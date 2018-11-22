Святославу Белову десять лет, он учится в третьем классе школы 1557, любит котов, космос, роботов и программирование. А еще недавно он выиграл специальный приз на хакатоне от NASA — Space Apps Challenge, за два дня написав «космическую» игру.
«Если бы я не спал, то мог бы написать и за один день!» — говорит Святослав. Об остальном Zelenograd.ru рассказала его мама, Вероника Белова: как они с сыном попали на хакатон, зачем пилоту реактивного ранца батут и в чём виноват Зеленый кот.
Про хакатон от NASA я прочитала на «Хабре» и решила сводить ребенка, чтобы показать настоящих программистов. Пусть посмотрит, какие задачи могут быть у космического агентства.
Хакатон — это мероприятие, куда едут не для того, чтобы выиграть много денег или что-то клевое, а чтобы получить реальный опыт. То, что даётся в институте, сильно оторвано от реальности, а на хакатоне дают реальные задачи, это попытка найти решение настоящих проблем. Часто бывает, что победителям предлагают интересную работу. Это место, где появляются стартапы и рождаются новые идеи.
Святослав был самым младшим участником. Основная масса — это студенты, либо недавние выпускники вузов. Может быть, был кто-то из старших классов.
Игра, которую придумал Свят, называется Spaceminer. Он писал её на языке программирования Scratch, прямо на хакатоне. В неё можно поиграть — она выложена в интернете. Это игрушка про космический корабль, который бороздит просторы Вселенной и собирает астероиды на переработку. Один день он писал программу, еще потом полдня дорабатывал.
Во второй день мы готовили презентацию: занимались украшательствами, добавлял музыку, искали правильные картинки. Сильно волновались, потому что нас поставили первыми. Я договорилась, что нас сдвинут на второе место. Наш ноутбук не смогли подключить к проектору, и я не смогла включить презентацию. А перед нами судьи — почти десять человек, и все сидят ждут. Я в ужасе — презентации нет, народу куча. Что делать? И тут ребенок сказал: «Я сейчас сам все расскажу». И пошел рассказывать. Единственное, что мы смогли сделать — это включить видео, геймплей игрушки. У него презентация была короткая, ёмкая и уверенная такая, горжусь!
Призы были достаточно символические — диплом на английском языке, две футболки, которые оказались велики даже мне, и прочие сувениры.
Еще на хакатоне вышла смешная история, получившая продолжение. Приходил разработчик первого российского «реактивного ранца» Алексей Стаценко, который на самом деле реактивная доска, как в кино «Назад в будущее», только с авиационными турбинами. В фильме доска летала бесшумно, эта же орёт как «Боинг» при взлёте. Реактивный аппарат демонстрировали на мансарде, и в темноте было хорошо видно красивую реактивную струю (факел).
Разработчик рассказал, что грузоподъемность «ховерборда» пока только 35 килограмм, но он планирует в ближайшее время увеличить ее до ста. Предложили запустить пацана. Посмеялись-посмеялись, на второй день он к нам подходит: «Пацан, а ты сколько весишь?»
Узнав, что Святослав весит 28 кг, Алексей предложил ему «побыть в роли пилота» и сфотографироваться на доске. А когда реактивный аппарат будет доделан и пройдёт все испытания — стать пилотом после тщательной подготовки. Договорились, что пока инженеры строят, а пилоты-испытатели тестируют доску, Святослав займётся спортом, подучит теорию и историю полётов.
Недавно у нас было первое занятие из нашей программы «подготовки пилотов реактивного ранца» — Святослав тренировался на батуте. Полтора часа скакал, учился прыгать, держаться на ногах, правильно падать, поворачиваться в полете, держать равновесие. Тренер говорит, что к ним еще не приходили настолько работоспособные дети.
Космической тематикой Святослав увлечен еще с детского сада, лет с пяти. Ему интересно узнавать про космос, космонавтов и связанную с этим технику. Я обычно говорю, что во всем виноват Зелёный кот. Это блогер, популяризатор космонавтики на Хабре, которого я часто читала, и Святослав заинтересовался. Он хорошо рассказывает — у него понятные, интересные лекции, он удерживает внимание. Пишет тоже увлекательно, фотографий много.
Вначале мы просто интересовались космонавтикой как явлением, смотрели какие-то видео на ютубе, фильмы на канале Discovery и так далее, ездили по музеям. А потом интерес стал более целенаправленным, потому что Святослав в первом классе решил, что собирается в космонавты. Мы обсудили план действий. В космос идут в основном из «Бауманки», в туда поступают из клёвого физмата, соответственно, ему нужно в клёвый физмат. Параллельно он начал заниматься робототехникой в «Лиге Роботов», программировать — сейчас самостоятельно занимается онлайн.
