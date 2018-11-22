Чему учат космонавтов

Космической тематикой Святослав увлечен еще с детского сада, лет с пяти. Ему интересно узнавать про космос, космонавтов и связанную с этим технику. Я обычно говорю, что во всем виноват Зелёный кот. Это блогер, популяризатор космонавтики на Хабре, которого я часто читала, и Святослав заинтересовался. Он хорошо рассказывает — у него понятные, интересные лекции, он удерживает внимание. Пишет тоже увлекательно, фотографий много.

Вначале мы просто интересовались космонавтикой как явлением, смотрели какие-то видео на ютубе, фильмы на канале Discovery и так далее, ездили по музеям. А потом интерес стал более целенаправленным, потому что Святослав в первом классе решил, что собирается в космонавты. Мы обсудили план действий. В космос идут в основном из «Бауманки», в туда поступают из клёвого физмата, соответственно, ему нужно в клёвый физмат. Параллельно он начал заниматься робототехникой в «Лиге Роботов», программировать — сейчас самостоятельно занимается онлайн.

Мы жили в Сходне, и первый класс Святослав закончил там, но ему было скучно. Поэтому мы переехали в Зеленоград — все пытливые умы стягиваются к лицею 1557: и преподаватели хорошие, и атмосфера правильная, и с одноклассниками есть о чем поговорить. Школа даёт очень много активности. К примеру, мы в прошлом году съездили на олимпиаду по робототехнике «Мой робот», заняли третье место.

Думали и о Москве, но столица сама по себе более агрессивная к детям среда. Зеленоград удобен еще потому, что мы живем вдвоём, у меня нет возможности встречать его из школы, водить на кружки. А тут всё в одном районе, даже дорогу переходить не надо.