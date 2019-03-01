Тезис «Будущее за автоматизацией» уже устарел, потому что это будущее уже наступило. С развитием технологий в нашу жизнь прочно вошли мобильные телефоны, бытовые роботы, интернет, 3D-принтеры, на которых можно печатать самые разные предметы — от пластикового корпуса для смартфона до деталей для танков.
Неудивительно, что всё больше детей интересуется роботами, машинами, различными инновациями. В зеленоградском Клубе автомоделизма и робототехники ребята создают и программируют роботов, управляют квадрокоптерами и R/C моделями, способными развивать скорость до 100 километров в час, печатают на 3D принтере, паяют, разбираются в устройстве двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. И учат их не за партами и скучным голосом, как в школе, а в увлекательной, дружеской и свободной форме. Причем заниматься можно даже с четырех лет. О том, как проходят занятия, чему могут научиться в Клубе малыши, дети постарше и подростки, мы побеседовали с директором клуба Анной Перовой.
— Анна, ребенок в пять лет правда может сделать робота?
— Да, почему бы и нет. Все дети любят Lego. Есть специализированные наборы Lego как раз для создания роботов, с ними мы и работаем. Малыши у нас развивают пальчики, учатся считать, учатся различать цвета на Lego. Начинаем мы с простой механики, со сборки простого механизма — у него есть шестеренки, передачи, но нет мотора.
Самое важное, чему мы учим, — это построить алгоритм. То, что ты видишь на экране или бумаге, и то, что у тебя в руках, должно быть одинаковым. Ребята соотносят свою сборку и изображение, чтобы собрать какой-либо механизм или уже робота. Он должен быть собран достаточно крепко, все детали должны быть поставлены на место, иначе он не поедет.
Дети от 4 до 6 лет развивают мелкую моторику, системное и логическое мышление, учатся считать и читать в игровой форме, собирают и программируют собственных роботов, осваивают азы физики и механики. Эти занятия вполне можно отнести к подготовке к школе, весёлой и одновременно полезной.
— Принципиальны ли навыки ребенка? В четыре года он может ещё не отличать «право» и «лево».
— Важен только интерес. Если ребенок ещё не очень понимает, что от него хотят, — тогда да, рановато. Но это выяснится на первом пробном занятии — оно бесплатное. Даём небольшую простую пробную сборку и смотрим, как дети занимаются.
В группе всё происходит достаточно быстро. Ребята приходят, начинают, смотрят, как другие собирают, и быстро нагоняют.
— Чем занимаются ребята постарше, младшие школьники?
— В основном робототехникой. Если ребятам интересно, мы с ними смотрим 3D моделирование и печать, начальные простые программы. Можно сделать персонажа, раскрасить его, и он будет в мультике или в фильме что-то делать. Можно нарисовать коттедж, дом, участок, стадион — вариантов масса. Это всё 3D моделирование.
Сначала мы изучаем программу. Ребята что-то рисуют — начинают с самого простого, хоть с каких-то брелков. А потом что-то полезное делаем. Подставку, например, для мобильника или планшета. Дальше уже что захотят, то и будут делать. Можно сделать части робота, распечатать их. Ксерокс-машину к нему подключить, то же Arduino добавить, — и всё, будет устройство, которое будет что-то делать. Это же очень интересно.
— А что входит в понятие «моделизм»?
— Пока мы с вами говорили о 3D моделировании. Автомоделизм — это совсем другое направление. Мы делаем радиоуправляемые машины. Ребята изучают строение машины — двигатели, подвески, амортизаторы, из чего она состоит, как ею управлять, что такое радиоуправление. Изучаем квадрокоптеры, делаем радиоуправляемые самолеты.
Современный автомоделизм — это серьезное направление, ребят с 7 до 9 лет мы начинаем знакомить с ним. Кому интересно, рассказываем, показываем, из чего состоит модель, как работают двигатели, как работает подвеска, зачем нужны дифференциалы, амортизаторы и все остальное. Как всё это ремонтировать. А это значит — учим пользоваться инструментами, отверткой, плоскогубцами, круглогубцами.
Что такое пульт для радиоуправления, как им пользоваться, зачем нужны каналы, сигналы. И так далее.
— Ребята могут задавать вопросы и высказывать свои пожелания?
— Конечно! У нас же Клуб, мы разговариваем, двигаемся, обсуждаем.
Есть, разумеется, обязательный каркас занятий, но мы всегда можем отклониться в сторону. «А давайте сегодня соберем танчик?» «Давайте. Соберем, посмотрим, какой там механизм».
