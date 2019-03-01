— У вас, я вижу, стоит старый компьютер с отдельным системным блоком…

— Ребята все спрашивают: «Что это?» Отвечаю, что это мой первый компьютер. Если им интересно, рассказываю, из чего он состоит, как его собрать и разобрать. Наше общение вообще во многом строится на том, за что глаз зацепился. Это и называется индивидуальным подходом.

— Как вы считаете, сейчас, с развитием технологий, дети стали сообразительнее?

— Не знаю. В моём детстве не было гаджетов. Что мы делали? Читали. Или шли на улицу с палкой лёд бить. Ходишь по улице, наблюдаешь какие-то явления или взаимосвязи между палкой и льдом. Сейчас некоторые вещи теряются, некоторые жизненные «умелки» отсутствуют у современных детей. Например, они не могут сделать простую рогатку. Я не знаю, хорошо это или плохо, — просто это так. Но, опять же, если ребенку станет интересно, он узнает, как сделать рогатку. И сделает её.

— Как строятся занятия по времени?

— Абонементы предполагают четыре или восемь занятий в месяц — то есть, раз или два в неделю. Если заболели и пропустил, главное — предупредить нас об этом, мы перенесём занятие, чтобы оно не пропадало.

Вообще, если говорить об автомоделизме, у нас есть идея организовать занятия как раньше в Доме пионеров. Есть свободная минута — заскочили, сделали, что интересно, решили какую-то задачу и ушли. Без жёсткой программы. Но пока непонятно, как это реализовать по ценовой политике. В принципе, мы предлагаем такой безлимитный моделизм: ходи хоть каждый день и сиди, сколько хочешь. А времени у ребят сейчас мало, они загружены школой, кружками, спортом. Но, думаю, мы попробуем — это хорошая идея.