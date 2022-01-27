Квартиры в корпусе 608 регулярно заливает из-за прорыва стояка с горячей водой. Первый раз квартиру залило в 2020 году, затем ещё два раза в 2021. «Только мы что-то отремонтируем, как нас заливает опять», рассказала «Зеленоград.ру» жительница этого дома Юлия

За это время в квартире выросла плесень и грибы. Натяжные потолки и деревянный паркет потопов не вынесли. «Жилищник» же возмещает средства только на незначительный ремонт и меняет прорванные куски труб, которые потом снова дают течь.

Предположительно, протечки происходят из-за низкого качества полипропиленовых труб, которые установили во время капитального ремонта. Обычно их прорывает ночью, когда стояки с водой испытывают максимальную нагрузку.