Далее — мы паяем электрические компоненты. Сами навыки паяния нужны не только в моделизме, но и в принципе по жизни. Учимся не просто механически, а рассказываем, что такое флюс, канифоль, как поставить элементы, плюс всякие тонкости пайки. Если кому-то интересно, объясняем, что такое резистор, диод, что там внутри, зачем и как он работает.
— И дальше вверх по возрасту — те же занятия по робототехнике и моделизму с повышением сложности?
— Да. Одно и то же задание можно объяснить для разных возрастов. Со старшими можно поговорить уже о физике, силе трения, вольт-амперных характеристиках. Всё варьируется.
В целом ребята от 7 до 16 лет учатся разбираться в электронике, физике, механике, создавать и программировать собственных роботов, конструировать собственные радиотехнические модели, развивать нестандартное инновационное мышление. Тем самым они приобретают навыки будущей профессии. Мы помогаем точнее определится с различными техническими направлениями — кому-то больше нравится программировать, кому-то конструировать и моделировать, а кому-то паять. Всё, что есть интересного в технической сфере, — мы попробуем!
— А дети сами задают вопросы? Или им интересны только практические результаты?
— Конечно, спрашивают. Но наши занятия построены так, что ответы они ищут сами. Нужно понять, как работает конкретный механизм. Если мы просто расскажем об этом, никто ничего не запомнит. Мы учим ребят инженерному подходу, совмещению практики и теории. У тебя что-то есть, и это что-то работает. Надо понаблюдать, как оно работает, потом изменить что-то и подумать, что ты получишь в результате этого изменения. Провести эксперимент.
— В какой будущей профессии пригодятся эти знания и умения?
— В любой. Любые занятия развивают мышление, чем бы ты ни занимался.
С одной стороны, мы занимаемся начальной профориентацией. Мы показываем ребятам, что такое робототехника — а это связь конструкции, которую ты собираешь, и программирования. С другой, последовательность действий, алгоритмы — это любая профессия. И не только профессия, а любые действия. Это как сварить макароны: у тебя есть макароны, соль, вода, дальше надо знать, что и в какой последовательности с ними делать.
Вот собрал ты робота. Что ты от него хочешь? Что он вообще может? Какие датчики у него висят? Зачем они нужны? Повесил датчик касания. Зачем? Что он будет делать? И так далее — мы должны полностью осмыслить всё это.
Если вернуться к конкретным профессиям. Мы сейчас на пороге эпохи роботов, которые со временем будут делать однообразную, рутинную и тяжелую физическую работу. Эта тенденция набирает обороты, поэтому в ближайшем будущем (10-20 лет) большинство не требующих квалификации и рабочих профессий значительно сократятся или вообще исчезнут. Так что делайте выводы, насколько важно разбираться в современных технологиях. И уметь работать в команде.
— Занятия в Клубе помогают в учебе?
— Безусловно. В школе-то всё то же самое, но подаётся совсем иначе. Я бы сказала — отстранённо, поэтому детям не всегда понятно, зачем это нужно в принципе.
В школе, да и не только там чаще всего вдалбливают информацию. Но человек-то изначально существо любопытное, а особенно дети. Нам важно не убить, а, наоборот, удовлетворить этот интерес. Ответить на любой вопрос «а что там? а это почему? а это как?» Что мне сделать для того чтобы, например, включилась лампочка? А что сделать, если я хочу включить её хлопком ладони?
— Задавать вопросы можно бесконечно…
— А мы и стараемся разговаривать на всякие интересные темы, даже если уходим от какой-то конкретной задачи. Допустим, в том же lego есть сборка «землетрясение» (мы её так называем, а правильно — «прочность конструкции»). Мы ставим три домика на платформу, которую мотор с увеличивающейся мощностью трясет, и смотрим, какой домик упадет. В этой задаче можно поговорить о землетрясении, о строении Земли. Дальше, если будет интересно, — про тектонические плиты, про то, как приборами измеряют землетрясения. Но это с более старшими ребятами.
А с детьми помладше обсуждаем, какие это домики — высокие, низкие, широкие, узкие. Вот эти понятия они, случаются, и не знают. А это надо знать, чтобы понимать, почему один домик упал, а другой нет. И в результате сделать эксперимент и вывод.
— Есть у нас талантливые ребята?
— Бывают. К нам ходит заниматься Святослав Белов. Ему 10 лет, и он выиграл специальный приз на хакатоне от NASA — Space Apps Challenge, за два дня написав «космическую» игру. Он пришел к нам на робототехнику. Сейчас мы с ним иногда занимаемся робототехникой, чтобы не забыл, смотрим Mindstorms, 3D моделинг. И на автомоделизм он начал ходить, и на пайку — ему вообще всё интересно.