Мы жили в Сходне, и первый класс Святослав закончил там, но ему было скучно. Поэтому мы переехали в Зеленоград — все пытливые умы стягиваются к лицею 1557: и преподаватели хорошие, и атмосфера правильная, и с одноклассниками есть о чем поговорить. Школа даёт очень много активности. К примеру, мы в прошлом году съездили на олимпиаду по робототехнике «Мой робот», заняли третье место.
Думали и о Москве, но столица сама по себе более агрессивная к детям среда. Зеленоград удобен еще потому, что мы живем вдвоём, у меня нет возможности встречать его из школы, водить на кружки. А тут всё в одном районе, даже дорогу переходить не надо.
Кроме обычных занятий в лицее, Святослав ходит по понедельникам на астрономию в школе, дополнительно занимается русским, а еще посещает кружок робототехники и электротехники и учится в «Космическом отряде» на ВДНХ. Физическая активность — регби и батуты.
Что касается робототехники и электротехники — мы просто шикарно устроились. Прямо в доме, где мы живем, находится школа моделизма и робототехники. У Святослава график: одно занятие в неделю в группе, одно индивидуально. В группе он проходил основы, то есть делал обучающие проекты, а на индивидуальных занятиях занимался тем, что ему интересно, проектом для конкурсов. В команде — знакомые, друзья, тусовка. Сейчас я попросила позаниматься с ним электротехникой.
В «Космический отряд» — кружок при Музее космонавтики в Останкино — Свят поступил в этом году. Мы ездим туда каждый четверг. Там проводят лекции, рассказывают про космическую технику. Сейчас они пару занятий разбирали, как устроен телескоп. Обещают свозить в Центр подготовки космонавтов. За этот год ребята сделают какой-нибудь макет космического устройства или еще что-то своими руками, что будет потом выставлено в самом музее.
Бывает, что в метро, когда мы ездим на лекции, и Святослав сидит с книжкой, к нам подходят и спрашивают: «Неужели ребенок сам вот это читает?» Говорю: «Да, открыл и читает». А у него в руках — «Двигатели внутреннего сгорания в разрезе» из серии «Технические сказки».
Святослав заговорил только в шесть лет. Он не то что молчал — он пытался как-то коммуницировать с окружающим миром, но это было больше похоже на птичку, чем на человеческую речь. Занимались с ним очень много — логопеды, дефектологи, нейропсихологи, иппотерапия, чего только не было. А потом внезапно он заговорил, причем сразу на сложные темы — про черные дыры. Думаю, свою роль сыграло то, то в тот период мы завели котёнка мейн-куна, а это настоящий кот-компаньон, который участвует во всем, что происходит. Сейчас у нас дома три кошки: Доминика — шотландская вислоухая, мейн-кун Поля и беспородная Тесла. Еще есть рыбка-петушок Илон.
Тот период многому научил меня — пришлось освоить навыки, которые я не планировала. Это была сложная логистика: и иппотерапия, и дефектологи, и прочее. Всё нужно было как-то успеть- перемещать сына из одного места в другое, там домашние задания, там подготовиться, то не забыть. А еще работа и дом. Я очень сильно прокачала тайм-менеджмент и организационные навыки.
Но всё время заниматься корректировкой проблем — это значит забить на сильные стороны, хороший способ вырастить посредственность. Мы можем сейчас бросить все наши робототехники, электротехники, заняться воспитанием, речью, русский в школе подтянуть на «пятерку». А можно развивать то, что у Свята клёво выходит. Так что постоянно идет переоценка ценностей, расставление приоритетов, поиск нужной информации, обработка больших массивов данных. Всё, чем занимается сын, никак не относится к моей жизни, но заниматься нужно, возить нужно, искать нужно. Это многому меня научило.
Мне повезло, что Святослав держится рядом с той сферой, в которой я работаю. Я могу поговорить с ним о программировании, потому что я все-таки работаю с программистами (я системный администратор в «Элвисе»). Я, конечно, не могу написать вот такую офигенную программу, но я могу понять, о чём они говорят. Я могу посмотреть алгоритмы Свята, помочь найти ошибки, отладить программу. Если я была, не знаю, художником, я бы, наверно, повесилась.
Он общается с теми людьми, с кем у него есть какой-то контакт. С ребёнком, с которым нельзя поговорить про Lego, про программирование, про роботов — говорить не о чем, всё, и общаться не будет.
На достижение своей цели, — того, что ему интересно, — он пашет вообще просто неимоверно, так, что даже для взрослого удивительно. На хакатон, к примеру, мы приехали часов в 11 и уехали около 17, то есть часов пять он просто сидел и писал код.
Кем от будет? Еще рано говорить. Вначале он был настроен пойти в инженеры: что-то строить, планировать, проектировать, сейчас ему интересней программирование. Я не могу сказать, чем закончится его история — вполне возможно, через несколько лет он перегорит, пойдет вразнос, всё бросит, начнёт отшельничать, уедет куда-нибудь на Бали. Всё может быть. У него папа в Америке, я здесь. Все дороги открыты. Пусть поступает, как хочет.
Марина Федякова
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