстати, Московский государственный симфонический оркестр стал участником последнего гастрольного тура певицы в июне 2018 года. На сцене ДК — солисты Большого и других ведущих российских театров. Прозвучат шедевры мировой оперной классики — те, что исполнял оркестр вместе с Монсеррат Кабалье на её последнем концерте в России в Государственном Кремлевском Дворце.
В апреле состоится традиционное выступление юных и молодых музыкантов — победителей и лауреатов престижных всероссийских и международных конкурсов. Приходите с детьми, особенно если они учатся в музыкальных школах или ещё только хотят учиться музыке. Они увидят и услышат мастерство своих сверстников — а это стопроцентно стимулирует и вдохновляет.
В мае, к 75-летию Победы, прозвучит музыка Валерия Гаврилина. Композитора, о котором Георгий Свиридов сказал: «Из песен и хоров Гаврилина встаёт вольная, перезвонная Русь». Вокально-симфоническая поэма «Военные письма» для солистов, детского и смешанного хоров и симфонического оркестра — одна из вершин творчества Гаврилина. Это яркое, масштабное и современное по содержанию и форме произведение о Великой Отечественной войне. В композиции три линии: голос рассказчика, появление лиха, написанного в духе народного представления, и история любви — проводы и гибель солдата, призывы женщины, обращенные к нему, уже неживому.
Концерты проходят по воскресеньям, в 12:00, — самое удобное время для культурного времяпрепровождения. Успейте купить абонемент — свободных мест осталось не так много.
Побывать в ДК на концерте Московского городского симфонического оркестра можно и в ближайшее время. 21 апреля пройдет концерт участников Международного конкурса имени П.И. Чайковского, которые в этом году будут бороться за звание лауреатов. 19 мая прозвучит музыка великих симфонистов Петра Чайковского и Йоганнеса Брамса.
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