— Как занимаются робототехникой старшие ребята, подростки?
— Есть такая платформа Arduino, позволяющая обирать разнообразные электронные устройства, собственные гаджеты, полезные устройства для дома, сигнализацию. Это не Lego, конечно, но тоже, можно сказать, конструктор. Это уже электротехника.
Arduino — это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На плате есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и вообще всё, что работает от электричества. В процессор Arduino можно загрузить программу, которая будет управлять всеми этими устройствами по заданному алгоритму. Таким образом можно сделать своими руками уникальные классные гаджеты.
— У вас, я вижу, стоит старый компьютер с отдельным системным блоком…
— Ребята все спрашивают: «Что это?» Отвечаю, что это мой первый компьютер. Если им интересно, рассказываю, из чего он состоит, как его собрать и разобрать. Наше общение вообще во многом строится на том, за что глаз зацепился. Это и называется индивидуальным подходом.
— Как вы считаете, сейчас, с развитием технологий, дети стали сообразительнее?
— Не знаю. В моём детстве не было гаджетов. Что мы делали? Читали. Или шли на улицу с палкой лёд бить. Ходишь по улице, наблюдаешь какие-то явления или взаимосвязи между палкой и льдом. Сейчас некоторые вещи теряются, некоторые жизненные «умелки» отсутствуют у современных детей. Например, они не могут сделать простую рогатку. Я не знаю, хорошо это или плохо, — просто это так. Но, опять же, если ребенку станет интересно, он узнает, как сделать рогатку. И сделает её.
— Как строятся занятия по времени?
— Абонементы предполагают четыре или восемь занятий в месяц — то есть, раз или два в неделю. Если заболели и пропустил, главное — предупредить нас об этом, мы перенесём занятие, чтобы оно не пропадало.
Вообще, если говорить об автомоделизме, у нас есть идея организовать занятия как раньше в Доме пионеров. Есть свободная минута — заскочили, сделали, что интересно, решили какую-то задачу и ушли. Без жёсткой программы. Но пока непонятно, как это реализовать по ценовой политике. В принципе, мы предлагаем такой безлимитный моделизм: ходи хоть каждый день и сиди, сколько хочешь. А времени у ребят сейчас мало, они загружены школой, кружками, спортом. Но, думаю, мы попробуем — это хорошая идея.
— Если взрослые заинтересуются и захотят заниматься, вы их не прогоните?
— Если интересно, пусть приходят. Совершенно не проблема. У нас одна мама интересовалась микроэлектроникой на каком-то начальном уровне — я её консультировала как могла. Если интересно — конечно, можно прийти, посидеть на занятиях. Можем индивидуально заняться.
— А в соревнованиях дети участвуют? Или вы свои устраиваете?
— Обязательно участвуют в соревнованиях по робототехнике. В прошлом году у нас было два призовых места. Сейчас на «Робосумо», надеюсь, тоже пойдем.
Недавно проводили робобои — робо-сумо на пультах — с младшими ребятами — они вообще были в восторге. Как это происходит. Берётся робот, у него есть датчики, он на автономном управлении. Задача одного робота — вытолкнуть другого за границы круга. Ребята собирают конструкцию, пишут на неё программу. Роботы ставятся в стартовую позицию. Нажимается кнопочка, дальше роботы действуют самостоятельно. Ребята сами придумали роботов.
— Что касается автомоделизма и радиоуправляемых машин. Для испытаний и соревнований нужна трасса, у нас в городе есть подходящая?
— Нет, к сожалению. В Зеленограде нет уличной или закрытой (в помещении) трассы для автомоделей. Для таких соревнований нужна специальная трасса определенного размера и с определенным покрытием — это зависит от класса машин. По габаритам это может быть и школьный спортзал или меньшее помещение. В идеале там должна быть ремонтная зона, то есть какие-то места с электричеством, где можно приводить в порядок машины, что-то докручивать и подкручивать. Но нет даже просто места, чтобы ребятам обкатать машины, посоревноваться.
Мы очень хотели бы пообщаться на эту тему с зеленоградской администрацией. Со своей стороны, мы готовы полностью организовать занятия и соревнования, проблема только в отсутствии инфраструктуры.
— Как записаться в клуб?
— Мы работаем в корпусе 331. Записаться можно по телефону 8(968)755-70-48 или через кнопку «Запись» в группе «ВКонтакте». Приходите, первое пробное занятие бесплатное.
https://vk.com/sjzelenograd
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
8 марта
скидка 10% на всё!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.